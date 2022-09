Compartir Facebook

Google no para de mejora su algoritmo y ahora llega el HCP o actualización por contenido útil.

El Helpful Content Update finalizó su despliegue el día 9 de septiembre, 2 semanas después de iniciarse su lanzamiento, el 25 de agosto ya está desplegado en EEUU. Recordar también que el Helpful Content Update por ahora sólo está activo para búsquedas en inglés. Así que debemos irnos preparando para lo que va a venir en España.

Danny Sullivan, representante de Google, el efecto ha sido exactamente el que pretendían y habían anunciado, y no debería sorprendernos que haya afectado solo a unas pocas páginas web. El algoritmo del HCU seguirá activo, y podría afectar a sitios que se lancen más adelante, o que añadan una cantidad considerable de contenido no útil en un futuro. Como siempre decimos en Frikipandi el contenido y el usuario debe ser el rey. No se nos olvide que escribimos para personas.

¿Y en cuanto a sus efectos? ¿Ha tenido los efectos que describía el comunicado de Google? Si te ha afectado, es que haces lo siguiente y que ahora está penalizando.

Parece que el update ha afectado principalmente a casos obvios y extremos de webs con alguna o varias de estas características:

Contenido automatizado, escrapeado o spineado

Contenido tomado casi literalmente de otras fuentes, sin aportar nada nuevo o de valor

Contenido creado con la excusa de aprovechar keywords para lograr tráfico y monetización, aún cuando no se aporta nada nuevo o de valor sobre el tema que el usuario ha buscado

Esto equivale a responder con un claro «sí» a por lo menos tres de las nueve preguntas planteadas por Google en el anuncio oficial del Helpful Content Update, bajo el apartado Evita el contenido centrado en los buscadores.

Si no has notado cambiaos es que cumples las siguientes cosas. El Helpful Content Update ya está con nosotros. Cosas a tener en cuenta para tu SEO

Qué deben saber los creadores sobre la actualización del contenido útil de Google

La búsqueda de Google trabaja constantemente para ofrecer a los usuarios más información útil y veraz. Por este motivo han lanzado lo que conocemos como «actualización del contenido útil», que forma parte de un esfuerzo mayor para asegurarse de se muestre más contenido original y útil, creado por personas y para personas, en los resultados de búsqueda. A continuación, encontrarás más información sobre la actualización y otros aspectos que los creadores deben tener en cuenta. Contenido dirigido a personas El objetivo de esta actualización del contenido útil realizado por Google es recompensar mejor al contenido que ofrece una experiencia satisfactoria para los visitantes, mientras que el contenido que no cumple las expectativas de los visitantes, no tendrá un buen rendimiento. ¿Cómo puedes asegurarte de que estás creando contenido que tendrá éxito con nuestra nueva actualización? Puedes seguir los clásicos consejos de Google y sus directrices para crear contenido para personas y no para buscadores. Los creadores de contenido dirigido personas priorizan la creación de contenido satisfactorio y, al mismo tiempo, emplean prácticas recomendadas de SEO para aportar un valor añadido a los usuarios que buscan contenido. Si respondes de forma afirmativa a las siguientes preguntas, probablemente estés en el camino correcto siguiendo una estrategia centrada en las personas: ¿Tienes una audiencia existente o prevista para tu empresa o sitio a la que le resultaría útil el contenido si se pusiera en contacto directamente contigo?

¿Tu contenido está basado claramente en experiencias de primera mano y en un conocimiento profundo de estos productos (como la experiencia derivada de haber usado un producto o servicio, o de visitar un lugar)?

¿Tu sitio tiene un objetivo o enfoque principal?

Después de leer tu contenido, ¿alguna persona sentirá que ha aprendido lo suficiente sobre un tema como para conseguir su objetivo?

¿Las personas que lean tu contenido sentirán que han tenido una experiencia satisfactoria?

