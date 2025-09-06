Compartir Facebook

De los aclamados desarrolladores del remake de SILENT HILL 2, Bloober Team presenta Cronos: The New Dawn, una experiencia única de survival horror en tercera persona. Ambientado en las inquietantes ruinas de New Dawn, un mundo inspirado en Nowa Huta, un distrito histórico real de Cracovia, Polonia, el juego se desarrolla en dos líneas temporales: un futuro postapocalíptico que se desmorona en la desesperación y una cruda realidad industrial de los años 80.

Esta poderosa dualidad combina realismo retro, ciencia ficción distópica y una atmósfera retrofuturista para crear un mundo profundamente inmersivo lleno de tensión, misterio y terror…

NO TE PIERDAS EL TRÁILER DE LANZAMIENTO

El nuevo tráiler de lanzamiento deja ver un último y escalofriante vistazo a lugares nunca antes vistos, grotescos enemigos y horrores que esperan a los jugadores en las sombras.

Cronos: The New Dawn – Tráiler oficial de lanzamiento

¿Qué ha pasado aquí? El fin ha llegado, pero la historia acaba de comenzar. Cronos: The New Dawn ya está disponible en PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2. Una nueva era del survival horror te espera. La Vocación debe continuar.

Adéntrate en las ruinas

Bloober Team invita a los jugadores a descender al despiadado mundo de New Dawn ya disponible en PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2. Ponte el traje de caza de El Viajero — un enigmático agente del Colectivo, enviado a zonas marcadas por un evento catastrófico que destrozó el tiempo y la memoria. Lo que queda es un mundo suspendido entre el pasado y el futuro — embrujado, hostil y desintegrándose. Sobrevivir está lejos de estar garantizado.

Edición digital y física multiplataforma

El juego se lanza oficialmente en formato digital en todas las plataformas hoy a las 16:00 CEST. A partir de hoy también estará disponible una versión física de la Edición Estándar para PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y PC — producida en colaboración con el distribuidor en EMEA, Bandai Namco Entertainment Europe — en la mayoría de los principales minoristas de EMEA y Australia.