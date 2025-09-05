Rayman, 30 años de una leyenda: ¿Qué le deparará el futuro al héroe de Ubisoft?

Compartir Facebook

Ubisoft celebra el 30 aniversario de su icónico personaje con el anuncio de un nuevo videojuego en desarrollo, aunque pide paciencia. Un repaso a tres décadas de saltos, aventuras y reinvenciones que han convertido a Rayman en una figura clave de la historia del videojuego. ¿Volverá a sus orígenes 2D o explorará de nuevo las tres dimensiones?

Han pasado 30 años desde que un curioso personaje sin brazos ni piernas, pero con un carisma arrollador, saltara a nuestras pantallas. Rayman no es solo una mascota de Ubisoft, es un icono de la historia del videojuego y una de las sagas de plataformas más queridas. Ahora, con motivo de su 30 aniversario, la compañía francesa ha confirmado lo que miles de fans esperaban: hay un nuevo videojuego de Rayman en camino. Sin embargo, la noticia llega con una advertencia: la espera será larga. ¿Qué podemos esperar de este regreso? ¿Recuperará la magia de sus aclamados títulos 2D o se atreverá con un nuevo salto a las tres dimensiones? La respuesta, por ahora, está en el aire.

Rayman Alive 2025

La noticia que miles de seguidores de Rayman llevaban años esperando ha llegado en un momento cargado de simbolismo: el 30 aniversario de la franquicia. Loic Gounon, productor de la saga, fue el encargado de comunicarlo a través de un vídeo conmemorativo.

Un anuncio para celebrar tres décadas

La confirmación llegó a través de un vídeo conmemorativo. Loic Gounon, productor de Rayman, no solo agradeció a los fans su apoyo incondicional durante estas tres décadas, afirmando que sin ellos «Rayman не se habría convertido en semejante leyenda», sino que también dejó caer la bomba informativa: los estudios de Ubisoft en Montpellier y Milán están colaborando en un «nuevo proyecto de la saga».

A pesar de la emoción inicial, Gounon rápidamente enfrió las expectativas. Advirtió a los seguidores que no esperen noticias «pronto», ya que el proyecto se encuentra en una fase temprana de desarrollo. No obstante, quiso tranquilizar a la comunidad asegurando que el videojuego está «en buenas manos». Ubisoft Montpellier es, al fin y al cabo, el estudio que vio nacer al personaje y que firmó sus entregas más aplaudidas, como Rayman Origins y Rayman Legends.

Las pistas sobre el nuevo juego no son del todo nuevas. Ya en mayo del año pasado, Ubisoft Milán publicó ofertas de empleo que buscaban un «animador de jugabilidad 3D» y un «diseñador de juegos sénior» para trabajar en un «prestigioso título AAA de la marca Rayman». Esto sugiere que el proyecto lleva tiempo gestándose y podría implicar un regreso a las 3D, un terreno que la saga no explora en una entrega principal desde Rayman 3: Hoodlum Havoc en 2003.

El viaje de Rayman: de la creación de un mito a la reinvención

Para entender la importancia de este anuncio, hay que mirar atrás. El primer Rayman, lanzado en 1995 para la Atari Jaguar y PlayStation, fue una proeza técnica y artística. Creado por Michel Ancel, el juego destacaba por su vibrante mundo de fantasía, su altísima dificultad y unas animaciones 2D fluidas que parecían sacadas de una película de dibujos animados. Se convirtió en un éxito instantáneo y en la primera gran mascota de Ubisoft.

La transición a las tres dimensiones

Con la llegada de la nueva generación de consolas, Rayman dio el salto a las 3D. *Rayman 2: The Great Escape* (1999) es considerado por muchos uno de los mejores plataformas 3D de todos los tiempos. Abandonó el tono puramente cómico del original para presentar una historia más oscura y un universo más profundo, lleno de personajes memorables. Su jugabilidad era una mezcla perfecta de exploración, combate y saltos precisos que sentó cátedra en el género.

Rayman 3: Hoodlum Havoc (2003) continuó la fórmula, pero con un mayor enfoque en el humor y la acción. Aunque no alcanzó el estatus de culto de su predecesor, fue un título sólido que demostró la versatilidad del personaje. Sin embargo, tras esta entrega, Rayman desapareció del foco principal, eclipsado por unos conejos locos.

El renacer con Origins y Legends

Tras años de protagonismo de los Rabbids en spin-offs y juegos de fiesta, los fans anhelaban el regreso del plataformeo clásico. Ubisoft y Michel Ancel escucharon. En 2011, Rayman Origins llegó como una bocanada de aire fresco. Desarrollado con el motor UbiArt Framework, el juego era una obra de arte en movimiento. Volvía a las 2D, con un cooperativo para cuatro jugadores caótico y divertido, un diseño de niveles brillante y una banda sonora inolvidable. Fue un éxito de crítica y público que revitalizó la franquicia.

