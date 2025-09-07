GNI Live en Español este jueves 4 de septiembre con el tema «Herramientas para la cobertura electoral»

Hoy os dejamos un nuevo cursos GNI Live en Español este jueves 4 de septiembre a las 20:00 horario español con el tema «Herramientas para la cobertura electoral».

Estaremos compartiendo cómo aprovechar las coberturas electorales para aumentar el compromiso de quienes ya leen tus contenidos a través de encuestas, revisando las tendencias en búsqueda, generando newsletters y otras sugerencias.

Además, podrás descubrir cuáles herramientas de Google te pueden ayudar a potenciar tu modelo de negocios durante un proceso electoral.

Conoce cómo aprovechar los años electorales para acrecentar el compromiso de quienes leen tu cobertura a través de encuestas, tendencias de búsqueda, newsletters y más. Además, descubre qué herramientas de Google pueden ayudar a potenciar también tu modelo de negocios.

Durante la sesión se compartirán estrategias sobre cómo aprovechar las coberturas electorales para aumentar el compromiso de los lectores a través de herramientas prácticas como:

Encuestas interactivas que fomentan la participación ciudadana.

Revisión de tendencias de búsqueda para detectar los temas de mayor interés en tiempo real.

Generación de newsletters para fidelizar a la audiencia y mantenerla informada con contenidos de valor.

Otras sugerencias innovadoras que permiten amplificar el alcance de la cobertura.

Además, los asistentes descubrirán qué herramientas de Google pueden ayudar a potenciar su modelo de negocio en un contexto electoral, optimizando tanto la producción de contenidos como las oportunidades de crecimiento digital.