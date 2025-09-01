Nano Banana de Google: la revolución en IA para generación y edición de imágenes que cambia las reglas del juego. Olvídate de Photoshop

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

La inteligencia artificial generativa está viviendo uno de sus momentos más disruptivos. Google ha lanzado “Nano Banana” —también conocido como Gemini 2.5 Flash Image—, una herramienta de edición y generación de imágenes dentro del ecosistema Gemini que establece un nuevo estándar en la industria. No se trata simplemente de una evolución, sino de una auténtica revolución que marca un antes y un después en la forma en que concebimos la creación visual mediante IA.

En un movimiento que ha soprprendido este agosto a la industria tecnológica y creativa, Google ha lanzado ‘Nano Banana’, un modelo de inteligencia artificial que no es solo un generador de imágenes, sino una declaración de intenciones.

Integrado directamente en su ecosistema Gemini, esta herramienta ha llegado para redefinir lo que entendemos por edición y creación visual, poniendo al alcance de cualquier persona el poder de transformar el mundo digital con simples instrucciones de texto.

Usando “Nano Banana”, cualquier persona puede generar imágenes desde cero o transformar fotografías existentes con instrucciones de texto, todo ello con una fidelidad de detalles que mantiene la coherencia de identidad, estilo y composición fotográfica. Se trata de una herramienta imprescindible para profesionales del diseño, publicidad, redes sociales y entornos creativos.

¿Qué es Nano Banana y cómo funciona?

¿Qué es exactamente Nano Banana?

Nano Banana es el nombre interno del módulo de edición y generación de imágenes en Gemini, que ha sido integrado en Gemini App, AI Studio y Vertex AI https://gemini.google/overview/image-generation/

Se basa en Imagen 4, el modelo más avanzado de Google DeepMind para la generación de imágenes fotorealistas a partir de texto, lanzada en mayo de 2025

Este sistema usa transformadores para interpretar texto y difusiones en cascada para iterar en alta calidad, alcanzando resoluciones hasta de 1024×1024 píxeles

Capacidades clave:

Generación desde cero y edición detallada vía texto, incluyendo cambio de fondo, estilo, vestuario o composición.

Capacidad de realizar ediciones en múltiples pasos (“multi-turn editing”) manteniendo coherencia visual.

Permite combinar varias imágenes en una sola composición nueva.

Preserva detalles faciales y rasgos característicos al cambiar contexto u objeto.

La versión está disponible tanto para usuarios gratuitos como de pago dentro de la aplicación Gemini, web o móvil.

Todas las imágenes generadas —visibles o editadas— incluyen una marca de agua visible y otra invisible (SynthID) para señalar su origen IA.

¿Cómo se utiliza efectivamente Nano Banana?

El equipo de Gemini ha publicado una guía de prompts que ayuda a maximizar los resultados: https://blog.google/products/gemini/image-generation-prompting-tips/

Define claramente sujeto, acción, composición, entorno, estilo y modificadores.

Es útil ser específico: en vez de un “mujer con vestido rojo”, mejor “mujer joven con vestido rojo corriendo por un parque al atardecer”.

Se sugiere probar proporciones de aspecto y estilos visuales (óleo, cómic, realismo, etc.).

La creatividad es clave: escenas surrealistas o composiciones imaginativas funcionan muy bien.

Si el resultado no convence, se puede solicitar a Gemini una modificación: cambiar el fondo, eliminar objetos, etc..

Impacto en la industria y comparativa. ¿Nos podemos olvidar de Photoshop?

Ventaja frente a competidores:

Herramientas como Midjourney, DALL·E o Adobe Firefly han marcado tendencia. Sin embargo:

Imagen 3 (predecesor) destacaba por precisión, velocidad y calidad, especialmente en prompt detallados.

Gemini con Imagen 4 añade edición coherente, optimización de diseño colaborativo y refinamiento iterativo.

Esto posiciona a Google como un competidor más sólido, especialmente en entornos creativos profesionales integrados en Google Workspace.

