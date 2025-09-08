Compartir Facebook

Ya puedes echar un vistazo al completo de la acción y los sistemas de juego de PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC en su nuevo tráiler. El vídeo ofrece detalles sobre las características únicas del juego, incluyendo nuevas y mejoradas acciones de Pac-Man, así como funcionalidades ampliadas en Pac-Village.

PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC tráiler con gameplay

Tanto los jugadores veteranos como los nuevos podrán disfrutar de esta versión Re-PAC al máximo con niveles ampliados, nuevas acciones para Pac-Man, jefes renovados, opciones de personalización… ¡y mucho más! Además, por primera vez, el juego incluye un modo de 2 jugadores offline. ¡Explora Pac-Land y vive la aventura junto a un amigo encarnando a Pac-Man y Pac-Drone!

El encantador mundo de Pac-Land está lleno de desafíos y características ambientadas en entornos dinámicos.

PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC llegará el 26 de septiembre de 2025 para Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One y PC a través de Steam.