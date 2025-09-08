Hoy os dejamos Psychonauts 2, Stardew Valley y Viewfinder son los nuevos juegos del mes de Septiembre del 20025 gratis con PlayStation Plus

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia los títulos que llegarán este mes sin coste adicional para todos los niveles de suscripción de PlayStation®Plus, y que estarán disponibles para su descarga a través de PlayStation®Store desde el 2 de septiembre hasta el 6 de octubre.

Juegos del mes (Essential – Extra – Premium)

Psychonauts 2 para PS4® (válido para PS5®): Es un título de plataformas y aventura, con un estilo de corte cinematográfico, protagonizado por Razputin «Raz» Aquato, un joven psíquico que acaba de cumplir su sueño de unirse a los Pshychonauts, una agencia internacional dedicada al espionaje mental. La historia tiene lugar en el momento en el que la organización entra en crisis: su líder muestra un comportamiento extraño tras haber sido rescatado, y se sospecha de la presencia de un topo en su cuartel general. Raz deberá adentrarse en los mundos mentales de aliados y enemigos para lidiar con demonios internos, recuperar recuerdos ocultos y detener a un villano psíquico mortal.

Packs exclusivos de PlayStation®Plus (Essential – Extra – Premium)

PlayStation®Plus ofrece a los usuarios la posibilidad de obtener packs de contenidos, aspectos y objetos exclusivos a través de PlayStation®Store y sin coste adicional para juegos gratuitos como Roblox, Fortnite, Rocket League®, Fall Guys o Call of Duty®: Warzone™, entre otros. Destacan los siguientes packs exclusivos:

Call of Duty®: Warzone™ Paquete de PlayStation®Plus 3

Apex Legends™: Pack de juego PlayStation®Plus

Roblox: Bonnie Bombástica

Fall Guys: Pack Western Woos de PlayStation®Plus

Overwatch 2: Paquete Bonificación de Bastion gwishin

Brawlhalla – Bonus Pack 19

Fortnite: Pack Gamer esmeralda

Rocket League® – Pack de PlayStation®Plus

Valorant Paquete PlayStation®Plus

Niveles de suscripción

El usuario puede escoger el plan de PlayStation®Plus que mejor se ajuste a él a través de las opciones de compra que ofrece PlayStation®Store, añadiendo fondos a su monedero de manera online mediante una tarjeta de crédito o a través de la compra segura de las tarjetas Regalo PlayStation® en establecimientos habituales con las que recargar fondos en su monedero digital.

PlayStation®Plus Essential: Incluye tres juegos descargables al mes para PS4® y PS5® , acceso al modo multijugador online , descuentos exclusivos en PlayStation™Store, contenido exclusivo, 100GB de almacenamiento en la nube para las partidas guardadas, share play, ayuda de juego* y descuento del 5% en todas las compras realizadas en PlayStation® Direct**. * Característica exclusiva de PS5® . **Consulta condiciones en este link. El usuario puede acceder a este nivel por solo 8,99€ al mes .

Incluye , acceso al , descuentos exclusivos en PlayStation™Store, contenido exclusivo, 100GB de almacenamiento en la nube para las partidas guardadas, share play, ayuda de juego* y descuento del 5% en todas las compras realizadas en PlayStation® Direct**. Característica exclusiva de PS5® **Consulta condiciones en este link. El usuario puede acceder a este nivel por solo . PlayStation®Plus Extra: Incluye todas las ventajas de PlayStation®Plus Essential más un catálogo de más de 450 de los mejores títulos para PS4® y PS5® , incluidos juegos exclusivos de PlayStation®Studios y desarrolladores asociados externos. El usuario puede suscribirse a este nivel por solo 13,99€ al mes .

Incluye todas las ventajas de PlayStation®Plus Essential más un , incluidos juegos exclusivos de PlayStation®Studios y desarrolladores asociados externos. El usuario puede suscribirse a este nivel por solo . PlayStation®Plus Premium: Incluye todas las ventajas de los niveles anteriores, PlayStation®Plus Essential y PlayStation®Plus Extra, y además añade pruebas de juego antes de comprarlo por tiempo limitado en títulos como Death Stranding 2: On the Beach, Baldur’s Gate 3 o Marvel’s Spider-Man 2 entre otros, un catálogo de clásicos de hasta 340 juegos de previas generaciones de PlayStation® y retransmisión en la nube de una amplia variedad de contenidos, incluyendo el juego en streaming de títulos PS5® que el usuario tenga en su biblioteca sin necesidad de descarga. El usuario puede suscribirse a esta experiencia de juego completa por solo 16,99€ al mes.

