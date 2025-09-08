EA SPORTS FC 26 ha anunciado los Top 26 Ratings masculinos y femeninos

EA SPORTS FC 26 ya ha dado a conocer los Top 26 Ratings masculinos y femeninos, donde se recogen las máximas valoraciones de las principales ligas internacionales. En esta edición, Mohamed Salah aparece en lo más alto de la clasificación masculina, compartiendo la primera posición con Kylian Mbappé, ambos con una puntuación global de 91. Otro de los grandes titulares es la entrada de Lamine Yamal en el Top 10, tras firmar la progresión más destacada con un incremento de +8 respecto al curso anterior.
Gracias a los datos auténticos de partidos reales, descubre a los jugadores y jugadoras más destacados del fútbol masculino y femenino que ofrecen un rendimiento sobresaliente sobre el terreno de juego
En el apartado femenino, el protagonismo recae en Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, que hacen historia al liderar por primera vez de manera conjunta el ranking, también con una media de 91.
Junto a Yamal, varios jugadores y jugadoras han experimentado mejoras significativas en comparación con FC 25 y han logrado colarse entre los diez primeros. En la categoría masculina resaltan Raphinha (+5) y Hakimi (+5), mientras que en la femenina destacan Mariona (+5), Russo (+4) y <strong»>Shaw (+3).
EA SPORTS invita tanto a la comunidad como a los propios futbolistas a expresar su opinión sobre estas valoraciones mediante la Base de Datos de Ratings online y en las redes sociales oficiales, donde podrán debatir qué notas consideran justas o no. La sección de comentarios se activará el viernes 12 a las 21:00h, coincidiendo con la publicación completa de la base de datos. RESERVA YA EA SPORTS FC 26.
El título contará con más de 20.000 jugadores disponibles, y en Football Ultimate Team cada carta estará ajustada al rendimiento real en sus respectivas ligas, reforzando la autenticidad de la experiencia.
Las valoraciones se aplicarán de manera coherente en todos los modos del juego, manteniendo la independencia entre las competiciones masculinas y femeninas.
A lo largo de la semana se seguirán revelando los datos de los más de 750 clubes y 35 ligas presentes en FC 26, que los aficionados podrán ir descubriendo progresivamente.
Toda la información de la Semana de los Ratings y las novedades de EA SPORTS FC 26 estarán disponibles en las redes sociales oficiales y en la web ea.com/fc26.
Top 26 Jugadores Masculinos en EA SPORTS FC 26
Rank
First Name
Last Name
Common Name
OVR
Position
Team
1
Mohamed
Salah
91
RM
Liverpool
2
Kylian
Mbappé
91
ST
Real Madrid
3
Ousmane
Dembélé
90
ST
Paris SG
4
Rodrigo
Hernández Cascante
Rodri
90
CDM
Manchester City
5
Virgil
van Dijk
90
CB
Liverpool
6
Jude
Bellingham
90
CAM
Real Madrid
7
Erling
Haaland
90
ST
Manchester City
8
Raphael
Dias Belloli
Raphinha
89
LM
FC Barcelona
9
Lamine Yamal
Nasraoui Ebana
Lamine Yamal
89
RM
FC Barcelona
10
Achraf
Hakimi
89
RB
Paris SG
11
Vítor
Machado Ferreira
Vitinha
89
CM
Paris SG
12
Gianluigi
Donnarumma
89
GK
Manchester City
13
Pedro
González López
Pedri
89
CM
FC Barcelona
14
Joshua
Kimmich
89
CDM
FC Bayern München
15
Alisson
Ramses Becker
Alisson
89
GK
Liverpool
16
Harry
Kane
89
ST
FC Bayern München
17
Federico
Valverde
89
CM
Real Madrid
18
Vinícius José
de Oliveira Júnior
Vini Jr.
89
LW
Real Madrid
19
Florian
Wirtz
89
CAM
Liverpool
20
Thibaut
Courtois
89
GK
Real Madrid
21
Robert
Lewandowski
88
ST
FC Barcelona
22
Lautaro
Martínez
88
ST
Lombardia FC
23
Alexander
Isak
88
ST
Liverpool
24
Jamal
Musiala
88
CAM
FC Bayern München
25
Gabriel
dos S. Magalhães
Gabriel
88
CB
Arsenal
26
Bukayo
Saka
88
RW
Arsenal
Top 26 Jugadoras Femeninas en EA SPORTS FC 26
Rank
First Name
Last Name
Common Name
OVR
Position
Team
1
Alexia
Putellas Segura
Alexia Putellas
91
CM
FC Barcelona
2
Aitana
Bonmatí Conca
Aitana Bonmatí
91
CM
FC Barcelona
3
Caroline
Graham Hansen
90
RW
FC Barcelona
4
Alessia
Russo
89
ST
Arsenal
5
María Francesca
Caldentey Oliver
Mariona
89
CM
Arsenal
6
Patricia
Guijarro Gutiérrez
Patri Guijarro
89
CDM
FC Barcelona
7
Khadija
Shaw
89
ST
Manchester City
8
María Pilar
León Cebrián
Mapi León
89
CB
FC Barcelona
9
Marie
Katoto
88
ST
OL Lyonnes
10
Kadidiatou
Diani
88
RW
OL Lyonnes
11
Sophia
Wilson
88
ST
Portland Thorns
12
Guro
Reiten
88
LM
Chelsea
13
Ewa
Pajor
88
ST
FC Barcelona
14
Christiane
Endler
88
GK
OL Lyonnes
15
Débora C.
de Oliveira
Debinha
88
CAM
KC Current
16
Irene
Paredes Hernández
Irene Paredes
88
CB
FC Barcelona
17
Chloe
Kelly
87
RM
Arsenal
18
Lindsey
Heaps
87
CAM
OL Lyonnes
19
Lucy
Bronze
87
RB
Chelsea
20
Rose
Lavelle
87
CM
Gotham FC
21
Sakina
Karchaoui
87
CM
Paris SG
22
Leah
Williamson
87
CB
Arsenal
23
Beth
Mead
87
RM
Arsenal
24
Mallory
Swanson
87
LM
Chicago Stars FC
25
Ada
Hegerberg
87
ST
OL Lyonnes
26
Lauren
Hemp
87
LW
Manchester City
FC 26 Ratings Lanzamiento
- Lunes 8 de septiembre:
- Top 26 Men –5PM CET
- Top 26 Women –5.30PM CET
- Nota de Prensa complete – 5.30 PM CET
- Martes 9 de septiembre:
- Premier League –5PM CET
- Barclays Women’s Super League –7PM CET
- Miércoles 10 de septiembre:
- Saudi Pro League –3PM CET
- LaLiga EA SPORTS –5PM CET
- LigaF –7PM CET
- Jueves 11 de septiembre:
- Frauen Bundesliga- 3PM CET
- Bundesliga –5PM CET
- MLS –7PM CET
- NWSL –9PM CET
- Viernes 12 de septiembre:
- D1 Arkema –3PM CET
- Ligue 1 –5PM CET
- Serie A –7PM CET
- Full Database Go-live –9PM CET
Las reservas de EA SPORTS FC 26 ya están disponibles. El juego se lanzará en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. EA SPORTS FC 26 estará disponible en todo el mundo a partir del 26 de septiembre de 2025, con acceso anticipado a través de la Ultimate Edition desde el 19 de septiembre de 2025*.
Para más información sobre EA SPORTS FC 26 y la Semana de Ratings, visita ea.com/fc26.. Leer artículo completo en Frikipandi EA SPORTS FC 26 ha anunciado los Top 26 Ratings masculinos y femeninos.