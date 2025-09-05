Los auriculares Airlite Fit con licencia oficial para Switch 2 de Turtle Beach, ya están disponibles

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

El fabricante líder de accesorios para juegos Turtle Beach Corporation (Nasdaq: TBCH) anunció hoy que ya están disponibles sus primeros auriculares para juegos con licencia oficial para Nintendo Switch™ 2, los auriculares con cable Turtle Beach Airlite Fit. Los auriculares Turtle Beach Airlite Fit se presentaron a principios de este año como auriculares con licencia oficial para las consolas Nintendo Switch ampliando así la popularidad de los auriculares PDP Airlite originales, uno de los 3 auriculares más vendidos para las consolas Nintendo Switch (1). Los nuevos modelos Airlite Fit ahora tienen licencia oficial para Nintendo Switch 2 y ofrecen la misma comodidad liviana y audio de juego inmersivo por el que se conoce a la serie, y ahora cuentan con una insignia de Nintendo Switch 2 y llegan en una nueva combinación de colores Negro Carbón, así como en Blanco y Negro.

Los medios ven el Airlite Fit como un buen accesorio para Nintendo Switch 2. Nintendolife.com le dio al Airlite Fit una puntuación de revisión de 8/10, definiéndolo como «Una opción económica con sonido sólido y diseño robusto», además de decir que son «Unos auriculares perfectos para compartir con los niños». Nintendolife.com también incluyó los Airlite Fit en su lista de los mejores auriculares para juegos de Nintendo Switch 2 donde también se incluyen los auriculares inalámbricos premium Turtle Beach Atlas Air. Los nuevos auriculares para juegos Turtle Beach Airlite Fit con licencia oficial para Nintendo Switch 2 ya están disponibles por un PVPR de 24.99 € en turtlebeach.com y en tiendas participantes en todo el mundo.

«Estamos encantados de lanzar los auriculares Airlite Fit en colaboraciónb con Nintendo como un accesorio de juego con licencia oficial para Nintendo Switch 2″, dijo Cris Keirn, CEO de Turtle Beach Corporation. «Con su precio accesible, buena calidad de sonido y diseño elegante, los Airlite Fit son el accesorio compañero perfecto para los jugadores en Nintendo Switch 2″.

Los modelos anteriores de los auriculares para juegos con cable Turtle Beach Airlite Fit tienen licencia oficial para las consolas Nintendo Switch, mientras que este nuevo modelo

Airlite Fit tiene licencia oficial para Nintendo Switch 2. Estos modelos diseñados para Nintendo Switch 2 añaden una nueva combinación de colores Negro Carbón a la línea y cuentan con el logotipo de Nintendo Switch 2 en la diadema de los auriculares. También está disponible una combinación de colores blanco y negro para Nintendo Switch 2, y la combinación Ghost Purple, que llegará más adelante en 2025.

Disfruta de un nivel superior de juego y comodidad con los nuevos auriculares para juegos con cable Turtle Beach Airlite Fit para las consolas Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch. Con licencia oficial y diseñados internamente por expertos, estos auriculares ofrecen un audio finamente ajustado a través de altavoces de 40 mm de alta calidad, lo que brinda una experiencia inmersiva tanto para jugadores casuales como competitivos. Las almohadillas elevadas de punto de jersey sobre la oreja ofrecen una comodidad excepcional, lo que permite a los jugadores escuchar cada agudo y bajo profundo mientras bloquean eficazmente el ruido externo. El elegante micrófono con cancelación de ruido garantiza que el chat de voz se escuche claramente y se puede voltear hacia arriba para silenciarlo. La versátil conexión de audio de 3,5 mm es totalmente compatible con todas las consolas Nintendo Switch.

Para más información sobre los últimos productos y accesorios de Turtle Beach, visita www.turtlebeach.com