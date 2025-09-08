EA SPORTS FC 26 ha anunciado los Top 26 Ratings masculinos y femeninos



Juan Cascón Baños Destacada, Juegos


EA SPORTS FC 26 ha anunciado los Top 26 Ratings masculinos y femeninos

EA SPORTS FC 26 ya ha dado a conocer los Top 26 Ratings masculinos y femeninos, donde se recogen las máximas valoraciones de las principales ligas internacionales. En esta edición, Mohamed Salah aparece en lo más alto de la clasificación masculina, compartiendo la primera posición con Kylian Mbappé, ambos con una puntuación global de 91. Otro de los grandes titulares es la entrada de Lamine Yamal en el Top 10, tras firmar la progresión más destacada con un incremento de +8 respecto al curso anterior.

Gracias a los datos auténticos de partidos reales, descubre a los jugadores y jugadoras más destacados del fútbol masculino y femenino que ofrecen un rendimiento sobresaliente sobre el terreno de juego

En el apartado femenino, el protagonismo recae en Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, que hacen historia al liderar por primera vez de manera conjunta el ranking, también con una media de 91.

Junto a Yamal, varios jugadores y jugadoras han experimentado mejoras significativas en comparación con FC 25 y han logrado colarse entre los diez primeros. En la categoría masculina resaltan Raphinha (+5) y Hakimi (+5), mientras que en la femenina destacan Mariona (+5), Russo (+4) y <strong»>Shaw (+3).

EA SPORTS invita tanto a la comunidad como a los propios futbolistas a expresar su opinión sobre estas valoraciones mediante la Base de Datos de Ratings online y en las redes sociales oficiales, donde podrán debatir qué notas consideran justas o no. La sección de comentarios se activará el viernes 12 a las 21:00h, coincidiendo con la publicación completa de la base de datos. RESERVA YA EA SPORTS FC 26.

El título contará con más de 20.000 jugadores disponibles, y en Football Ultimate Team cada carta estará ajustada al rendimiento real en sus respectivas ligas, reforzando la autenticidad de la experiencia.

Las valoraciones se aplicarán de manera coherente en todos los modos del juego, manteniendo la independencia entre las competiciones masculinas y femeninas.

A lo largo de la semana se seguirán revelando los datos de los más de 750 clubes y 35 ligas presentes en FC 26, que los aficionados podrán ir descubriendo progresivamente.

Toda la información de la Semana de los Ratings y las novedades de EA SPORTS FC 26 estarán disponibles en las redes sociales oficiales y en la web ea.com/fc26.

Top 26 Jugadores Masculinos en EA SPORTS FC 26

 

Rank

First Name

Last Name

Common Name

OVR

Position

Team

1

Mohamed

Salah

91

RM

Liverpool

2

Kylian

Mbappé

91

ST

Real Madrid

3

Ousmane

Dembélé

90

ST

Paris SG

4

Rodrigo

Hernández Cascante

Rodri

90

CDM

Manchester City

5

Virgil

van Dijk

90

CB

Liverpool

6

Jude

Bellingham

90

CAM

Real Madrid

7

Erling

Haaland

90

ST

Manchester City

8

Raphael

Dias Belloli

Raphinha

89

LM

FC Barcelona

9

Lamine Yamal

Nasraoui Ebana

Lamine Yamal

89

RM

FC Barcelona

10

Achraf

Hakimi

89

RB

Paris SG

11

Vítor

Machado Ferreira

Vitinha

89

CM

Paris SG

12

Gianluigi

Donnarumma

89

GK

Manchester City

13

Pedro

González López

Pedri

89

CM

FC Barcelona

14

Joshua

Kimmich

89

CDM

FC Bayern München

15

Alisson

Ramses Becker

Alisson

89

GK

Liverpool

16

Harry

Kane

89

ST

FC Bayern München

17

Federico

Valverde

89

CM

Real Madrid

18

Vinícius José

de Oliveira Júnior

Vini Jr.

