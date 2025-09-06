Withings anuncia el nuevo ScanWatch 2

Compartir Facebook

Aprovechando el poder de la IA predictiva, este smartwatch ofrece alertas e información en tiempo real sobre la salud del usuario—desde los ciclos menstruales hasta los signos de una enfermedad inminente y los niveles de energía—, todo ello con una autonomía récord de 35 días.

Issy-les-Moulineaux – 05/09/2025. Withings, líder en el mercado de relojes conectados con diseño de alta relojería, presenta el nuevo ScanWatch 2. Su nuevo sistema operativo, HealthSense 4, ha sido diseñado para ofrecer algoritmos aún más precisos y potentes. Monitoriza 35 biomarcadores para optimizar todos los aspectos de la salud. Con su nuevo y exclusivo Indicador de Vitalidad, comunica el nivel de energía del usuario para optimizar su vitalidad y reducir la fatiga. Envía alertasen tiempo real ante los primeros indicios de una enfermedad.

El nuevo ScanWatch utiliza una IA sofisticada para ofrecer un análisis en profundidad de la salud general del usuario

El nuevo ScanWatch 2 ofrece un seguimiento exhaustivo de la salud, utilizando 35 biomarcadores para monitorizar desde el sueño y la actividad física hasta la salud cardiovascular, la predicción del ciclo menstrual y la temperatura. Todo ello es posible gracias al nuevo sistema operativo HealthSense 4, que incorpora nuevos algoritmos avanzados para proporcionar las mediciones más precisas y refinadas hasta la fecha.

Una autonomía récord de 35 días permite una monitorización continua de la salud, día y noche, de todos los parámetros esenciales. El seguimiento nocturno es especialmente vital, ya que las fluctuaciones en indicadores clave como la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC), la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y la temperatura ofrecen una visión profunda de la salud general de una persona, incluyendo su recuperación, la gestión del estrés,la salud cardiovascular y la salud femenina.

Optimice el sueño y los niveles de energía

Entre las principales innovaciones del nuevo ScanWatch 2 destacan sus avanzados algoritmos para el seguimiento del sueño y los niveles de energía.

● Análisis exhaustivo de las fases del sueño: Por primera vez, ScanWatch 2 ofrece un seguimiento más preciso de la arquitectura y calidad del sueño mediante la detección de sus fases, incluyendo ahora el sueño REM, una fase esencial para la memoria, la plasticidad cerebral, la regulación del estrés y la gestión de las emociones. Además, monitoriza con precisión el ritmo respiratorio nocturno, un indicador clave de la salud general.

● Una comprensión más profunda del nivel de energía y la fatiga: ScanWatch 2 potencia una función exclusiva de Withings+ —el Indicador de Vitalidad—, que utiliza la VFC (Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca), la actividad física, la temperatura, la saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria y la calidad del sueño para ofrecer notificaciones personalizadas con consejos específicos, ayudando así a los usuarios a optimizar su energía al centrarse en los factores que, en su caso, más la deterioran.

Para promover el bienestar y la salud a diario, ScanWatch 2 ofrece un seguimiento avanzado tanto de la actividad física como de la salud cardiovascular. Mejora el seguimiento de la actividad con nuevos algoritmos dedicados para un recuento de pasos preciso y el reconocimiento automático de actividades. En cuanto a la salud cardíaca, proporciona una supervisión continua mediante un sensor PPG para detectar de forma pasiva trastornos del ritmo como la fibrilación auricular. Los usuarios pueden confirmar cualquier posible problema cuando lo deseen con un ECG de grado médico.

Potenciando la salud proactiva con predicciones y consejos en tiempo real

“Este nuevo ScanWatch 2 es el resultado de una investigación avanzada en IA predictiva. Nos muestra cada vez más lo que el análisis profundo y continuo de los datos recopilados a través de un reloj elegante, que nos gusta llevar día y noche, nos permite comprender y anticipar sobre nuestra salud”. Éric Carreel, Fundador y Presidente de Withings

El nuevo ScanWatch 2 no solo mide, predice y alerta: al monitorizar y analizar los cambios sutiles en la temperatura corporal, el reloj alimenta la IA predictiva de Withings+ para ayudar a los usuarios a ser más proactivos.

● Predicción optimizada del ciclo menstrual y notificaciones del período, incluso con ciclos irregulares y durante la perimenopausia: su nuevo algoritmo sigue la evolución de la temperatura corporal nocturna, analizando las sutiles fluctuaciones para predecir con precisión cada etapa del ciclo menstrual. Esto proporciona información de gran valor, ofreciendo una claridad crucial para quienes atraviesan períodos irregulares o la perimenopausia, y una comprensión más profunda de su ciclo único.

● Notificaciones proactivas de fluctuaciones de temperatura y signos de posible enfermedad: el seguimiento preciso de las fluctuaciones de la temperatura y la VFC permite recibir alertas ante los primeros signos de una posible enfermedad vírica o bacteriana, como la gripe. Esto es posible gracias a la tecnología TempTech 24/7, que combina un sensor de flujo térmico con un sensor de temperatura en la muñeca para distinguir con precisión la temperatura corporal de la ambiental y garantizar una monitorización continua.