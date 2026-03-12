Sorprende a papá con Alexa y los dispositivos Amazon (¡aprovecha la Fiesta de Ofertas de Primavera en Amazon!)

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Hoy os dejamos una selección de productos Sorprende a papá con Alexa y los dispositivos Amazon (¡aprovecha la Fiesta de Ofertas de Primavera en Amazon!). La Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon ya están aquí, una selección exclusiva de descuentos en tecnología y Hogar digital. Los clientes de Prime podrán acceder a precios irresistibles en dispositivos como Fire TV, Echo, Kindle, Blink y Ring, entre otros.

La campaña de primavera de Amazon arranca con rebajas en dispositivos Alexa, lectores Kindle, Fire TV y cámaras Blink y Ring, una oportunidad para adelantarse al Día del Padre. Amazon anunció hace unos días una nueva edición de su Fiesta de Ofertas de Primavera, una campaña de descuentos que durará seis días para dar la bienvenida a la estación más floral del año. Las ofertas estarán disponibles del 10 al 16 de marzo e incluyen ofertas de hasta más del 60% en productos seleccionados de las gamas Echo, Fire TV, Kindle, Blink, Ring y eero, entre otros. La campaña llega en un momento clave del calendario comercial, a pocos días del Día del Padre (19 de marzo), convirtiéndose en una oportunidad para encontrar regalos tecnológicos a precio reducido.

Con la celebración del Día del Padre a la vuelta de la esquina, encontramos diferentes dispositivos que pueden adaptarse a distintos perfiles de usuario: desde lectores digitales y asistentes inteligentes hasta cámaras de seguridad doméstica.. Descuentos disponibles por tiempo limitado, desde el día 10 hasta el 16 de marzo, para ahorrar hasta más del 60% en una serie de dispositivos seleccionados. Es el momento perfecto para renovar el hogar, actualizar tu tecnología o encontrar el regalo ideal para el Día del Padre.

Aprovecha estos días para un regalo para papá

Con el Día del Padre a la vuelta de la esquina, el próximo 19 de marzo, estas ofertas son la ocasión perfecta para sorprenderlo con el gadget que siempre ha querido. Desde dispositivos con Alexa integrada, Kindle o cámaras de seguridad, hay opciones para cada tipo de padre.

Te dejamos por aquí algunas de las ofertas más destacadas:

Celebra el Día del Padre de una forma especial y aprovecha estos descuentos con la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon para regalar innovación, comodidad y tecnología a un precio inmejorable.