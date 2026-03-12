Mando inalámbrico Turtle Beach Rematch: Mario & Luigi para Nintendo Switch 2 y Turtle Beach Airlite Fit Mario Star para Nintendo Switch 2 por la celebración MAR10 DAY

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TURTLE BEACH CELEBRA EL “MAR10 DAY” PRESENTANDO EL NUEVO MANDO REMATCH INALÁMBRICO RGB DE MARIO & LUIGI Y LOS NUEVOS AURICULARES AIRLITE MARIO STAR INALÁMBRICOS PARA LOS SISTEMAS NINTENDO SWITCH 2 Y NINTENDO SWITCH

El Mando Inalámbrico Rematch Pro cuenta con cuatro modos RGB dinámicos, controles de movimiento, sticks TMR, dos botones traseros mapeables y un alcance inalámbrico de más de 9 metros.

Los auriculares con cable Airlite cuentan con altavoces de 40 mm para audio inmersivo, comodidad en juegos largos con almohadillas de punto Jersey que se ajustan por encima del oído y un micrófono con cancelación de ruido que se puede cambiar para silenciarlo.

El líder fabricante de accesorios para videojuegos Turtle Beach Corporation (Nasdaq: TBCH) ha anunciado hoy dos nuevos periféricos temáticos de Mario para los fans de Nintendo: el nuevo mando inalámbrico Turtle Beach® Rematch: Mario & Luigi para Nintendo Switch 2 y los auriculares con cable Turtle Beach Airlite Fit Mario Star para Nintendo Switch 2. Mario es un personaje muy conocido de Nintendo, y el mando inalámbrico RGB Rematch Mario & Luigi y los auriculares con cable Airlite Fit Mario Star, representan la combinación mejor hasta la fecha de excelencia tecnológica y diversión icónica de personajes en el creciente catálogo de accesorios oficiales de Nintendo de Turtle Beach. El mando inalámbrico RGB Rematch Mario & Luigi cuenta con sticks TMR, cuatro modos RGB dinámicos que encienden Super Mario™, control de movimiento y un botón C para acceso rápido a GameChat* y comodidad de juego durante todo el día. En el apartado de audio, los auriculares con cable Airlite Fit Mario Star tienen altavoces de 40 mm para audio inmersivo, almohadillas de punto de jersey sobre los auriculares y un micrófono con cancelación de ruido que cambia a silencio. Tanto el mando inalámbrico RGB Rematch Mario & Luigi como los auriculares con cable Airlite Fit Mario Star, están disponibles para reserva anticipada en www.turtlebeach.com y en tiendas participantes de todo el mundo. El mando tiene un PVPR de 64,99 € y el PVPR de los auriculares es de 24,99 € y ambos llegan a las tiendas de todo el mundo el 30 de marzo de 2026.

Mando inalámbrico RGB Rematch

Mario merece un diseño superior y el mando inalámbrico RGB Rematch Mario & Luigi cumple a la perfección al brillar con cuatro modos RGB dinámicos que encienden los diseños de Super Mario™. Ya sea que estés arrasando en Mario Kart™ World o superando nuevos desafíos en Super Mario™ Galaxy, el mando Rematch sigue el ritmo de cada movimiento. Para ello, el mando inalámbrico RGB Rematch Mario & Luigi mejora tu juego con palancas premium que incorporan tecnología de sensores TMR (Tunneling Magnetoresistance) para mayor precisión, durabilidad anti-deriva y respuesta en comparación con los diseños tradicionales. Accede rápidamente a las funciones de GameChat* con el convenientemente colocado botón C. Los controles de movimiento integrados ofrecen una forma de juego más sensible e inmersiva. Disfruta de la libertad de una conexión inalámbrica fiable con hasta 9 metros de alcance para un juego ininterrumpido y fluido. No importa tu género de juego o tu configuración, el seguimiento preciso del mando garantiza una jugabilidad fija y fluida. Claramente, con su diseño elegante y características orientadas al rendimiento, el mando inalámbrico RGB Rematch Mario & Luigi es la forma definitiva de elevar tu experiencia en Nintendo Switch 2.

Auriculares con cable Airlite Fit Mario Star

Diseñados por los ingenieros de Turtle Beach, los auriculares con cable Airlite Fit Mario Star, ofrecen un audio y comodidad superiores, gracias a un audio finamente ajustado con altavoces de 40 mm de alta calidad, ofreciendo una experiencia inmersiva

tanto para jugadores casuales como competitivos. Los cojines elevados de punto sobre la oreja bloquean el ruido mientras proporcionan agudos nítidos y graves potentes. El micro con cancelación de ruido garantiza que siempre se te escuche claramente, y cuando necesites dejar de comunicar, simplemente sube el micrófono para silenciarlo. Estos auriculares están diseñados para divertirse con jugadores de todas las edades y niveles.

Para más información sobre los últimos productos y accesorios de Turtle Beach, visita www.turtlebeach.com