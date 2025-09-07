Everybody’s Golf Hot Shots ya disponible en consolas y PC

Compartir Facebook

Disfruta de un golf fácil de aprender, pero difícil de dominar en la nueva entrega de esta legendaria serie, con modos de juego individuales y multijugador

El green está listo para que los jugadores perfeccionen su juego en EVERYBODY’S GOLF HOT SHOTS, ya disponible en todo el mundo para consolas y PC. Publicado por Bandai Namco Entertainment Europe y desarrollado por HYDE, EVERYBODY’S GOLF HOT SHOTS es una nueva entrega de la legendaria serie Everybody’s Golf, también conocida como Hot Shots Golf. Disponible para PlayStation®5, Nintendo Switch™ y PC a través de Steam®, esta nueva versión del juego de golf fácil de aprender, pero difícil de dominar incluye la mayor cantidad de personajes jugables hasta la fecha, ¡incluyendo el regreso de PAC-MAN como personaje desbloqueable!

Entre sus principales novedades se incluyen nuevos modos de juego y una amplia variedad de opciones de personalización. ¡Coge tus palos y prepárate para jugar, porque el juego ya está disponible para los golfistas digitales de todo el mundo!

Características del juego:

Muchas opciones de personalización

Personaliza estadísticas, palos y pelotas para adaptarlos al estilo de juego de cada personaje.

Personaliza estadísticas, palos y pelotas para adaptarlos al estilo de juego de cada personaje.

Más de 25 personajes jugables — un récord para la serie. Sube las estadísticas de los personajes para desbloquear nuevos tiros, como efectos de giro, tiros teledirigidos y habilidades especiales únicas de cada personaje.

Más de 25 personajes jugables — un récord para la serie. Sube las estadísticas de los personajes para desbloquear nuevos tiros, como efectos de giro, tiros teledirigidos y habilidades especiales únicas de cada personaje.

Forma equipo con caddies para obtener consejos de juego, habilidades de apoyo ¡y más!

Forma equipo con caddies para obtener consejos de juego, habilidades de apoyo ¡y más!

Participa en torneos en solitario y lucha por llegar a la cima. Desbloquea más personajes, escenarios y torneos aún más grandes para convertirte en el golfista definitivo.

Participa en torneos en solitario y lucha por llegar a la cima. Desbloquea más personajes, escenarios y torneos aún más grandes para convertirte en el golfista definitivo.

Viaja por 10 regiones del mundo y descubre interacciones únicas y encantadoras con cada personaje.

Viaja por 10 regiones del mundo y descubre interacciones únicas y encantadoras con cada personaje.

Este nuevo modo trae caos al campo con obstáculos, desafíos y más, tanto en modo solitario como multijugador. Incluye modos como Colorful Golf, Scramble, Survival Golf y Boom Golf.

Mecánica clásica con tres botones

EVERYBODY’S GOLF HOT SHOTS mantiene la clásica mecánica de tiro de tres botones de la serie. Apunta al fairway, presiona tres veces el botón en el momento justo ¡y realiza un tiro perfecto!

Es una mecánica fácil de aprender para los que acaban de empezar, pero dominarla de verdad será todo un desafío. Los jugadores podrán disfrutar del juego tanto en solitario como con amigos, ya sea en cooperativo local o en multijugador en línea.

Diversos modos de juego como Modo Desafío, Juego en solitario y muchos más estarán disponibles en campos inspirados en 10 países y regiones del mundo, manteniendo a los jugadores entretenidos durante horas. Además, el clima dinámico y los cambios en la hora del día añaden profundidad y estrategia a cada partida.

Para quienes buscan una versión menos tradicional del golf, el nuevo modo Wacky Golf ofrece obstáculos únicos y retos inesperados que pondrán a prueba incluso al golfista más experimentado.

