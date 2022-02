Cuidado: Alerta AVAST. Circula por Internet una estafa crypto conflicto Ucrania.

Los expertos en seguridad de Avast han detectado estafadores que se hacen pasar por ciudadanos ucranianos afectados por el conflicto actual que piden Bitcoins en las redes sociales. En el siguiente post del blog de Avast puedes encontrar más información, y debajo os hacemos llegar las declaraciones de Michal Salat, director de inteligencia de amenazas de Avast al respecto:

“Los estafadores ya han comenzado a sacar dinero de las personas fingiendo que son ucranianos que necesitan ayuda financiera desesperadamente. En el pasado, hemos visto señuelos similares relacionadas con personas atrapadas mientras viajaban, estafas románticas, etc. Los atacantes no tienen barreras morales y aprovecharán cualquier oportunidad para obtener dinero de personas dispuestas a ayudar. Recomendamos encarecidamente no enviar dinero, especialmente en cualquier forma de moneda criptográfica. Si desea ayudar a las personas en Ucrania, hágalo a través de una organización fiable que opere en esa región. También recomendamos que los consumidores en ambos países tomen medidas para protegerse del previsible incremento de ataques cibernéticos. Deben asegurarse de que su ordenador esté completamente actualizado (tanto el sistema como las aplicaciones), usar un software de seguridad de calidad y prestar la máxima atención a los correos electrónicos o enlaces de chat inesperados. Es importante recordar que ahora habrá una difusión masiva de información sobre la crisis, y los atacantes (ya sea por motivos políticos o no) se aprovecharán de esto”.

Avast está profundamente entristecido por la situación entre Ucrania y Rusia. Tenemos empleados y clientes en ambos países y estamos monitoreando la situación muy de cerca. Estamos enfocados como una prioridad en garantizar que nuestra gente esté segura y brindar el apoyo y la ayuda que ellos y sus familias necesitan en este momento difícil. También nos dedicamos a mantener, en la medida de lo posible, nuestros servicios y productos para nuestros usuarios y nuestro equipo de inteligencia de amenazas ha estado trabajando para identificar rápidamente las nuevas amenazas que están surgiendo como resultado del conflicto.

Mientras los ciberdelincuentes intentan aprovechar el caos, hemos rastreado en las últimas 48 horas a una serie de estafadores que engañan a las personas haciéndose pasar por ucranianos que necesitan ayuda financiera desesperadamente. En el pasado, hemos visto estafas similares para personas atrapadas mientras viajaban o buscaban el amor. Desafortunadamente, estos atacantes no operan de manera ética y aprovecharán cualquier oportunidad para obtener dinero de personas dispuestas a ayudar a otros en necesidad. Lo que es sospechoso es la mención inmediata de Bitcoin, así como los nombres de usuario que consisten solo en letras y números.

ESET también informó otra estafa de una página web que pedía apoyo a las personas comprando «UkraineTokens».

There also might be some legitimately troubled people who are using cryptocurrency requests to ask for help; however, like the person in this Russian underground forum, it’s not clear which requests are legitimate requests. This poster is asking other forum users for $1.2 in BTC to help him in a dire situation and it’s interesting to note that the Bitcoin transaction fee is higher than the requested amount.

También ha habido informes de estafas similares que se difunden en TikTok y otros sitios de redes sociales. En general, recomendamos encarecidamente no enviar dinero directamente a personas desconocidas, especialmente en cualquier forma de criptomoneda, ya que es prácticamente imposible deducir si se trata de una persona necesitada o un estafador. Si desea ayudar a la gente de Ucrania, recomendamos que las personas solo donen a través de organizaciones oficiales y confiables y que lo hagan directamente en su sitio web en lugar de cualquier enlace compartido en las redes sociales.