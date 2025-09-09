Compartir Facebook

Rally Arcade Classics El heredero español de SEGA Rally y Colin McRae Rally recibe hoy la actualización Precision & Chase

Controla cada curva con la transmisión manual y sigue de cerca a tus rivales con las nuevas listas de sus mejores puntuaciones en línea. Ya seas un veterano con ganas de revivir aquellos clásicos juegos arcade de rally, o un novato dispuesto a aceptar el reto y competir contra leyendas del automovilismo, Rally Arcade Classics te trae todos los ingredientes para un viaje directo al pasado lleno de adrenalina.

Con 44 coches icónicos de los años 70, 80, 90 y 2000, y 48 pistas emocionantes para poner a tope los motores mientras derrapas en cada curva cerrada, nunca te faltarán desafíos que superar.

9 de septiembre de 2025. Barcelona, España – El desarrollador independiente español NETK2GAMES anuncia que el juego de rally con temática arcade y mecánicas de simulación Rally Arcade Classics, recibe hoy la actualización Precision & Chase, así como un descuento del 50% durante la próxima semana. Esta actualización implementará un modo de transmisión manual, un velocímetro renovado y añadirá listas en línea con las mejores puntuaciones de amigos, permitiendo a los jugadores seguir los récords de otros pilotos conocidos.

Tras un desarrollo de 3 años por un equipo de tan solo 3 personas, Rally Arcade Classics ya está disponible en Steam, PlayStation 5, Xbox Series X/S y Nintendo Switch, ofreciendo un nostálgico viaje a los clásicos del género de los años 90. El juego cuenta con 44 coches icónicos de diferentes épocas (70s, 80s y 90s) y un sistema de progresión basado en licencias.

De esta forma, los jugadores deben entrenar sus habilidades de conducción para desbloquear modos antes de poder conducir los coches legendarios, introduciendo una física de tipo simulación en lo que de otra manera sería una experiencia arcade tradicional. Los modos Tour, Arcade, Rally y eventos semanales también están disponibles para diferentes estilos y preferencias.

«Dedicamos dos duros años a crear este juego con un equipo apasionado y un objetivo: combinar elementos de diferentes épocas de los juegos de carreras y mantener una experiencia accesible tanto para los veteranos como para los nuevos aficionados al género«, afirmó Salvador Casamiquela, cofundador de NETK2GAMES.

Novedades en la actualización Precision & Chase:

El cambio de marchas manual estará disponible, y las listas de clasificación indicarán si el jugador logró el mejor tiempo en modo manual o automático;

Se añadirá un velocímetro a la interfaz, que reemplazará a la barra anterior. Los pilotos manuales tendrán una interfaz más grande para comprobar la velocidad y las revoluciones, mientras que los automáticos tendrán un elemento más sencillo de consultar durante la conducción;

Se añadirá una lista de amigos al juego, permitiendo a los jugadores seguir de cerca hasta a 25 pilotos;

Las tablas de clasificación se renovarán. Además de reflejar el tipo de cambio que utiliza el piloto, podrás filtrar por diferentes ajustes: tu posición global, el top 10 y tus amigos.



Características principales de Rally Arcade Classics:

44 vehículos que representan los años 70, 80, 90 y 2000, incluyendo modelos de rally icónicos;

48 circuitos diseñados para reflejar la variedad y el desafío de las competiciones de rally clásicas (con clima y hora del día totalmente dinámicos);

Seis modos de juego que se adaptan a diferentes estilos y preferencias: Licencia (60 pruebas), Tour (360 pruebas), Arcade (16 campeonatos), Rally (72 campeonatos) y Eventos Semanales;

Soporte para volantes compatibles en la versión de PC, como Thrustmaster T300 y Logitech G29.

Para más información sobre el juego, puedes visitar la web oficial