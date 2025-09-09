El nuevo DLC de Dune: Awakening ya disponible

Compartir Facebook

El 11 de septiembre, los jugadores podrán disfrutar gratis de Dune: Awakening durante el fin de semana y conseguir el juego con un 20% de descuento

Hoy, el desarrollador Funcom desentierra nuevas aventuras y peligros en el vasto planeta Arrakis. Dune: Awakening, el juego de supervivencia en mundo abierto inspirado en la obra de Frank Herbert y en las galardonadas películas de Denis Villeneuve y Legendary Entertainment, recibe hoy su primera gran actualización de contenido gratuita, junto con el DLC La cosecha perdida.

Del 11 al 15 de septiembre, el vasto desierto de Arrakis abrirá sus puertas a todo el mundo durante el fin de semana gratis de Dune: Awakening. Además, del 11 al 22 de septiembre los jugadores disfrutarán, por primera vez, de un 20% de descuento al comprar el juego en Steam y en otras tiendas online.

Actualización gratuita: Capítulo 2

El Capítulo 2 continúa el viaje tras las revelaciones del final del Acto 3. Investiga asesinatos atroces y profundiza en el pasado más remoto. Vuelve a personalizar tu personaje, descubre nuevos contratos, objetos, peinados y tatuajes, y vive nuevos encuentros que aportarán más vida a los desiertos cambiantes de Dune. Sé testigo de todo ello y no te pierdas toda la acción del tráiler de la actualización gratuita Capítulo 2:

Tráiler del Capítulo 2:

DLC La cosecha perdida

El DLC La cosecha perdida ya está disponible por 12,99 € e incluye una trama independiente y completa. Sumérgete en la historia de Dune y quizá te sorprenda quién te devuelve la mirada. Este DLC también añade las piezas de construcción Habitante de Dune, nuevos elementos decorativos, aspectos de armaduras y armas, muestrarios y el gesto de martilleador. Además, introduce la birrueda, un nuevo vehículo alternativo a la moto de arena con animaciones y un estilo de conducción únicos. La birrueda y el resto de elementos estéticos no ofrecen ventajas frente al contenido equivalente disponible en el juego base.

Tráiler del DLC: La cosecha perdida:

Fin de semana gratuito y consigue Dune: Awakening rebajado un 20%

Los jugadores podrán probar Dune: Awakening de forma gratuita del 11 al 15 de septiembre. Podrán elegir cualquier servidor, jugar con sus amigos que ya posean el juego y disfrutar juntos de todo lo que Arrakis ofrece, sin restricciones, incluido el contenido de la nueva actualización Capítulo 2. Todo el progreso quedará guardado. Asimismo, del 11 al 22 de septiembre podrán adquirir Dune: Awakening, por primera vez, con un 20% de descuento en Steam y otras tiendas.

El Capítulo 2 de Dune: Awakening ya está disponible gratuitamente y el DLC La cosecha perdida puede adquirirse por 12,99 € o como parte del pase de temporada (24,99 €). El pase de temporada incluirá además dos nuevos DLCs que ofrecerán nuevas zonas, historias y más contenido.