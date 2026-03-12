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iRobot lanza el robot de limpieza Roomba Mini + Base AutoEmpty en Europa y Reino Unido

Tamaño pequeño, gran potencia de limpieza y colores atractivos

iRobot Corporation, líder en robótica de consumo, ha presentado hoy Roomba Mini, el robot Roomba más pequeño de su historia. Con su potente sistema de limpieza y la flexibilidad de aspirar o pasar la mopa, este pequeño y atractivo robot elimina la suciedad diaria con facilidad mientras se desliza bajo los muebles y llega a rincones de difícil acceso a los que no pueden llegar las aspiradoras verticales ni los robots de tamaño estándar.

“Roomba Mini demuestra que lo pequeño puede ser potente”, afirmó Gary Cohen, CEO de iRobot. “Diseñado para limpiar espacios pequeños y estrechos mejor que los robots de mayor tamaño, nuestro robot mini y compacto ofrece toda la potencia de limpieza en un formato más reducido, lo que le permite llegar a más zonas del hogar. Su diseño moderno y compacto, que ahorra espacio, junto con sus atractivos colores, lo convierten en el Roomba perfecto para cualquier apartamento o casa donde el espacio es limitado”.

La mitad de tamaño, el doble de limpieza*

Disponible en cuatro colores – rosa, menta, blanco y negro –, el robot de limpieza Roomba® Mini + Base AutoEmpty™ está diseñado para limpiar mejor los espacios reducidos, moverse por esquinas estrechas y aspirar o pasar la mopa en lugares de difícil acceso. Las mopas desechables atrapan el polvo, la suciedad y la grasa, dejando un fresco aroma cítrico.

“Aunque originalmente fue concebido y desarrollado como un potente robot aspirador para los hogares japoneses más pequeños, rápidamente descubrimos que este pequeño robot también es perfecto para los hogares europeos, gracias a su diseño compacto que se desplaza fácilmente por espacios reducidos y se adapta a una variedad de distribuciones. Roomba Mini se lanzó en Japón a mediados de febrero y la versión en color negro ya está agotada”, afirmó Nico Meurger, vicepresidente de iRobot para EMEA.

Además, el sistema ClearView™ LiDAR permite a Roomba Mini desplazarse entre objetos y evitar alfombras mientras pasa la mopa. La base AutoEmpty vacía automáticamente el depósito en una bolsa AllergenLock™ durante hasta tres meses de limpieza sin intervención manual, manteniendo la suciedad, el polvo y los alérgenos contenidos para que puedas disfrutar de un hogar más limpio con menos esfuerzo.

El control es intuitivo y personalizable. La limpieza puede iniciarse a través de la app Roomba Home, mediante asistentes de voz compatibles** para un funcionamiento manos libres, o simplemente pulsando el botón del robot para comenzar al instante, sin necesidad de conexión Wi-Fi.

Precio y disponibilidad

Tras su lanzamiento en Japón, el robot de limpieza Roomba® Mini + Base AutoEmpty™ está disponible en Europa a partir del 10 de marzo a través de iRobot.com por 399 €