Danielle Marshak, gerente de productos de Google: «Google revela las claves para posicionar vídeos en Search y Discover» ¿Cómo optimizarlos?

Google ha vuelto a poner el foco en uno de los formatos que más peso han ganado en el ecosistema digital: el vídeo. A través de una explicación de su equipo de Search Central, la compañía detalla cuáles son las prácticas que ayudan a que un contenido audiovisual tenga más opciones de aparecer en Google Search, en la pestaña de vídeos, en Google Imágenes e incluso en Google Discover, dos escaparates clave para captar tráfico cualificado sin depender únicamente de búsquedas directas.

El mensaje de Google es claro: no basta con subir un vídeo y esperar resultados. Para que el buscador pueda encontrarlo, entenderlo e indexarlo correctamente, hace falta que el contenido esté bien integrado dentro de una página pública, que sea técnicamente accesible para Googlebot y que cuente con señales claras sobre qué es, de qué trata y cómo debe mostrarse. En otras palabras, el vídeo necesita una estrategia SEO propia, no solo una buena producción audiovisual.

La intervención, firmada por Danielle Marshak, Product Manager de Google, resume una idea que cada vez pesa más en medios, e-commerce y creadores: el vídeo ya no es solo un formato de engagement, también es un activo de posicionamiento. De hecho, la propia documentación oficial de Google subraya que aplicar buenas prácticas de vídeo aumenta la probabilidad de que ese contenido se muestre en resultados enriquecidos y en distintas superficies del ecosistema Search. Google, eso sí, también recuerda que no garantiza que por implementar estas señales un vídeo vaya a obtener una visibilidad concreta, pero sí deja claro que facilita su rastreo, comprensión e indexación.

La primera condición: que Google pueda encontrar el vídeo

Uno de los puntos más importantes que remarca Google es que el vídeo debe estar alojado o incrustado en una página web pública donde el usuario pueda verlo. Esto parece básico, pero en la práctica sigue siendo uno de los fallos más frecuentes: vídeos insertados en páginas bloqueadas, URLs inaccesibles, recursos cargados tras interacción o configuraciones que impiden al buscador interpretar correctamente dónde está el contenido principal.

Google insiste en que la página donde está el vídeo debe ser rastreable y que el contenido audiovisual debe poder detectarse con claridad. Si la URL está bloqueada o el vídeo depende de implementaciones técnicas que dificultan el rastreo, las opciones de indexación caen. Por eso, además del trabajo editorial, el buscador pone el acento en una base técnica sólida: accesibilidad, estructura clara y estabilidad en las URLs. También recomienda apoyarse en herramientas como los video sitemaps para ayudar a descubrir e indexar vídeos del sitio.

Este punto es especialmente relevante para publishers y marcas que trabajan con vídeo embebido desde plataformas externas. Insertar un vídeo no equivale automáticamente a que Google lo considere “entendido”. La página debe dejar claro cuál es el recurso principal, en qué contexto aparece y qué valor aporta. En un entorno cada vez más competitivo, esa diferencia técnica es la que separa un vídeo publicado de un vídeo realmente posicionable.

El segundo paso: permitir la indexación real del archivo de vídeo

Google no se queda solo en la página. También necesita poder acceder al archivo de vídeo o, al menos, a su recurso de streaming para habilitar determinadas funciones visuales en resultados, como las previsualizaciones en movimiento o algunos formatos avanzados. La documentación oficial es explícita: hay que permitir que Google pueda obtener los bytes reales del vídeo y no bloquear la URL del archivo mediante robots.txt o reglas de noindex mal aplicadas.

Aquí hay una matización importante. Google aclara que permitir ese acceso no significa que vaya a exponer el archivo directamente en el buscador. El usuario seguirá aterrizando en la web del editor o del propietario del contenido. Pero si Google no puede recuperar el recurso, limita su capacidad para generar funciones que mejoran el CTR, como los fragmentos de vídeo o las previsualizaciones.

Para muchos equipos de producto y desarrollo, este punto tiene una lectura práctica: el SEO de vídeo no depende solo del equipo de contenidos. También involucra a tecnología, infraestructura, reproductor, CDN y configuración de permisos. Un error en cualquiera de esas capas puede hacer que el vídeo exista para el usuario, pero no para Google. Y en términos de Discover, donde la capacidad de destacar visualmente es determinante, eso puede traducirse en una pérdida directa de visibilidad.

Datos estructurados: la señal que ayuda a Google a entender el contenido

Si hay un elemento que Google destaca como imprescindible para describir bien un vídeo, ese es el uso de datos estructurados, especialmente con el marcado VideoObject . La función de este marcado es aportar contexto semántico: título, descripción, miniatura, fecha de subida, duración, URL del contenido y otros atributos que ayudan al buscador a interpretar el recurso y a optar a resultados enriquecidos.

Google subraya además que la información debe ser única y consistente. Es decir, lo que se indique en el marcado debe coincidir con lo que realmente ve el usuario en la página y con otros metadatos del contenido. El buscador menciona expresamente la importancia de que propiedades como thumbnailUrl , name y description no sean genéricas ni recicladas, sino específicas para cada vídeo. Esa singularidad no solo ayuda al sistema a entender mejor la pieza, también mejora su potencial de diferenciación en resultados.

Esto tiene consecuencias directas para cualquier estrategia editorial. Repetir miniaturas, copiar descripciones o usar títulos vagos puede ser suficiente para publicar, pero no para competir. En un entorno donde Google selecciona entre millones de piezas, el detalle importa: una miniatura clara, un título específico y una descripción bien enfocada pueden marcar la diferencia entre aparecer o quedar fuera del radar.

