Nano Banana de Google: la revolución en IA para generación y edición de imágenes que cambia las reglas del juego. Olvídate de Photoshop

La inteligencia artificial generativa está viviendo uno de sus momentos más disruptivos. Google ha lanzado “Nano Banana” —también conocido como Gemini 2.5 Flash Image—, una herramienta de edición y generación de imágenes dentro del ecosistema Gemini que establece un nuevo estándar en la industria. No se trata simplemente de una evolución, sino de una auténtica revolución que marca un antes y un después en la forma en que concebimos la creación visual mediante IA.

En un movimiento que ha soprprendido este agosto a la industria tecnológica y creativa, Google ha lanzado ‘Nano Banana’, un modelo de inteligencia artificial que no es solo un generador de imágenes, sino una declaración de intenciones.

Integrado directamente en su ecosistema Gemini, esta herramienta ha llegado para redefinir lo que entendemos por edición y creación visual, poniendo al alcance de cualquier persona el poder de transformar el mundo digital con simples instrucciones de texto.

Usando “Nano Banana”, cualquier persona puede generar imágenes desde cero o transformar fotografías existentes con instrucciones de texto, todo ello con una fidelidad de detalles que mantiene la coherencia de identidad, estilo y composición fotográfica. Se trata de una herramienta imprescindible para profesionales del diseño, publicidad, redes sociales y entornos creativos.

¿Qué es Nano Banana y cómo funciona?

Nano Banana es el nombre interno del módulo de edición y generación de imágenes en Gemini, que ha sido integrado en Gemini App, AI Studio y Vertex AI https://gemini.google/overview/image-generation/

Se basa en Imagen 4, el modelo más avanzado de Google DeepMind para la generación de imágenes fotorealistas a partir de texto, lanzada en mayo de 2025

Este sistema usa transformadores para interpretar texto y difusiones en cascada para iterar en alta calidad, alcanzando resoluciones hasta de 1024×1024 píxeles

Capacidades clave:

  • Generación desde cero y edición detallada vía texto, incluyendo cambio de fondo, estilo, vestuario o composición.
  • Capacidad de realizar ediciones en múltiples pasos (“multi-turn editing”) manteniendo coherencia visual.
  • Permite combinar varias imágenes en una sola composición nueva.
  • Preserva detalles faciales y rasgos característicos al cambiar contexto u objeto.

La versión está disponible tanto para usuarios gratuitos como de pago dentro de la aplicación Gemini, web o móvil.

Todas las imágenes generadas —visibles o editadas— incluyen una marca de agua visible y otra invisible (SynthID) para señalar su origen IA.

¿Cómo se utiliza efectivamente Nano Banana?

El equipo de Gemini ha publicado una guía de prompts que ayuda a maximizar los resultados: https://blog.google/products/gemini/image-generation-prompting-tips/

Define claramente sujeto, acción, composición, entorno, estilo y modificadores.

Es útil ser específico: en vez de un “mujer con vestido rojo”, mejor “mujer joven con vestido rojo corriendo por un parque al atardecer”.

Se sugiere probar proporciones de aspecto y estilos visuales (óleo, cómic, realismo, etc.).

La creatividad es clave: escenas surrealistas o composiciones imaginativas funcionan muy bien.

Si el resultado no convence, se puede solicitar a Gemini una modificación: cambiar el fondo, eliminar objetos, etc..

Impacto en la industria y comparativa. ¿Nos podemos olvidar de Photoshop?

Ventaja frente a competidores:

Herramientas como Midjourney, DALL·E o Adobe Firefly han marcado tendencia. Sin embargo:

Imagen 3 (predecesor) destacaba por precisión, velocidad y calidad, especialmente en prompt detallados.

Gemini con Imagen 4 añade edición coherente, optimización de diseño colaborativo y refinamiento iterativo.

Esto posiciona a Google como un competidor más sólido, especialmente en entornos creativos profesionales integrados en Google Workspace.

Preocupaciones éticas y riesgos

Deepfakes y sinceridad visual

Aunque conserva identidad en múltiples ediciones, hay inquietudes respecto a la creación de deepfakes que podrían manipular imágenes de personas reales de manera convincente.

Potenciales limitaciones de transparencia

Las marcas de agua invisibles (SynthID) ofrecen una capa de seguridad —pero aún no hay herramientas públicas eficaces para detectarlas— y la marca visible puede ser eliminada o recortada fácilmente.

Seguridad y restricciones de contenido

Al igual que otros modelos generativos, Gemini puede producir contenido que algunos consideren inapropiado o inexacto, especialmente en prompt complejos o ambiguos.

Google enfatiza que sigue sus “Principios de IA” y recoge feedback de usuarios para mejorar, pero esta poderosa herramienta también demanda una responsabilidad reforzada en su uso.

Integraciones externas que potencian Nano Banana

Adobe ha integrado Nano Banana en Firefly Boards y Adobe Express, permitiendo generar hasta 20 imágenes gratis, ideal para marketers y creadores de contenido visual. Los usuarios de Creative Cloud Pro podrán desbloquear imágenes ilimitadas. Adobe Express implementará esta funcionalidad desde el 1 de septiembre de 2025. Además se puede explorar el uso con APIS.

Reacción del público y la industria

Los medios celebran la capacidad de edición refinada de Nano Banana como un avance que Google ha confirmado tras el buzz viral, consolidándose en la suite Gemini para todos los usuarios.

Destacan cómo Gemini mantiene la ‘identidad visual’ tras saltos creativos mientras advierte sobre la ausencia de herramientas básicas como recorte de aspecto.

El interés no solo es técnico: el CEO Sundar Pichai generó expectación al publicar tres emojis de plátano antes del anuncio, literalmente “plantando la semilla” de la sorpresa.

Google Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) es una innovación disruptiva en el entorno de la inteligencia artificial visual. Integra lo mejor de Imagen 4 con edición coherente, capacidades multi-turno y accesibilidad generalizada. Es una herramienta que redefine la creatividad asistida por IA, posicionando a Google en la vanguardia de la generación visual.

Sin embargo, este poder debe ir acompañado de ética y cautela: el potencial de manipulación visual crece, y las salvaguardas deben evolucionar en paralelo.

Consejos para obtener la mejor generación y edición de imágenes en la aplicación Gemini

Una ilustración fantástica, contigua, muestra una pequeña criatura con aspecto de duendecillo y un sombrero con forma de hongo. A la izquierda, flota en un bosque oscuro y brumoso. A la derecha, cabalga sobre un caracol sonriente por un campo de flores silvestres iluminado por el sol.
Tres imágenes, una al lado de la otra, de una sala de estar muestran diferentes opciones de diseño de interiores. La primera foto muestra un sofá gris, la segunda, un sofá azul oscuro, y la tercera, el mismo sofá azul con una pila de libros sobre la mesa de centro. Las imágenes son una comparación.
Una secuencia de tres paneles muestra a un astronauta con un traje espacial en Marte, una cancha de baloncesto abandonada en una exuberante jungla y al astronauta encestando una pelota en esa misma cancha.
Una comparación de una fotografía detallada de una motocicleta estacionada y un dibujo lineal en blanco y negro de la misma escena.
Una imagen de dos paneles muestra a un chef sosteniendo un impecable pastel de tres niveles, seguido de una segunda imagen del mismo pastel cayéndose a pedazos mientras el chef mira en estado de shock.

