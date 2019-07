Rocket League y Borderlands: The Handsome Collection encabezan la actualización de PlayStation Now de julio

Las novedades de este mes en PS Now incluyen un emocionante cruce de carreras / fútbol en forma de Rocket League y acción de disparos y saqueos de ciencia ficción con Borderlands: The Handsome Collection. Vamos a echar un vistazo.

¿Qués es PS Now?

PlayStation Now es un servicio de suscripción que te da acceso a más de 600 títulos populares, exclusivos de PlayStation, favoritos para toda la familia y más aclamados por una tarifa mensual. Con PlayStation Now puedes jugar por streaming juegos de PS4, PS3 y PS2 instantáneamente y descargar cientos de juegos de PS4 para jugarlos offline.

¿Cómo se configura PS Now en PlayStation 4?

En primer lugar, accede a PlayStation Store desde la pantalla de inicio de tu PS4, desplázate hacia abajo a la pestaña PlayStation Now y elige una suscripción para comenzar el periodo de prueba gratuita. Si ya has usado el periodo de prueba de siete días, puedes comprar una suscripción directamente. Para navegar por los juegos disponibles, selecciona ‘Suscripción’ y, a continuación, ‘Lanzar aplicación’. Después selecciona ‘Todos los juegos’. La aplicación PS Now se añadirá a la pantalla de inicio. En la aplicación PS Now puedes seleccionar cualquier juego disponible y escoger entre jugarlo por streaming directamente o descargar cualquiera de los cientos de juegos de PS4 al disco duro de tu PS4. Si decides descargar un juego, estará disponible directamente en la pantalla de inicio de tu PS4, como cualquier otro juego. También puedes escoger un juego y seleccionar ‘Tu lista’ para añadirlo a la lista de juegos para jugar más tarde.

Este mes llegan como juegos estrella Rocket League y Borderlands: The Handsome Collection

Rocket League

Justo a tiempo para el verano llega el juego de deportes multijugador en vehículos favorito de todos: Rocket League. Descárgalo hoy para saltar a la acción, y revisa el evento del juego Radical Summer que se está llevando a cabo ahora mismo, con artículos gratuitos, nuevos DLC con licencia Premium, modos de juego por tiempo limitado y más.

Celebra la gloria de los años 80 con este evento de verano limitado dentro del juego que finaliza el 12 de agosto. Y con tu suscripción a PlayStation Now, puede jugar a Rocket League online, ya tengas una suscripción a PlayStation Plus o no.

Borderlands: The Handsome Collection

Con el lanzamiento de Borderlands 3 a solo dos meses, abre tu apetito con Borderlands: The Handsome Collection en PS Now. Esta colección incluye las versiones definitivas de Borderlands 2 y Borderlands: The Pre-Sequel, juega en pantalla dividida para cuatro jugadores en una sola pantalla; todo en una sorprendente alta definición.

Experimenta toda la saga de Jack el Guapo, desde sus no tan humildes comienzos hasta las alturas de su ególatra tiranía. Y si tienes una PS4 Pro, descarga el pack de texturas Ultra HD para verlo aún con más detalle.

También se unen este mes estos nuevos juegos a PS Now…

Nightmares From The Deep 2: The Siren’s Call

Dark Arcana: The Carnival

Tachyon Project

Rapala Fishing: Pro Series

MXGP3 – The official Motocross videogame

Real Farm

Wuppo

Red Faction II (PS2)

Rad Rodgers

¿Cuanto cuesta PS Now?

Una suscripción de PlayStation Now cuesta 14,99 € al mes y 99,99 € al año y te proporciona acceso ilimitado a más de 600 juegos y a los nuevos títulos añadidos cada mes.