Preocupaciones éticas y riesgos

Deepfakes y sinceridad visual

Aunque conserva identidad en múltiples ediciones, hay inquietudes respecto a la creación de deepfakes que podrían manipular imágenes de personas reales de manera convincente.

Potenciales limitaciones de transparencia

Las marcas de agua invisibles (SynthID) ofrecen una capa de seguridad —pero aún no hay herramientas públicas eficaces para detectarlas— y la marca visible puede ser eliminada o recortada fácilmente.

Seguridad y restricciones de contenido

Al igual que otros modelos generativos, Gemini puede producir contenido que algunos consideren inapropiado o inexacto, especialmente en prompt complejos o ambiguos.

Google enfatiza que sigue sus “Principios de IA” y recoge feedback de usuarios para mejorar, pero esta poderosa herramienta también demanda una responsabilidad reforzada en su uso.

Integraciones externas que potencian Nano Banana

Adobe ha integrado Nano Banana en Firefly Boards y Adobe Express, permitiendo generar hasta 20 imágenes gratis, ideal para marketers y creadores de contenido visual. Los usuarios de Creative Cloud Pro podrán desbloquear imágenes ilimitadas. Adobe Express implementará esta funcionalidad desde el 1 de septiembre de 2025. Además se puede explorar el uso con APIS.

Reacción del público y la industria

Los medios celebran la capacidad de edición refinada de Nano Banana como un avance que Google ha confirmado tras el buzz viral, consolidándose en la suite Gemini para todos los usuarios.

Destacan cómo Gemini mantiene la ‘identidad visual’ tras saltos creativos mientras advierte sobre la ausencia de herramientas básicas como recorte de aspecto.

El interés no solo es técnico: el CEO Sundar Pichai generó expectación al publicar tres emojis de plátano antes del anuncio, literalmente “plantando la semilla” de la sorpresa.

Google Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) es una innovación disruptiva en el entorno de la inteligencia artificial visual. Integra lo mejor de Imagen 4 con edición coherente, capacidades multi-turno y accesibilidad generalizada. Es una herramienta que redefine la creatividad asistida por IA, posicionando a Google en la vanguardia de la generación visual.

Sin embargo, este poder debe ir acompañado de ética y cautela: el potencial de manipulación visual crece, y las salvaguardas deben evolucionar en paralelo.

Consejos para obtener la mejor generación y edición de imágenes en la aplicación Gemini

Capacidades clave de generación de imágenes en Gemini Antes de comenzar, es útil familiarizarse con lo que se ha mejorado en Gemini, para que pueda considerar qué casos de uso probar con él: Diseño de personajes consistente. Conserva la apariencia de un personaje u objeto a lo largo de múltiples generaciones y ediciones. Composición creativa. Combina elementos, temas y estilos dispares de múltiples conceptos en una sola imagen unificada. Ediciones locales. Realice ediciones precisas en partes específicas de una imagen con un lenguaje sencillo. Adaptación de diseño y apariencia. Aplicar un estilo, textura o diseño de un concepto a otro. Lógica y razonamiento. Utilizar la comprensión del mundo real para generar escenas complejas o predecir el siguiente paso de una secuencia. 6 elementos para construir indicaciones efectivas Puedes obtener excelentes resultados con Gemini con simples entradas de una o dos frases. Sin embargo, para lograr los mejores resultados y un control creativo más matizado, considera incluir los siguientes elementos en tu propuesta: Asunto: ¿Quién o qué aparece en la imagen? Sé específico. (Por ejemplo, un robot barista estoico con óptica azul brillante ; un gato calicó peludo con un pequeño sombrero de mago ).

Composición: ¿Cómo se encuadra la toma? (por ejemplo, primerísimo plano , plano general , ángulo bajo , retrato ).

Acción: ¿Qué está sucediendo? (por ejemplo, preparar una taza de café , lanzar un hechizo mágico , correr a media zancada por un campo ).

Ubicación: ¿Dónde se desarrolla la escena? (por ejemplo, un café futurista en Marte , la biblioteca de un alquimista desordenada , una pradera bañada por el sol en una hora dorada ).

