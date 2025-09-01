Compartir Facebook

Celebra el 25 aniversario de Dynasty Warriors con nuevos contenidos

Celebra el aniversario con nuevos contenidos que incluyen un DLC para DYNASTY WARRIORS: ORIGINS, una remasterización y más.

Durante el fin de semana, KOEI TECMO y el desarrollador Omega Force iniciaron las celebraciones del 25 aniversario de la querida serie de acción táctica, DYNASTY WARRIORS, con el lanzamiento de una página web dedicada al 25 aniversario y un tráiler conmemorativo. Como parte de las celebraciones, KOEI TECMO ha anunciado el desarrollo de una versión remasterizada de un título clásico de la serie, además de confirmar el desarrollo de un DLC a gran escala para DYNASTY WARRIORS: ORIGINS, disponible en PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC con Windows a través de Steam®.

Tráiler conmemorativo de 25 aniversario de DYNASTY WARRIORS

Lanzado el 17 de enero de este año, DYNASTY WARRIORS: ORIGINS es una nueva y más profunda interpretación de la narrativa tradicional de los Tres Reinos, en la que los jugadores asumen el papel de un héroe sin nombre mientras intentan restaurar la paz en los campos de batalla más realistas y con el mayor número de soldados en pantalla en la historia de DYNASTY WARRIORS. Tras el exitoso lanzamiento del juego, que ha vendido más de 1 millón de unidades en todo el mundo, Omega Force anunció que está desarrollando un DLC a gran escala para ampliar la experiencia de los jugadores y su viaje a través de los Tres Reinos. Se anunciarán nuevas actualizaciones en la web conmemorativa y a través de las redes sociales oficiales.

Los jugadores que quieran experimentar la emocionante acción 1 contra 1,000 de esta serie de acción táctica pueden disfrutar de un 25% de descuento en las ediciones Standard y Deluxe de DYNASTY WARRIORS: ORIGINS, y hasta un 70% de descuento en varios títulos de DYNASTY WARRIORS como parte de las rebajas de verano* en PlayStation®, Xbox y Steam®.

DYNASTY WARRIORS 25th Anniversary official website: https://www.koeitecmoeurope.com/smusou25th/uk/