Dos años después, Rayman Legends (2013) perfeccionó la fórmula hasta el extremo. Con más variedad de niveles, incluyendo los geniales niveles musicales, y un pulido jugable exquisito, está considerado no solo el cénit de la saga, sino uno de los mejores videojuegos de plataformas de la historia. Desde entonces, la presencia de Rayman se ha limitado a apariciones menores y títulos para móviles, como Rayman Adventures o su participación como personaje DLC en Mario + Rabbids Sparks of Hope. Para encontrar más información sobre el sector, se puede consultar la sección de videojuegos.

Un futuro incierto pero ilusionante

La gran pregunta ahora es qué camino tomará el nuevo videojuego. Las ofertas de empleo apuntan a un título 3D, lo que podría significar un regreso al estilo de Rayman 2, una idea que ilusiona a una gran parte de la comunidad. Otros, sin embargo, prefieren que se continúe con la fórmula 2D de Origins y Legends, que tan bien funcionó. Sea cual sea la dirección, el hecho de que Ubisoft Montpellier esté al frente del proyecto es la mayor garantía de calidad posible.

Mientras tanto, para celebrar el 30 aniversario, Ubisoft ha prometido compartir «arte conceptual exclusivo, entrevistas tras bambalinas con los desarrolladores, sorteos mensuales, e increíbles creaciones de fans» durante los próximos meses. Una forma de mantener viva la llama mientras esperamos el regreso del héroe del Claro de los Sueños.

Conclusión: tres décadas de legado y un futuro prometedor

El aniversario de Rayman no es solo una celebración del pasado, sino una mirada llena de esperanza hacia el futuro. Durante 30 años, este personaje ha demostrado una increíble capacidad de adaptación y reinvención, pasando del 2D al 3D y de vuelta, sin perder nunca su esencia. El anuncio de un nuevo videojuego principal, el primero en más de una década, confirma que Ubisoft no se ha olvidado de una de sus mayores leyendas. La espera será larga, pero si algo nos ha enseñado Rayman es que los saltos más difíciles suelen llevar a las mejores recompensas.

El anuncio de un nuevo Rayman se enmarca en una tendencia de la industria que mira hacia la nostalgia para recuperar franquicias icónicas de plataformas que llevaban años en barbecho. Casos de éxito como los de Crash Bandicoot, Spyro the Dragon o Metroid Dread demuestran que existe un mercado sólido para este tipo de juegos, combinando el atractivo para los jugadores veteranos con la capacidad de atraer a nuevas audiencias. El regreso de Rayman, uno de los grandes nombres de esta era, era una de las peticiones más recurrentes y su confirmación ha sido recibida con entusiasmo.

En definitiva, Ubisoft ha puesto fin a años de especulación confirmando el desarrollo de una nueva entrega principal de Rayman. La noticia combina la euforia del regreso con la cautela de una larga espera, pero la implicación de los estudios de Montpellier y Milán, junto a las pistas de un proyecto AAA, son motivos suficientes para que los seguidores del personaje sin extremidades recuperen la ilusión. El héroe de los Lúmenes se prepara para una nueva generación, aunque su regreso se tomará el tiempo necesario para, presumiblemente, estar a la altura de su propia leyenda.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Quién es el creador de Rayman? El creador original de Rayman es el diseñador de videojuegos francés Michel Ancel, quien también es conocido por haber creado el videojuego Beyond Good & Evil.

¿Cuál fue el primer videojuego de Rayman? El primer juego de la saga fue simplemente titulado *Rayman* y se lanzó en 1995 para la consola Atari Jaguar, aunque es más conocido por su versión de PlayStation.

¿Por qué Rayman no tiene brazos ni piernas? Según sus creadores, esta decisión de diseño se tomó originalmente por limitaciones técnicas en las primeras consolas para las que fue diseñado, ya que permitía una animación más sencilla y fluida sin necesidad de articular las extremidades. Con el tiempo, se convirtió en su seña de identidad.

¿Cuántos juegos principales tiene la saga Rayman? La saga principal de Rayman consta de cinco títulos: Rayman, Rayman 2: The Great Escape, Rayman 3: Hoodlum Havoc, Rayman Origins y Rayman Legends.

¿El nuevo juego de Rayman será en 2D o en 3D? Ubisoft no lo ha confirmado oficialmente. Sin embargo, recientes ofertas de empleo para el proyecto mencionaban la necesidad de animadores 3D, lo que ha llevado a especular con la posibilidad de que sea una nueva aventura en tres dimensiones.