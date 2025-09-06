Dying Light: The Beast revela sus requisitos para PC y portátiles
Techland ha revelado los requisitos de Dying Light: The Beast para PC y portátil, ofreciendo a los jugadores toda la información necesaria para que estén preparados antes del lanzamiento.
Para garantizar la mejor experiencia en una amplia variedad de configuraciones, Techland presenta cuatro niveles de requisitos para PC: mínimos, recomendados, altos y ultra.
MÍNIMOS:
Rendimiento: 1080p 30FPS
Ajustes gráficos: BAJOS
GPU:
- NVIDIA GeForce GTX 1060
- AMD Radeon RX 5500 XT
- Intel Arc A750
Memoria GPU: 6GB
CPU:
- Intel i5-13400F
- AMD Ryzen 7 5800F
RAM: 16GB
SO: Windows 10 o posterior
Almacenamiento: 70 GB SSD
RECOMENDADOS:
Rendimiento: 1440p 60FPS
Ajustes gráficos: MEDIOS
GPU:
- NVIDIA GeForce RTX 3070 TI
- AMD Radeon RX 6750 XT
- Intel Arc B580
Memoria GPU: 8GB
CPU:
- Intel i5-13400F
- AMD Ryzen 7 7700
RAM: 16GB
SO: Windows 10 o posterior
Almacenamiento: 70 GB SSD
ALTOS:
Rendimiento: 4K 60FPS
Ajustes gráficos: ALTOS
GPU:
- NVIDIA GeForce RTX 4070 TI
- AMD Radeon RX 7900 GRE
Memoria GPU: 12GB
CPU:
- Intel i7-13700K
- AMD Ryzen 9 7800 X3D
RAM: 32GB
SO: Windows 10 o posterior
Almacenamiento: 70 GB SSD
ULTRA:
Rendimiento: 4K 60FPS
Ajustes gráficos: ULTRA (RT con Frame Generation)
GPU:
- NVIDIA GeForce RTX 5070
- AMD Radeon RX 9070
- Intel Arc B580
Memoria GPU: 12GB
CPU:
- Intel i9-14900K
- AMD Ryzen 9 7950 X3D
RAM: 32GB
SO: Windows 10 o posterior
Almacenamiento: 70 GB SSD
Tecnologías compatibles:
- Iluminación global y reflejos con trazado de rayos
- Soporte para resolución Ultra-Wide
- Escalado y generación de AMD FSR 3.1 y 4*
- Personalización completa de las opciones
- Soporte para resolución dinámica
- Soporte para HDR
- Optimización de latencia: Nvidia Reflex 2, AMD AntiLag 2 y Intel Xe Low Latency
*FSR 4 disponible en algunos dispositivos
Para portátiles, los requisitos se presentan en tres niveles: mínimos, recomendados y altos. Los jugadores de dispositivos portátiles también podrán disfrutar de una experiencia de juego fluida e inmersiva.
MÍNIMOS:
Rendimiento: 1080p 30FPS
Ajustes gráficos: BAJOS
GPU:
- NVIDIA GeForce RTX 3050 80W+ Portátil
- AMD Ryzen AI 7 350 / 360
- Intel Core Ultra 7 258V with Arc 140V
Memoria GPU: 6GB
CPU:
- Intel Core i5-12450H
- AMD Ryzen 5 6600H
- Intel Core Ultra 7 258V with Arc 140V
RAM: 16GB
SO: Windows 10 o posterior
Almacenamiento: 70 GB SSD
RECOMENDADOS:
Rendimiento: 1080p 60FPS
Ajustes gráficos: MEDIOS
GPU:
- NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop
- AMD Ryzen AI 9 370
Memoria GPU: 8GB
CPU:
- Intel Core i7-12700H
- AMD Ryzen 7 6800H
RAM: 16GB
SO: Windows 10 o posterior
Almacenamiento: 70 GB SSD
ALTOS:
Rendimiento: 1440p 60FPS
Ajustes gráficos: ALTOS
GPU:
- NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop
- AMD Ryzen AI Max+ 395
Memoria GPU: 8GB
CPU:
- Intel Core i7-14700HX
- AMD Ryzen 9 8940HX
RAM: 32GB
SO: Windows 10 o posterior
Almacenamiento: 70 GB SSD
A medida que se acerca el lanzamiento, Techland seguirá compartiendo nuevas actualizaciones y detalles sobre la creación de Dying Light: The Beast.
Dying Light: The Beast se estrenará el 19 de septiembre de 2025 en PC, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro y Xbox Series X|S.