Estilo: ¿Cuál es la estética general? (por ejemplo, animación 3D , cine negro , pintura de acuarela , fotorrealismo , fotografía de productos de los años 90 ).

Instrucciones de edición: Para modificar una imagen existente, sea directo y específico. (por ejemplo, cambiar la corbata del hombre a verde , quitar el automóvil del fondo ). Ejemplos de estímulo: una muestra de técnicas creativas Diferentes estrategias de inspiración pueden desvelar todo, desde ediciones fotorrealistas hasta mundos fantásticos. Aquí tienes cinco técnicas para probar, cada una con un ejemplo clave. 1. Preservar la apariencia de los personajes. Gemini puede mantener la semejanza de una persona o personaje en diferentes poses, iluminación y entornos, e incluso aplicar el mismo personaje a nuevos estilos y superficies. Aquí tienes un ejemplo de cómo se puede usar un personaje en varias indicaciones en la misma sesión: Indicación 1: Una ilustración caprichosa de un pequeño y brillante duendecillo con forma de hongo. El duende tiene un gran sombrero bioluminiscente en forma de hongo, ojos grandes y curiosos, y un cuerpo hecho de enredaderas tejidas.

Indicación 2 (en la misma conversación): Ahora, muestra el mismo sprite viajando en el lomo de un amigable caracol cubierto de musgo a través de un prado soleado lleno de coloridas flores silvestres.

Al establecer un personaje claramente definido con detalles específicos en la primera consigna, puedes usar consignas posteriores para situarlo en contextos completamente nuevos. En este caso, Gemini conserva rasgos clave del personaje, como rasgos faciales, apariencia distintiva y vestimenta . 2. Realice transformaciones específicas con precisión. Con funciones de edición de imágenes actualizadas, puedes realizar ediciones rápidas y muy precisas en tus fotos. Esto es perfecto para todo, desde maquetas de productos hasta perfeccionar fotos personales. Aquí tienes un ejemplo: Indicación 1: Una fotografía de alta calidad de una sala de estar moderna y minimalista con un sofá gris, una mesa de café de madera clara y una planta grande en maceta.

Indicación 2 (edición): Cambia el color del sofá a un azul marino intenso.

Indicación 3 (edición): Ahora, agrega una pila de tres libros a la mesa de café.

Esto demuestra la fortaleza de Gemini en la edición local. Mediante comandos directos y conversacionales, se pueden modificar elementos específicos de la imagen sin necesidad de software complejo ni de regenerar toda la escena. 3. Mezclar conceptos con composición creativa. Intenta fusionar dos o más ideas en una sola imagen impactante. Anima a Géminis a crear dos imágenes y luego combina sus sujetos y entornos de forma imaginativa. Indicación 1: Genere una imagen fotorrealista de un astronauta con casco y traje completo.

Indicación 2: Una imagen de una cancha de baloncesto llena de vegetación en medio de la selva tropical.

Indicación 3 (cargar ambos y combinarlos): Muestra al astronauta encestar una pelota de baloncesto en esta cancha.

4. Adaptar y aplicar nuevos estilos. Cambie por completo el estado de ánimo y la estética de una imagen aplicando un nuevo estilo, paleta de colores o textura, todo ello manteniendo intacto el tema original. Indicación 1: Una imagen fotorrealista de una motocicleta clásica estacionada en una calle de la ciudad.

Indicación 2 (edición): Aplique el estilo de un dibujo arquitectónico a esta imagen.

Con la «transferencia de estilo», Gemini comprende el tema central (la motocicleta) y su forma, para luego recrearlo íntegramente con el estilo artístico solicitado. Esto puede utilizarse para inspirarse en el diseño, la exploración artística y mucho más. 5. Utilizar la lógica y el razonamiento para la generación de complejos. Dale a Gemini un concepto simple y deja que su capacidad de razonamiento desarrolle los detalles. Esto es útil para crear contenido que requiere comprender relaciones o procesos del mundo real. Indicación 1: Genere una imagen de una persona de pie sosteniendo un pastel de tres niveles.

Indicación 2 (en la misma sesión): Generar una imagen que muestre lo que sucedería si tropezaran.