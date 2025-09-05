MotoGP 25 sorprende en Barcelona: Jorge Martín llevará un casco diseñado por sus aficionados

Compartir Facebook

Hoy MotoGP sorprende en Barcelona: Jorge Martín llevará un casco diseñado por sus aficionados

El campeón del mundo de MotoGP lucirá en el Gran Premio de Cataluña un casco creado por un jugador del videojuego MotoGP 25, en una iniciativa que conecta el universo digital con la competición real.

¿Cómo un casco virtual llega al Mundial de MotoGP?

¿Qué pasaría si un simple diseño creado desde el sofá terminara en lo más alto del podio de MotoGP? Esa pregunta se ha hecho realidad: Jorge Martín, actual campeón del mundo con Aprilia Racing, ha decidido competir en Barcelona con un casco creado por un aficionado a través del videojuego MotoGP 25.

Se trata de un gesto que no solo rompe las barreras entre el mundo digital y el circuito, sino que también simboliza la creciente interacción entre pilotos, videojuegos y la comunidad global de seguidores del motociclismo.

Milestone y MotoGP se complacen en presentar el diseño único del casco creado por los jugadores del videojuego MotoGP™25, que el actual campeón Jorge Martín (Aprilia Racing) usará en el próximo Gran Premio Monster Energy de Cataluña.

La iniciativa: del editor virtual al trazado real

Entre el 22 de mayo y el 23 de junio de 2025, Milestone y MotoGP lanzaron un concurso internacional para que los aficionados crearan sus propios diseños de casco mediante el editor del videojuego. La participación fue masiva, con propuestas llegadas desde más de 50 países y una especial respuesta en Europa.

Francia (20 %), Italia (17 %) y España (15 %) fueron los países con más diseños enviados, reflejo de la enorme pasión por el motociclismo en el continente. De entre miles de propuestas, Jorge Martín fue el encargado de elegir personalmente el diseño ganador.

El casco elegido: una fusión de cultura y tecnología

El diseño seleccionado procede de un jugador brasileño y combina los colores de la bandera española con trazos que evocan circuitos electrónicos. Todo ello acompañado por los característicos ojos que Jorge Martín incluye siempre en sus cascos.

La elección no fue sencilla. “Es increíble usar un casco creado por mis aficionados. Ha sido muy difícil elegir entre todos esos diseños asombrosos, pero este es el que más me sorprendió. El diseño y los colores representan perfectamente mi personalidad, ¡se verá increíble en la pista!”, confesó el piloto madrileño, que quiso agradecer el esfuerzo de todos los participantes.