Square Enix anuncia NieR Replicant para PS4, Xbox One y STEAM. Square Enix Ltd. ha anunciado hoy que el juego de culto dentro del género de los RPG de acción en tercera persona NieR Replicant™ se reconstruirá como NieR Replicant ver.1.22474487139… para PlayStation®4, la familia de dispositivos Xbox One, incluyendo Xbox One X, y PC (STEAM®).

El avance del juego puede verse en este trailer de NieR Replicant:

Por primera vez en Occidente tras el lanzamiento del juego original en Japón en 2010, NieR Replicant ver1.22474487139… invita a los jugadores a adentrarse en un oscuro mundo apocalíptico donde el protagonista está decidido curar a su hermana, que padece una enfermedad mortal. Sin embargo, esta misión los llevará a cuestionarse todo. Desarrollado en colaboración con Toylogic, NieR Replicant ver.1.22474487139… reúne a un equipo de desarrollo estelar en el que se encuentran el aplaudido director YOKO TARO (Drakengard® / NieR:Automata®), el compositor Keiichi Okabe (TEKKEN / Drakengard / NieR:Automata) y el productor Yosuke Saito (DRAGON QUEST® X / NieR:Automata).

Para quienes no conozcan el título, NieR Replicant ver.1.22474487139… les dará la oportunidad de descubrir los orígenes de la serie NieR tras el éxito de ventas y de crítica alcanzado por NieR:Automata, que ha vendido más de 4,5 millones de copias en formato físico y digital en todo el mundo desde su lanzamiento en 2017.

Para los jugadores de Xbox que aún no hayan vivido esta épica guerra entre las formas de vida mecánicas y los androides, SQUARE ENIX también ha anunciado hoy que NieR:Automata llegará a Xbox Game Pass el 2 de abril de 2020.

NieR Replicant ver1.22474487139… se encuentra actualmente en desarrollo para PlayStation®4, Xbox One y PC (STEAM®)