Google actualiza Gemini con transcripciones de audio y amplía NotebookLM con estilos de informes personalizables e idiomas nuevos

Hoy Google vuelve a sorprender y Google impulsa Gemini y NotebookLM con soporte de audio, nuevos idiomas y estilos de informe personalizables
Google ha presentado una nueva tanda de mejoras en sus herramientas basadas en Gemini, entre las que destacan la incorporación de soporte para archivos de audio en la aplicación Gemini, más idiomas en el Modo IA de Búsqueda y estilos personalizados en NotebookLM.
En una publicación en X, Josh Woodward, vicepresidente de Google Labs y Gemini, confirmó que la compatibilidad con audio era la solicitud número uno por parte de los usuarios. Desde ahora, los usuarios de la versión gratuita de Gemini podrán subir grabaciones de hasta 10 minutos por día (con un límite de cinco solicitudes), mientras que los suscriptores de Google AI Pro o AI Ultra tendrán acceso a hasta 3 horas diarias de contenido —incluyendo hasta 10 archivos en distintos formatos o incluso comprimidos en ZIP—.
✅ Papercut fixed: You can now upload any file to @GeminiApp. Including the #1 request: audio files are now supported! pic.twitter.com/4Te3xwLC6W
— Josh Woodward (@joshwoodward) September 8, 2025
Paralelamente, el Modo IA de Búsqueda ha ampliado su cobertura lingüística con cinco nuevos idiomas: hindi, indonesio, japonés, coreano y portugués brasileño. Esta expansión, potenciada por Gemini 2.5, busca ofrecer respuestas más precisas y culturalmente relevantes en los idiomas nativos de estos millones de usuarios.
Por otro lado, NotebookLM ha recibido importantes mejoras en su capacidad de generar informes con formatos variados y altamente personalizables. Los usuarios ya pueden solicitar reportes con estructura, tono y estilo ajustables —como publicaciones de blog, guías de estudio, cuestionarios o fichas de repaso—, en más de 80 idiomas.
Además, NotebookLM ha transformado sus “Audio Overviews”, las introducciones de audio tipo podcast, haciéndolas más detalladas y naturales en todos los idiomas compatibles. Este cambio permite crear narraciones extensas que van más allá de los resúmenes breves que ofrecían antes.
Informes con distintos estilos en NotebookLM
Otra de las novedades afecta a NotebookLM, que ahora permite generar informes con un formato más adaptado a las necesidades del usuario. Es posible definir estructura, tono y estilo, e incluso pedir que el resultado tenga formato de guía de estudio, entrada de blog o cuestionario, entre otras opciones.
Además, la herramienta podrá sugerir temas de análisis basándose en los documentos cargados y ofrece un selector de idioma que amplía las posibilidades a más de 80 lenguas compatibles.
Búsqueda con IA en más idiomas
Por último, Google ha confirmado que el Modo IA en la búsqueda se extiende a cinco nuevos idiomas: hindi, indonesio, japonés, coreano y portugués de Brasil. En un comunicado publicado en su blog, la compañía ha subrayado que esta expansión implica mucho más que una simple traducción, ya que requiere una interpretación precisa de los contextos locales.
La integración de Gemini 2.5 en este servicio, con capacidades multimodales y de razonamiento avanzado, ha permitido dar un salto en la comprensión lingüística. “Con esta ampliación, más usuarios podrán plantear preguntas complejas en su propio idioma y obtener respuestas más profundas al explorar la web”, apuntó la empresa.. Leer artículo completo en Frikipandi Google actualiza Gemini con transcripciones de audio y amplía NotebookLM con estilos de informes personalizables e idiomas nuevos.