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Hoy os dejamos Consigue un nuevo episodio en el último DLC de DIGIMON STORY TIME STRANGER, ya disponible. Ya está disponible el tercer DLC de DIGIMON STORY TIME STRANGER, Additional Digimon & Episode Pack 3: Anti-ParadoX. El DLC añade un episodio completamente nuevo que lleva a los jugadores a un viaje centrado en Asuna Shiroki y Monica Simmons, con una historia tejida a partir de encuentros que trascienden el tiempo y el espacio, separada de la trama principal. En este episodio se incluyen varias rutas de Digievolución desbloqueadas para cinco Mega Digimon: Omnimon (Anticuerpo X), Jesmon (Anticuerpo X), Magnamon (Anticuerpo X), Gallantmon (Anticuerpo X) y UlforceVeedramon (Anticuerpo X).

DIGIMON STORY TIME STRANGER está disponible actualmente para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam, y se lanzará el 10 de julio de 2026 para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. Los jugadores necesitarán el juego base para probar el contenido descargable, que se puede adquirir a través del pase de temporada o comprarlo por separado.

¡Mira aquí el tráiler de presentación del DLC!

Desarrollado por Media.Vision Inc., DIGIMON STORY TIME STRANGER es una audaz expansión de la franquicia de juegos Digimon como un RPG profundo y atractivo, que promete una experiencia memorable para los fans de toda la vida y está diseñado para ser el punto de entrada perfecto a la serie para los entusiastas de los RPG. Con el mundo humano y el mundo digital: Ilíada al borde de la ruina, los jugadores deben domar a los Digimon y trabajar junto a ellos, forjando vínculos y desarrollando las habilidades de sus Digimon para salvar ambos mundos. Para ello, viajan entre los dos mundos, incluso a través del tiempo, en un juego intrincado e inolvidable que promete revelar elementos nunca antes vistos del mundo de Digimon.

Como parte fundamental de la experiencia Digimon, el juego permite a los jugadores domar y reclutar a los cientos de Digimon que descubren a lo largo de su viaje, entrenándolos y aprovechando cada una de sus habilidades únicas. Personalizar y desarrollar fuertes vínculos con sus Digimon es un elemento único del juego, ya que la clave del éxito en el combate estratégico por turnos del juego es cómo los jugadores entrenan a sus Digimon mientras se enfrentan a una variedad de enemigos y jefes finales gigantescos. Con una historia y un escenario intrigantes, personajes memorables, incluyendo más de 450 Digimon con habilidades únicas por descubrir, sistemas de combate actualizados y mucho más, DIGIMON STORY TIME STRANGER es la próxima evolución de la querida serie y un juego imprescindible para los fans de los RPG.

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