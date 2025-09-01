La vuelta al cole también es digital: cinco pasos clave para proteger a tu familia en internet

Con el inicio del nuevo curso escolar, miles de familias en España se preparan para retomar rutinas, horarios y actividades. Los más pequeños vuelven a las aulas y los mayores organizan su día a día para adaptarse a un calendario cargado de tareas. Pero, en paralelo, se abre también otra puerta que muchas veces pasa desapercibida: la seguridad digital. La vuelta al cole no solo implica mochilas, libros y uniformes; también supone un aumento en el uso de dispositivos, aplicaciones escolares, correos electrónicos y redes sociales. Y todo ello conlleva riesgos si no se adoptan medidas de prevención.

Un nuevo estudio de NordPass, en colaboración con NordStellar, revela una verdad preocupante: muchas instituciones educativas siguen usando contraseñas sorprendentemente débiles para proteger datos confidenciales. Entradas como «123456», «Edifygroup@1» y «principal@2021» aparecían con frecuencia, lo que demuestra una dependencia generalizada de credenciales predecibles u obsoletas que los hackers pueden adivinar con facilidad.

Según un estudio reciente de NordPass, aún existen muchas instituciones educativas que mantienen contraseñas sorprendentemente débiles en sus plataformas. Esto significa que el acceso de los alumnos, padres y profesores a herramientas digitales puede estar más expuesto de lo que pensamos. Los ciberataques en el entorno educativo no son una hipótesis, sino una realidad en crecimiento. De ahí que la compañía especializada en gestión de contraseñas haya lanzado una guía con cinco pasos esenciales para garantizar la seguridad de toda la familia en internet durante este curso.

A continuación, repasamos estas recomendaciones y añadimos algunos consejos prácticos para aplicarlas en el día a día.

1. Crear contraseñas seguras y únicas

El primer consejo es básico pero a menudo ignorado: utilizar contraseñas sólidas y distintas para cada cuenta. No basta con tener una clave «más o menos complicada». La reutilización de contraseñas es uno de los errores más frecuentes que cometen los usuarios, incluidos los jóvenes que comienzan a crear sus primeras cuentas en redes sociales o plataformas educativas.

NordPass recomienda generar contraseñas únicas, largas y difíciles de adivinar. La mejor forma de conseguirlo es apoyarse en un gestor de contraseñas fiable, que permita crearlas automáticamente y almacenarlas de forma segura. Así, en lugar de tener que recordar decenas de claves, cada miembro de la familia solo necesita una contraseña maestra.

Ejemplo práctico: en lugar de usar “Pepito123” tanto para el correo como para la plataforma escolar, el gestor puede crear una combinación aleatoria de letras, números y símbolos como “R7!a9Kp%zQ”. Para el usuario resulta imposible memorizarla, pero el software se encarga de guardarla y autocompletarla cuando sea necesario.

2. Activar la autenticación multifactor (MFA)

Incluso con una contraseña segura, los ciberdelincuentes pueden encontrar formas de filtrarla. Por ello, el segundo paso es activar siempre que sea posible la autenticación multifactor. Este sistema añade una capa extra de seguridad que requiere, además de la contraseña, un segundo factor de verificación, como un código enviado al móvil o una confirmación en una aplicación de autenticación.

En el ámbito educativo, esta protección es especialmente útil para portales escolares, cuentas de correo y redes sociales utilizadas por adolescentes. Con la MFA activada, aunque un atacante obtenga la contraseña, no podrá acceder sin esa segunda verificación.

Conviene recordar que muchos servicios ya ofrecen esta opción, pero los usuarios no la activan por pereza o desconocimiento. Dedicar unos minutos a configurarla puede marcar la diferencia entre sufrir un robo de información o mantener los datos a salvo.

3. Actualizar dispositivos y aplicaciones

La tercera recomendación es mantener siempre al día los dispositivos de la familia: móviles, tabletas, ordenadores y hasta consolas de videojuegos. Lo mismo ocurre con las aplicaciones instaladas. Las versiones antiguas del software suelen contener fallos de seguridad que los hackers aprovechan como puerta trasera para infiltrarse en los equipos.

Las actualizaciones no son simples mejoras estéticas o de rendimiento; incluyen parches que cierran vulnerabilidades. Retrasarlas equivale a dejar la ventana abierta en plena noche. Por eso, lo ideal es activar la actualización automática en todos los dispositivos y realizar revisiones periódicas.

