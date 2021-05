vivo lanza en Europa su buque insignia X60 Pro 5G de la mano de ZEISS

vivo ha presentado oficialmente en Europa su buque insignia X60 Pro 5G. Esta nueva incorporación a la serie X de vivo cuenta con un sistema de fotografía diseñado conjuntamente por vivo y ZEISS, que permite a los consumidores capturar unas fotografías y unos vídeos excepcionales. El sistema de la cámara, desarrollado conjuntamente, proporciona a los smartphones de vivo unas imágenes con una nitidez y una claridad excepcionales y cumple con los estándares de calidad de imagen de ZEISS. X60 Pro 5G es el primer lanzamiento de un smartphone dentro de la alianza estratégica establecida entre vivo y ZEISS anunciada en diciembre de 2020.

"Estamos emocionados y orgullosos con el lanzamiento de nuestro último modelo para los clientes europeos: el smartphone vivo X60 Pro 5G. Se trata del primer smartphone de vivo diseñado conjuntamente con ZEISS disponible en Europa, un nuevo y excepcional dispositivo que demuestra claramente los resultados de nuestra colaboración con esta compañía pionera en optoelectrónica. La alianza con ZEISS pone de manifiesto nuestro compromiso para centrarnos en la cámara de los smartphones y nuestro interés para potenciar la creatividad de los usuarios que desean obtener una captura perfecta", destacó el Vicepresidente Denny Deng, también Presidente de Negocios Europeos de vivo.

Redefiniendo la fotografía con prestaciones avanzadas

La clave de las excelentes prestaciones fotográficas del X60 Pro 5G se encuentra en el sistema de fotografía diseñado conjuntamente por vivo y ZEISS. El smartphone X60 Pro 5G cuenta con tres cámaras traseras, con un sensor principal de 48 megapíxeles, un súper gran angular de 13MP y un objetivo de 13MP para retratos, además de ofrecer una cámara frontal de 32MP con funciones para captura de selfies. Además de las mejoras técnicas, como el perfeccionamiento del sistema gimbal para estabilización de imagen, incluido en el smartphone vivo X51 5G del año pasado, también se ha optimizado el software. Dentro del sistema de fotografía diseñado conjuntamente por vivo y ZEISS, el smartphone X60 Pro 5G permite capturar unos retratos nítidos con un efecto Bokeh difuminado, gracias a la recreación del icónico ZEISS Biotar Portrait Style, admirado por los amantes y por los profesionales de la fotografía.

“Después del éxito obtenido en los mercados asiáticos con el lanzamiento del smartphone X60 Pro 5G con el sistema de fotografía diseñado conjuntamente por vivo y ZEISS, estamos muy contentos de que ahora también los consumidores en Europa puedan disfrutar de unas prestaciones vanguardistas para imagen móvil con el smartphone insignia de vivo", añadió Jörg Schmitz, director de Productos de Consumo en ZEISS. "ZEISS ha sido una compañía pionera en el campo de la imagen durante más de 130 años. Aprovechando esta experiencia única y combinando nuestros esfuerzos en el laboratorio de imagen que hemos creado conjuntamente con vivo como socio estratégico, facilitaremos el desarrollo de innovaciones para ofrecer una experiencia de siguiente nivel en imagen móvil".

El smartphone vivo X60 Pro 5G incorpora el nuevo sistema de estabilización Gimbal 2.0, basado en la solución para estabilización de imagen óptica del año pasado, que mejora la estabilización de cuatro ejes cuando se capturan imágenes fijas, incorporando al mismo tiempo un sistema de estabilización de vídeo de cinco ejes, para permitir a los consumidores una captura de imágenes nítidas y con mayor precisión para objetos en movimiento. En combinación con un objetivo de gran apertura f/1,48, además de un innovador algoritmo para reducción de ruido basado en IA, la función Extreme Night Vision 2.0 ayuda a los usuarios captura con un sencillo toque todos los detalles en entornos con poca luz, grabando unas imágenes nocturnas excepcionales. Asimismo, la función Super Night Portrait permite capturar fotos a contraluz, proporcionando más brillo al sujeto sin sobreexponer el fondo, mientras que el Panorama Night Mode mejora significativamente el brillo y los colores en las uniones de las capturas panorámicas en escenas con poca luz.

El nuevo smartphone de gama alta de vivo también incorpora la nueva tecnología Pixel Shift Ultra HD Imaging, que mejora la precisión, especialmente en los colores, los detalles y la nitidez del zoom. Con la tecnología Pixel Shift Ultra HD Imaging, vivo incorpora a los sistemas fotográficos de los smartphones la tecnología anteriormente utilizada en las cámaras réflex profesionales, facilitando a los usuarios unas tomas perfectas mediante la captura de una información RGB más precisa, además de la mejora de los detalles y una reducción del efecto muaré y de la captura de falsos colores.