¿Estás teniendo en cuenta nuestras directrices sobre las actualizaciones principales y las reseñas de productos? Evitar el contenido centrado en los buscadores Su recomendación sobre tener un enfoque dirigido a personas no invalida las prácticas recomendadas de SEO, como las que se incluyen en la guía de SEO de Google. El SEO es una actividad útil cuando se aplica a contenido dirigido a personas. Sin embargo, el contenido creado principalmente para el tráfico de los buscadores está estrechamente relacionado con el contenido que los usuarios consideran insatisfactorio. ¿Cómo se puede evitar adoptar un enfoque centrado en los buscadores? Si respondes de forma afirmativa a todas o a alguna de las preguntas, quiere decir que deberías replantearte la forma de crear contenido en tu sitio: ¿El contenido está hecho principalmente para atraer personas de los buscadores en lugar de para las personas?

¿Creas mucho contenido sobre distintos temas con la esperanza de que alguno de ellos tenga un buen rendimiento en los resultados de búsqueda?

¿Utilizas alguna automatización exhaustiva para crear contenido sobre muchos temas?

¿Resumes principalmente lo que dicen los demás sin aportar ningún valor?

¿Escribes sobre temas solo porque parece que son tendencia y no porque le interesa a tu audiencia?

¿Las personas que lean tu contenido sentirán que tienen que volver a buscar información de mejor calidad de otras fuentes?

¿Escribes una cantidad de palabras concreta porque has oído o has leído que Google tiene un recuento de palabras preferido? (No es cierto).

¿Has introducido alguna temática sin tener conocimientos reales simplemente porque pensabas que recibirías tráfico de búsqueda?

¿Tu contenido promete responder a una pregunta que no tiene respuesta (por ejemplo, sugiere que hay una fecha de lanzamiento para un producto, una película o una serie cuando todavía no se ha confirmado)? Se puede ver la actualización en página de actualizaciones del posicionamiento de Google ha sido lanzado por completo; este proceso puede tardar hasta dos semanas. Esta actualización presenta una nueva señal en todo el sitio que tenemos en cuenta, entre otras muchas, para posicionar páginas web. Nuestros sistemas identifican automáticamente el contenido que parece tener poco valor, tiene poco valor añadido o no es especialmente útil para los usuarios que hacen búsquedas. Todo el contenido (y no solo el contenido poco útil) de los sitios que se determina que tienen una cantidad relativamente alta de contenido poco útil tiene menos probabilidades de tener un buen rendimiento en la Búsqueda, y se asumirá que hay otro contenido en la Web que es mejor mostrar. Por este motivo, retirar el contenido que no sea útil podría mejorar la clasificación de tu otro contenido. Una pregunta que puede hacerse cualquier persona es: ¿cuánto tiempo puede tardar un sitio en mejorar si se retira contenido que no es útil? Los sitios identificados por esta actualización pueden ver la señal aplicada durante varios meses. Nuestro clasificador de esta actualización se ejecuta continuamente, lo que le permite monitorizar los sitios nuevos y los que ya había. Si determina que no se ha devuelto el contenido poco útil a largo plazo, dejará de aplicarse la clasificación. Este proceso de clasificación es completamente automático y utiliza un modelo de aprendizaje automático con IA. No se trata de una acción manual ni de spam. Es solo una nueva señal y una de las varias señales que Google evalúa para clasificar el contenido. Esto significa que parte del contenido dirigido a personas que se encuentra en sitios clasificados como poco útiles puede obtener una buena clasificación si hay otras señales que indiquen que ese contenido es útil y relevante para una consulta. La señal también se pondera. Los sitios con mucho contenido poco útil pueden notar un efecto más fuerte. En cualquier caso, para obtener los mejores resultados, comprueba que hayas retirado el contenido poco útil y que cumplas todas nuestras directrices. Esta actualización afecta a las búsquedas en inglés de todo el mundo y pronto van a ampliarla a otros idiomasEn los próximos meses, seguiran perfeccionando la forma en que el clasificador detecta contenido poco útil y nos esforzaremos para recompensar mejor el contenido dirigido a personas. Si tienes algún duda te recomiendo visitar la conversación delo foro de ayuda de Google.

En resumen, los SEO han visto que los nichos y temáticas más afectadas parecen ser entretenimiento (celebridades, cine, TV), letras de canciones, diccionarios o definiciones de conceptos, tecnología (solución de errores de software y tutoriales) y reseñas de productos que antes posicionaban muy bien. Estaremos atentos a más cambios.