Un consejo adicional: además de actualizar, es recomendable realizar copias de seguridad de los archivos importantes. En el contexto escolar, esto significa guardar trabajos, presentaciones o documentos en la nube y, cuando sea posible, también en un disco duro externo. Así se evitan pérdidas irreparables en caso de ataque o fallo técnico.

4. Hablar sobre el phishing en familia

La educación digital no debe limitarse a los colegios; también empieza en casa. Uno de los mayores riesgos actuales es el phishing, una técnica que consiste en engañar al usuario para que haga clic en un enlace o abra un archivo adjunto malicioso. Los estafadores suelen hacerse pasar por instituciones de confianza, como bancos, empresas… o incluso colegios.

En el contexto de la vuelta al cole, los ciberdelincuentes pueden enviar correos que aparentan ser de la escuela, solicitando datos de acceso, pagos de matrículas o descargas de documentos. Para un niño o adolescente, diferenciar un mensaje auténtico de uno fraudulento no siempre es sencillo.

Por eso es fundamental mantener conversaciones en familia sobre este tema. Enseñar a desconfiar de enlaces sospechosos, a no abrir adjuntos de remitentes desconocidos y, ante la duda, verificar siempre la autenticidad del mensaje por otra vía (por ejemplo, llamando directamente al colegio). Existen también herramientas de comprobación de páginas web que ayudan a identificar fraudes.

5. Ajustar la privacidad en redes y plataformas

El último paso se centra en revisar y reforzar la privacidad en todas las plataformas utilizadas por la familia. Esto incluye redes sociales, videojuegos online y portales escolares.

En redes sociales, lo recomendable es limitar la información visible públicamente, controlar quién puede enviar mensajes y asegurarse de que los perfiles de los menores no estén expuestos a desconocidos. En el caso de los videojuegos, conviene revisar qué datos se comparten con otros jugadores y qué controles parentales están disponibles.

En las plataformas escolares, la configuración de privacidad puede determinar qué información de los alumnos está accesible para terceros. Ajustar estas opciones evita que los datos personales queden a disposición de cualquiera.

Una lista de control para la primera semana de clases

Además de estos cinco pasos, NordPass propone una lista de verificación para aplicar durante la primera semana del curso escolar:

Cambiar las contraseñas de las cuentas importantes.

Activar la MFA en todas las plataformas que lo permitan.

Actualizar dispositivos y realizar copias de seguridad de archivos escolares.

Revisar las normas familiares de uso de internet.

Comprobar los ajustes de privacidad en teléfonos, portátiles y aplicaciones.

Se trata de rutinas sencillas que, con un poco de organización, pueden integrarse fácilmente en la dinámica familiar.

Más allá del cole: un hábito de vida digital segura

Aunque esta guía está pensada para el inicio del curso, la realidad es que estas prácticas deberían mantenerse durante todo el año. La seguridad digital no es un objetivo puntual, sino un hábito que se construye día a día.

En un mundo cada vez más conectado, los niños aprenden antes a manejar un dispositivo que a atarse los zapatos. Y si bien eso abre grandes oportunidades educativas, también expone a los menores a riesgos que requieren la atención de los adultos. Crear un entorno digital seguro no solo protege la información, sino que también ofrece tranquilidad a las familias.

Os dejamos una infografía resumen

En resumen, la vuelta al cole es una ocasión perfecta para recordar la importancia de la ciberseguridad en el hogar. Adoptar medidas como crear contraseñas fuertes, activar la autenticación multifactor, actualizar dispositivos, hablar sobre phishing y ajustar la privacidad puede marcar la diferencia frente a posibles ciberataques.

En definitiva, comenzar el curso escolar con inteligencia y seguridad digital no es solo una recomendación técnica, sino una inversión en el bienestar de toda la familia. La educación ya no se limita a los libros y las pizarras: también se construye en la nube, en las aplicaciones y en las redes. Y proteger ese espacio es responsabilidad de todos.

ACERCA DE NORDPASS

NordPass es un gestor de contraseñas tanto para clientes empresariales como particulares. Ofrece la última tecnología para garantizar la máxima seguridad. Desarrollado pensando en la asequibilidad, la simplicidad y la facilidad de uso, NordPass permite a los usuarios acceder de forma segura a sus contraseñas en ordenadores, dispositivos móviles y navegadores. Todas las contraseñas se cifran en el dispositivo, por lo que solo el usuario puede acceder a ellas. NordPass ha sido creado por los expertos de NordVPN, la avanzada aplicación de seguridad y privacidad. Más información en nordpass.com.