89

LW

Real Madrid

19

Florian

Wirtz

89

CAM

Liverpool

20

Thibaut

Courtois

89

GK

Real Madrid

21

Robert

Lewandowski

88

ST

FC Barcelona

22

Lautaro

Martínez

88

ST

Lombardia FC

23

Alexander

Isak

88

ST

Liverpool

24

Jamal

Musiala

88

CAM

FC Bayern München

25

Gabriel

dos S. Magalhães

Gabriel

88

CB

Arsenal

26

Bukayo

Saka

88

RW

Arsenal

 

 

Top 26 Jugadoras Femeninas en EA SPORTS FC 26

 

Rank

First Name

Last Name

Common Name

OVR

Position

Team

1

Alexia

Putellas Segura

Alexia Putellas

91

CM

FC Barcelona

2

Aitana

Bonmatí Conca

Aitana Bonmatí

91

CM

FC Barcelona

3

Caroline

Graham Hansen

90

RW

FC Barcelona

4

Alessia

Russo

89

ST

Arsenal

5

María Francesca

Caldentey Oliver

Mariona

89

CM

Arsenal

6

Patricia

Guijarro Gutiérrez

Patri Guijarro

89

CDM

FC Barcelona

7

Khadija

Shaw

89

ST

Manchester City

8

María Pilar

León Cebrián

Mapi León

89

CB

FC Barcelona

9

Marie

Katoto

88

ST

OL Lyonnes

10

Kadidiatou

Diani

88

RW

OL Lyonnes

11

Sophia

Wilson

88

ST

Portland Thorns

12

Guro

Reiten

88

LM

Chelsea

13

Ewa

Pajor

88

ST

FC Barcelona

14

Christiane

Endler

88

GK

OL Lyonnes

15

Débora C.

de Oliveira

Debinha

88

CAM

KC Current

16

Irene

Paredes Hernández

Irene Paredes

88

CB

FC Barcelona

17

Chloe

Kelly

87

RM

Arsenal

18

Lindsey

Heaps

87

CAM

OL Lyonnes

19

Lucy

Bronze

87

RB

Chelsea

20

Rose

Lavelle

87

CM

Gotham FC

21

Sakina

Karchaoui

87

CM

Paris SG

22

Leah

Williamson

87

CB

Arsenal

23

Beth

Mead

87

RM

Arsenal

24

Mallory

Swanson

87

LM

Chicago Stars FC

25

Ada

Hegerberg

87

ST

OL Lyonnes

26

Lauren

Hemp

87

LW

Manchester City

 

 

FC 26 Ratings Lanzamiento

  • Lunes 8 de septiembre:
    • Top 26 Men –5PM CET
    • Top 26 Women –5.30PM CET
    • Nota de Prensa complete – 5.30 PM CET
  • Martes 9 de septiembre:
    • Premier League –5PM CET
    • Barclays Women’s Super League –7PM CET
  • Miércoles 10 de septiembre:
    • Saudi Pro League –3PM CET
    • LaLiga EA SPORTS –5PM CET
    • LigaF –7PM CET
  • Jueves 11 de septiembre:
    • Frauen Bundesliga- 3PM CET
    • Bundesliga –5PM CET
    • MLS –7PM CET
    • NWSL –9PM CET
  • Viernes 12 de septiembre:
    • D1 Arkema –3PM CET
    • Ligue 1 –5PM CET
    • Serie A –7PM CET
    • Full Database Go-live –9PM CET

 

Las reservas de EA SPORTS FC 26 ya están disponibles. El juego se lanzará en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. EA SPORTS FC 26 estará disponible en todo el mundo a partir del 26 de septiembre de 2025, con acceso anticipado a través de la Ultimate Edition desde el 19 de septiembre de 2025*.

Para más información sobre EA SPORTS FC 26 y la Semana de Ratings, visita ea.com/fc26.

. Leer artículo completo en Frikipandi EA SPORTS FC 26 ha anunciado los Top 26 Ratings masculinos y femeninos.

Te interesa

Everybody's Golf Hot Shots ya disponible en consolas y PC

Everybody’s Golf Hot Shots ya disponible en consolas y PC

Disfruta de un golf fácil de aprender, pero difícil de dominar en la nueva entrega …

Powered by Frikipandi.com. Juan Cascón Todos los derechos reservados. ©  
Home page Copyright © 2019 Shangai | Como página de inico | Añadir Buscador I.E - Firefox | Twitter | Facebook | Sitemap | Contacto
Últimas noticias de Frikipandi.com

Las noticias se actualizan cada 15 minutos.