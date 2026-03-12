Nuki presenta el Smart Module, acceso sin llaves para proyectos de obra nueva

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Nuki amplía su catálogo con Smart Module. Nuki se introduce en el mercado de obra nueva con su nueva solución de acceso sin llaves totalmente integrada

Nuki, el fabricante líder de cerraduras inteligentes en Europa, amplía su catálogo con Nuki Smart Module, su nueva solución de acceso sin llaves totalmente integrada con la que se introducen en el mercado de obra nueva. Esta novedad, en colaboración con el fabricante industrial Rehau Window Solutions, se integra de forma invisible directamente en la puerta y cuenta con alimentación permanente. Nuki establece así un sistema totalmente integrado, sin necesidad de mantenimiento y diseñado para el futuro, gracias a su alta compatibilidad, estableciendo así un nuevo estándar para el acceso sin llaves en proyectos de nueva construcción.

Actualmente hay más de 600.000 cerraduras inteligentes de Nuki en uso en todo el mundo, dando servicio a más de un millón de usuarios. “Hace más de una década, fundamos Nuki con la visión de hacer que las llaves físicas quedaran obsoletas. El hecho de que cada año se realicen más de dos mil millones de operaciones de cierre con nuestras cerraduras inteligentes pone de manifiesto la enorme confianza depositada en nuestros productos”, afirma Martin Pansy, cofundador y CEO de Nuki.

Ahora, el líder europeo en cerraduras inteligentes abre una nueva puerta con el Nuki Smart Module. La empresa austriaca lleva la tecnología de su quinta generación de cerraduras inteligentes a proyectos de obra nueva. “Esta solución de acceso es el resultado de una exitosa colaboración entre dos líderes en innovación. Los fabricantes y especialistas en puertas y ventanas se benefician de una opción adicional muy atractiva en el segmento de las construcciones nuevas”, afirma Carsten Heuer, director ejecutivo de Rehau Window Solutions.

Acceso inteligente con hardware invisible

Pero, ¿en qué se distingue el Nuki Smart Module de una Smart Lock clásica? La principal diferencia radica en su integración total, el módulo no requiere hardware visible y no altera el diseño de la puerta. Se integra con cerraduras electromecánicas, transformándolas en una solución de acceso inteligente. Los usuarios se benefician de las funciones consolidadas con Nuki, como el acceso remoto, la gestión de llaves digitales y el desbloqueo automático de la puerta. Una ventaja importante del módulo es su alimentación eléctrica permanente, que elimina la necesidad de cambiar las pilas o recargarlas manualmente. Gracias a la compatibilidad con Matter, el módulo se integra a la perfección con los principales ecosistemas, como Apple, Google, Amazon y Samsung SmartThings. El sistema sigue siendo modular y puede expandirse en cualquier momento con los accesorios de Nuki, como el Keypad, para acceso con huella dactilar o con Tap to Unlock, mediante NFC.

Con Nuki Smart Module, Nuki traslada de forma coherente sus principios del segmento retrofit al mercado de nueva construcción. Fabricado en Europa, el Smart Module cumple con altos estándares de protección de datos, seguridad informática y durabilidad. Martin Pansy, CEO de Nuki, destaca los beneficios tanto para la industria como para los usuarios: “El Smart Module es la continuación lógica de nuestra experiencia en el segmento de obra nueva. El resultado combina fácil instalación y eficiencia de costes con tecnología moderna y amplia compatibilidad con una gran variedad de cerraduras electromecánicas. Ofrecemos una solución preparada para el futuro que establece los sistemas de acceso inteligente como el nuevo estándar en obra nueva”.

Lanzamiento a finales de este año

El lanzamiento oficial al mercado del Nuki Smart Module está previsto para el cuarto trimestre de 2026. Estará disponible en toda Europa como solución completa integrada a través de los principales fabricantes de puertas, así como producto independiente a través de socios certificados Nuki Pro y en la tienda online de Nuki.

Del 24 al 27 de marzo se podrá ver en exclusiva el Smart Module en la Fensterbau Frontale de Núremberg, la feria líder mundial de tecnología para ventanas, puertas y fachadas, en los stands de Rehau y Nuki.

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