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“HERE COMES A NEW CHALLENGER” – TURTLE BEACH PRESENTA EL NUEVO VICTRIX x CAPCOM® PRO KO LEVERLESS FIGHT STICK – STREET FIGHTER™ II: CHAMPION EDITION

Supremacía en los juegos de lucha lograda con el Fight Stick Totalmente Personalizable y Oficialmente Licenciado para PlayStation Street Fighter™ II: Champion Edition Victrix Pro KO Leverless Fight Stick

El fabricante líder de accesorios de videojuegos Turtle Beach Corporation (Nasdaq: TBCH) ha anunciado hoy sus nuevos modelos dentro de su galardonada gama de equipos de lucha Victrix™: el nuevo Victrix Pro KO Leverless Fight Stick – Street Fighter II: Champion Edition. El totalmente personalizable Victrix Pro KO Leverless Fight Stick – Street Fighter II: Champion Edition está oficialmente licenciado por Sony Interactive Entertainment y Capcom, con un nuevo y audaz aspecto que celebra la era dorada del videojuego.

El diseño del Street Fighter II: Champion Edition incluye la legendaria pantalla de selección de jugador de Street Fighter™, así como sus icónicos luchadores Ryu y Chun-Li en la visera. Y tanto si eliges a Ryu, Chun-Li u otros personajes favoritos, estarás preparado para conseguir más victorias en la arena que elijas. El Victrix Pro KO Leverless Fight Stick fue nombrado “2024 Best Tech” en la ceremonia de los EVO Awards, que reconocen la excelencia dentro de la comunidad global de juegos de lucha. Hoy en día, sigue siendo la elección de los campeones del gaming porque está diseñado con el más alto estándar y elaborado con características y componentes premium. Los interruptores RGB Cherry MX Speed Silver intercambiables en caliente, la iluminación RGB personalizable, una placa superior de aluminio extraíble y hasta 16 botones móviles y mapeables ofrecen al jugador control total sobre su experiencia de juego.

«El Victrix Pro KO Leverless Leverless Fight Stick es la herramienta definitiva para los jugadores que se niegan a conformarse con el segundo lugar. El nuevo Street Fighter II: Champion Edition continúa su legado de ofrecer equipamiento de alto rendimiento que mejora tu ventaja y te permite jugar lo mejor de ti, todo ello mientras transmite visualmente tu pasión por los videojuegos», dijo Trevor Lehr, director de Gestión de Producto de Victrix. » Con su precisión inigualable y su profunda personalización, este mando está diseñado para convertir el potencial en victoria y, a la vez, lucir aún mejor al hacerlo.»

Mejora tu rendimiento en los juegos de lucha y asciende de rango con el equipo definitivo. El Victrix Pro KO Leverless Fight Stick – Street Fighter II: Champion Edition para PlayStation® es compatible con consolas PS5® y PS4® y PCs con Windows® 10/11 (compatibilidad con PC no ha sido probada ni avalada por Sony Interactive Entertainment). Tiene un precio de venta recomendado de 279,99 €, se lanza el 9 de abril de 2026 y está disponible para reserva desde hoy en www.victrixpro.com y en las tiendas participantes de todo el mundo.

Victrix Pro KO Leverless Fight Stick – Street Fighter™ II: Champion Edition

Desde 2017, la marca Victrix es un pilar en la comunidad de juegos de lucha porque sus periféricos están diseñados para jugadores que insisten en la velocidad, precisión y fiabilidad. Aunque la placa frontal de Victrix Pro KO Leverless Fight Stick – Street Fighter II: Champion Edition recibe un aspecto fresco, el diseño y la funcionalidad siguen siendo de primer nivel, tal y como cabría esperar. Diseñado para jugadores que exigen velocidad, precisión y modularidad, el Pro KO cuenta con interruptores Cherry MX Speed Silver RGB intercambiables en caliente para asegurar que cada golpe sea preciso y responde, especialmente en momentos clave de una partida. Con hasta 16 botones móviles y mapeables, tienes control total sobre tu experiencia de juego. Los botones y switches del Pro KO son duraderos y están diseñados para ofrecer tiempos de respuesta rapidísimos, dándote la velocidad para jugar al máximo. Ilumina tu entorno de juego con luces RGB personalizables alrededor de cada botón, añadiendo un toque de estilo personal a tu configuración. El Pro KO no solo rinde, es que queda bien haciéndolo.

Para más información sobre los últimos productos y accesorios de Turtle Beach, visita www.turtlebeach.com