Un rendimiento excepcional y un diseño ultrafino

Además de las prestaciones fotográficas de nivel profesional, el smartphone X60 Pro 5G ofrece soporte a la conectividad 5G para facilitar una rápida transferencia de datos y una baja latencia. El smartphone funciona con la plataforma Qualcomm® Snapdragon™ 870 y cuenta con una pantalla AMOLED flexible de 6,56 pulgadas de extremo a extremo con una frecuencia de refresco de 120Hz* y una tasa de respuesta de 240Hz, unas prestaciones que contribuyen a ofrecer al usuario una experiencia rápida y fluida. Además de esto, la pantalla del X60 Pro 5G cuenta con un pequeño orificio de 3,96mm en la parte superior para la cámara frontal y ha obtenido la certificación SGS Eye Care Display, con prestaciones de HDR10+ que le proporcionan una alta nitidez y unas imágenes radiantes e inmersivas, reduciendo al mismo tiempo la fatiga visual tras de largos períodos de uso.

El smartphone X60 Pro 5G ha conservado el diseño y la elegancia del modelo X51 5G, con una silueta elegante redondeada con un fino bisel superior. Se encuentra disponible en dos colores: Midnight Black, con un peso de 177g y una carcasa ultrafina de sólo 7,59mm, y la variante Shimmer Blue, con un peso de 179g y un grosor de sólo 7,69mm. Las cámaras traseras se encuentran dentro de un nuevo diseño escalonado de doble tono, un estilo en niveles reconocible que permite disminuir el grosor general del dispositivo.

Las prestaciones del smartphone vivo X60 Pro 5G se benefician de la tecnología de ZEISS Consumer Products, así como del fabricante de cristales especiales SCHOTT -una empresa asociada a ZEISS y ambas pertenecientes a la Fundación Carl Zeiss-, una de las mayores fundaciones privadas que proporciona financiación científica en Alemania. SCHOTT, inventor de los cristales especiales, ofrece su cristal protector más innovador Xensation® Up para su uso en los smartphones de gama alta de vivo. SCHOTT ha desarrollado con éxito este cristal protector de alto rendimiento que aumenta la protección del smartphone en caso de caída. El cristal protector Xensation® Up se elabora en las instalaciones de alta tecnología de SCHOTT en Jena, Alemania, antes de ser procesado en Asia. El cristal de aluminosilicato de litio (LAS) ha sido reconocido como uno de los tipos de cristal protector más duradero y fiable disponible en todo el mundo en la actualidad. En las pruebas realizadas, el cristal protector Xensation® Up puede sobrevivir a caídas de hasta seis veces más altura en comparación con el cristal de aluminosilicato convencional.

El smartphone vivo X60 Pro 5G se encontrará disponible en España a finales de mayo, a un precio de venta recomendado de 799€. Además de la estricta calidad y las pruebas a las que se ha sometido el dispositivo, los consumidores de vivo en España también pueden confiar en una red de servicio autorizada y de alta calidad, con 23 puntos de servicio en 20 ciudades. Siguiendo con el compromiso de vivo con los consumidores, la compañía ofrecerá actualizaciones regulares de seguridad y sistema operativo Android, durante tres años, para garantizar que los usuarios del X60 Pro 5G reciban un soporte de software a la altura de sus expectativas y les permita disfrutar de una experiencia premium con el smartphone durante un largo período de tiempo. vivo demostró su compromiso con los clientes el pasado enero de 2021, al ser una de las primeras empresas de Europa en actualizar toda su gama de productos europeos a Android 11.

X60 Pro 5G ha sido elegido smartphone oficial de la Eurocopa 2020™

X60 Pro 5G es el smartphone oficial de la Eurocopa 2020™. Tal y como se anunció en octubre del año pasado, vivo se une a la Eurocopa 2020™ - así como al Campeonato de 2024 - como el smartphone global de la Eurocopa. Tanto la UEFA como vivo comparten la pasión por la excelencia y por ofrecer unas nuevas experiencias únicas y emocionantes a los aficionados al fútbol.

Compartiendo la pasión por el fútbol: Golden Ticket

Aprovechando el espíritu competitivo del fútbol, vivo ofrece a los aficionados a este deporte una oportunidad para disfrutar de una experiencia única. vivo ha anunciado el lanzamiento de la campaña Golden Ticket, una oportunidad para vivir directamente en los estadios todos los momentos memorables de los campeonatos de fútbol. Con su participación a través de las redes sociales, los aficionados pueden ganar un Golden Ticket de vivo tanto para ellos como la persona que elijan, proporcionándoles acceso a todos los partidos de la selección española y la final, para que puedan vivir en directo y de forma presencial los Campeonatos y animar a sus equipos. Toda la información estará disponible a partir del 19 de mayo en el perfil de Instagram de vivo España (@vivo_espana).