Miniaturas, títulos y descripciones: el trío que condiciona el clic

Aunque la parte técnica es esencial, Google también deja entrever algo que los medios digitales conocen bien: el rendimiento del vídeo depende mucho de cómo se presenta. La miniatura, el título y la descripción funcionan como una carta de presentación. Y en Search o Discover, esa primera impresión es la que puede activar o frenar el clic.

Google recomienda que la miniatura sea representativa y única para cada vídeo. No habla solo de diseño; habla de claridad contextual. El usuario debe entender de un vistazo qué va a encontrar. En paralelo, el título y la descripción deben describir con precisión el contenido, sin desajustes entre promesa y realidad. Esto encaja de lleno con la filosofía de contenido útil y “people-first” que Google repite en su documentación general sobre SEO: optimizar sí, pero sin sacrificar precisión ni utilidad para el usuario.

En clave editorial, la lectura es evidente: el vídeo no debe empaquetarse solo para llamar la atención, sino para generar clic cualificado. En Discover, donde la recomendación depende del interés potencial del usuario y de la capacidad del contenido para resultar atractivo dentro del feed, esa combinación entre relevancia temática y presentación visual es aún más crítica. Google no ofrece una fórmula cerrada para “entrar” en Discover, pero sí indica que los sitios con presencia allí pueden medir impresiones, clics y CTR desde el informe específico de Search Console.

Key moments y previsualizaciones: más contexto, más opciones de destacar

Otro de los apartados más valiosos es el relativo a las funciones avanzadas de vídeo. Google explica que los contenidos pueden beneficiarse de video previews y de los llamados key moments, fragmentos destacados que permiten al usuario saltar a momentos concretos del vídeo como si fueran capítulos. Estas funciones aportan contexto, hacen el resultado más útil y pueden mejorar la interacción desde la propia SERP.

En el caso de los key moments, Google indica que puede detectarlos automáticamente en algunos casos, pero también permite que el editor los señale de forma explícita. Esto puede hacerse mediante datos estructurados como Clip o SeekToAction , o, si el vídeo está en YouTube, mediante marcas de tiempo y etiquetas claras en la descripción. Google añade que, cuando el propietario define estos puntos de forma directa, el sistema prioriza esa información.

La implicación práctica es potente: un vídeo largo ya no compite solo como una pieza cerrada, sino también como una suma de respuestas concretas. En SEO, eso amplía las opciones de capturar intención de búsqueda; en Discover, refuerza la percepción de utilidad y contexto. Para entrevistas, tutoriales, análisis o contenidos informativos, estructurar el vídeo por tramos puede ser una ventaja clara frente a piezas menos trabajadas.

Search Console, la herramienta clave para detectar problemas

Más allá de publicar y marcar bien el contenido, Google insiste en medir y depurar. En este terreno, Search Console juega un papel central. La documentación oficial recuerda que los propietarios de sitios pueden revisar el Video indexing report para saber en cuántas páginas Google ha detectado vídeos, cuáles se han indexado correctamente y qué problemas están impidiendo la indexación de otros.

Esta capa de diagnóstico es especialmente útil porque el SEO de vídeo puede fallar por motivos no evidentes: ausencia de vídeo dominante en la página, recursos bloqueados, marcado incorrecto o incompatibilidades técnicas. Tener un informe específico permite identificar cuellos de botella sin depender solo de intuiciones. Google también señala que, si el sitio ha acumulado suficiente visibilidad, es posible analizar el rendimiento en Discover mediante el informe correspondiente, con datos de impresiones, clics y CTR.

Para medios y publishers, esto convierte Search Console en una fuente estratégica de decisiones. Ya no se trata solo de “subir vídeos”, sino de entender qué piezas están siendo realmente interpretadas por Google como activos indexables y cuáles están quedando fuera por problemas técnicos o de implementación. En un contexto donde el vídeo puede ser una palanca de distribución orgánica, esa diferencia impacta directamente en el alcance.

La conclusión de Google: sin base técnica no hay visibilidad sostenible

El enfoque de Google deja una conclusión nítida: el vídeo puede ser una palanca decisiva de visibilidad, pero su rendimiento en Search y Discover depende de una combinación equilibrada entre contenido, contexto y técnica. No basta con crear una pieza atractiva; hay que hacerla comprensible para el buscador, accesible para el rastreo y suficientemente bien descrita como para competir en resultados enriquecidos.

Para editores, marcas y creadores, el mensaje también tiene una derivada estratégica. El futuro del tráfico orgánico pasa cada vez más por formatos visuales y por superficies de descubrimiento donde la búsqueda clásica no es el único punto de entrada. En ese escenario, optimizar vídeo no es una mejora secundaria: es una parte central de la arquitectura editorial y técnica del medio.

La recomendación final, en esencia, es simple de enunciar pero exigente de ejecutar: publicar vídeos en páginas públicas, permitir a Google acceder al archivo, utilizar datos estructurados de forma consistente, trabajar miniaturas y metadatos con precisión, y monitorizar después el rendimiento y los errores en Search Console. Quien haga bien ese trabajo no tiene una garantía automática de aparecer en Google Discover o en las mejores posiciones de Search, pero sí estará mucho mejor situado para competir por esa visibilidad. Y hoy, en el ecosistema digital, eso ya no es una opción: es una necesidad.