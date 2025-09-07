Compartir Facebook

Dying Light: The Beast – Nuevo vídeo: parkour y combate

Nos complace compartir el siguiente capítulo del lanzamiento de Dying Light: The Beast con un nuevo y breve vídeo que ofrece un vistazo a las luchas emocionales de Kyle, el impresionante mundo abierto de Castor Woods, el parkour, la exploración, así como su intenso combate físico, mostrando qué hace que la jugabilidad de Dying Light: The Beast sea verdaderamente inmersiva y emocionante.

Tráiler

Y hablando de parkour y combate: para hacer de Dying Light: The Beast el juego más realista, desafiante y emocionante de la saga, vamos a centrarnos en las mecánicas principales que los jugadores más valoran del juego. ¿Qué es lo que ha cambiado?

Parkour inmersivo, sólido y realista

Los jugadores pueden ir donde quieran y trepar a cualquier cosa, con movimientos realistas.

Se han ajustado las físicas del juego para reflejar la altura y longitud correcta de los saltos. También se ha eliminado la sensación de flotación.

Total libertad para encontrar múltiples caminos hacia el objetivo, lo que fomenta la exploración.

La resistencia ya no limita la escalada, pero es necesario prestar mucha atención para poder llegar a los lugares más complicados.

El parkour es una habilidad que se debe dominar para sobrevivir y escapar de los zombies.

Se han creado más de 100 nuevas animaciones para Kyle Crane, incluyendo 17 movimientos únicos para desenvolverse en el borde de los edificios y salientes.

Combate físico, brutal y creativo

Las armas de corto alcance ofrecen mayor precisión. Se han equilibrado los tiempos necesarios para saltos e impactos.

El nuevo motor de físicas es más preciso a la hora de calcular impulsos e impactos. Reacciones más realistas y nuevas animaciones.

Los enemigos humanos utilizan una IA avanzada y mecánicas de cobertura, con hasta 22 nuevas estrategias de posicionamiento.

Énfasis en la inmersión del jugador: los golpes cuerpo a cuerpo se sienten más contundentes y los comportamientos de las armas son más realistas.

El nuevo modelo de daños es capaz de reconocer los impactos en al menos 12 partes del cuerpo diferente de los enemigos. Las heridas visibles se han duplicado con respecto a los juegos anteriores.

¡Pero eso no es todo! Echa un vistazo al diario de desarrollo con Kacper Kowalczuk, director técnico del juego, Marcin Bahryn-Kamiński, animador sénior y Tymon Smektała, director de la franquicia Dying Light, quienes comparten detalles todavía más jugosos.

Diario de desarrollo: https://youtu.be/ZXEvGZ4q7e8

¿Quieres profundizar más en la creación de Dying Light: The Beast y descubrir historias inéditas del equipo detrás del juego? Responde a este correo para concertar una entrevista con los desarrolladores.