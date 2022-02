Endzone – A World Apart: Survivor Edition anunciado para la actual generación de consolas cuyo estreno será en mayo

Se comercializará una versión física en tiendas para PlayStation 5

El galardonado editor de aclamados juegos independientes, Assemble Entertainment, y el desarrollador Gentlymad Studios se complacen en anunciar hoy que Endzone – A World Apart, el aclamado constructor de ciudades posapocalípticas, se lanzará en las consolas de la actual generación el 19 de mayo de 2022, bajo el título, Endzone – A World Apart: Survivor Edition. Con un estreno en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, Endzone – A World Apart: Survivor Edition incluye el juego base y el primer capítulo descargable “Prosperidad”. La versión física para PlayStation 5 se comercializará con un precio de venta recomendado de 49.99€.

“Aunque hace tiempo que deseábamos llevar Endzone a las plataformas de consolas, la revisión de la interfaz de usuario necesaria para adaptar un juego de estrategia tan inmenso es todo un reto” ha afirmado Stephan Wirth, Cofundador y jefe de experiencia de Gentlymad Studios. “Estamos muy contentos de compartir este juego creado con tanto cariño, con nuevas audiencias el próximo mes de mayo, y esperamos sinceramente que los jugadores disfruten de la experiencia que hemos creado para consolas”.

Puedes ver el tráiler del anuncio de Endzone – A World Apart: Survivor Edition en el siguiente enlace: https://youtu.be/pSAFWoLPZN0

La versión de consolas, Survivor Edition, introducirá a los jugadores en el mundo de Endzone, donde serán los responsables del último asentamiento de humanos que ha salido a la superficie de la tierra tras 150 años en búnkeres subterráneos. Endzone – A World Apart: Survivor Edition se lanzará también en formato digital en PlayStation 5 y Xbox Series X|S el 19 de mayo con un precio de venta de 49.99€.

Más detalles acerca de Endzone – A World Apart: Survivor Edition:

Inmerso en un mundo contaminado por el envenenamiento por radiación, Endzone – A World Apart: Survivor Edition plantea a los jugadores una responsabilidad monumental: construir una civilización y mantener el bienestar de la última colonia humana que queda en la tierra. Los jugadores utilizarán las herramientas que tienen a su disposición para construir estructuras de vivienda, desarrollar un sistema eléctrico que funcione y mantener un suministro estable de agua y alimentos, solo algunos de los valiosos recursos necesarios para mantener una sociedad próspera. A diferencia de otros títulos similares del género, en Endzone los jugadores no se enfrentarán a engendros espantosos ni a monstruosidades irradiadas. En su lugar, los violentos fenómenos meteorológicos, como las tormentas de arena y la sequía, con las fuerzas violentas que pretenden destruir la colonia.

Entre las características clave incluye las siguientes:

Una comunidad bulliciosa: el asentamiento rara vez es tranquilo o aburrido; cumple más de 90 misiones secundarias, todas ellas ricas en variedad y que atienden a las distintas necesidades de los habitantes de tu comunidad.

el asentamiento rara vez es tranquilo o aburrido; cumple más de 90 misiones secundarias, todas ellas ricas en variedad y que atienden a las distintas necesidades de los habitantes de tu comunidad. Construye, expande, sobrevive: con más de 90 edificios diferentes para construir y mantener, incluyendo centrales eléctricas, refugios, plantas de tratamiento de agua y, por desgracia, cementerios, los arquitectos de colonias tienen una amplia selección de estructuras con las que crear una comunidad floreciente,.

con más de 90 edificios diferentes para construir y mantener, incluyendo centrales eléctricas, refugios, plantas de tratamiento de agua y, por desgracia, cementerios, los arquitectos de colonias tienen una amplia selección de estructuras con las que crear una comunidad floreciente,. ¿No podemos hacer un pedido?: para conseguir nuevos suministros y aprender nueva información, los grupos de exploradores deben participar en Expediciones lo que implica dejar la seguridad de la colonia y aventurarse en el peligroso páramo para recoger valiosos recursos.

para conseguir nuevos suministros y aprender nueva información, los grupos de exploradores deben participar en Expediciones lo que implica dejar la seguridad de la colonia y aventurarse en el peligroso páramo para recoger valiosos recursos. Simulador dinámico de radiación: ten a mano esas pastillas de yodo, ya que Endzone cuenta con valores realistas de radiación y humedad que obligan a los jugadores a tener en cuenta detalles importantes sobre el suelo en el que cultivan.

