HUAWEI WATCH GT Runner 2: así puede ayudarte a preparar una media maratón kilómetro a kilómetro

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HUAWEI WATCH GT Runner 2 incorpora Modo Maratón y Acelerador Virtual para ayudar a corredores de todos los niveles a entrenar con precisión

La temporada de medias maratones está en pleno auge y cada vez más corredores se marcan el objetivo de completar los 21 kilómetros, ya sea en una carrera oficial o como reto personal. Preparar una media maratón exige constancia, planificación y conocer bien el propio ritmo. En este contexto, la tecnología se ha convertido en un aliado clave para entrenar con más precisión.

Pensando en esa nueva generación de corredores, HUAWEI ha presentado HUAWEI WATCH GT Runner 2, un smartwatch diseñado específicamente para running que combina entrenamiento basado en datos, posicionamiento de alta precisión y herramientas avanzadas de estrategia de carrera.

El dispositivo ha sido desarrollado en colaboración con el bicampeón olímpico de maratón Eliud Kipchoge, que participa como embajador global del reloj. Y es que, para el atleta keniano, correr va mucho más allá de la velocidad.

Un reloj pensado para preparar carreras de larga distancia

HUAWEI WATCH GT Runner 2 ha sido diseñado tanto para corredores que empiezan a preparar su primera media maratón como para atletas más experimentados que buscan mejorar su marca. Tras años de investigación y desarrollo, la compañía ha integrado nuevas funciones orientadas a optimizar la estrategia de carrera y facilitar la gestión del esfuerzo durante los entrenamientos y las competiciones.

Uno de los elementos clave del reloj es su arquitectura de antena flotante 3D, que mejora significativamente la precisión del GPS incluso en entornos complejos como túneles, zonas con edificios altos o áreas con sombra. Esto permite registrar con mayor exactitud la distancia, el ritmo y el recorrido durante cada entrenamiento. Además, el reloj incorpora métricas avanzadas de running, como medición de potencia en carrera y estimación del umbral de lactato, lo que ayuda a los corredores a comprender mejor la intensidad de sus entrenamientos y a ajustar sus sesiones para mejorar el rendimiento.

Modo Maratón: una estrategia completa en la muñeca

La función más destacada de HUAWEI WATCH GT Runner 2 es su Modo Maratón Inteligente, diseñado para ayudar a los corredores a gestionar su ritmo durante toda la carrera.

Antes de empezar, el usuario puede introducir en el reloj su objetivo de tiempo. Por ejemplo, completar la media maratón en 1:50 o bajar de las dos horas. A partir de ese dato, el dispositivo calcula automáticamente el ritmo ideal que debe mantener en cada kilómetro. Durante el entrenamiento o la competición, el reloj muestra en tiempo real si el corredor va por delante o por detrás del ritmo previsto, permitiendo ajustar el esfuerzo sin necesidad de hacer cálculos mentales.

Acelerador Virtual: una liebre personalizada en la muñeca

Dentro del Modo Maratón destaca el Acelerador Virtual, una función que actúa como una auténtica liebre digital kilómetro a kilómetro. Si el corredor se desvía del ritmo previsto (por ejemplo, perdiendo un minuto en el kilómetro 15) el reloj recalcula automáticamente el ritmo necesario para los siguientes tramos, mostrando en tiempo real cuánto tiempo lleva de ventaja o cuánto necesita recuperar.

De esta forma, el reloj sustituye a las tradicionales tablas de ritmo en papel y ofrece una guía estratégica dinámica durante toda la carrera, algo especialmente útil para quienes buscan mejorar su marca personal.

Ligero, preciso y diseñado para correr

Además de sus funciones avanzadas de entrenamiento, HUAWEI WATCH GT Runner 2 ha sido diseñado para ofrecer la máxima comodidad durante carreras de larga distancia. El dispositivo pesa solo 43,5 gramos y cuenta con un cuerpo fabricado en aleación de titanio nanomoldeado, lo que lo convierte en uno de los relojes más ligeros de su categoría. Su diseño aerodinámico y su correa AirDry transpirable y repelente al sudor garantizan comodidad incluso durante entrenamientos intensos.

Su cristal resistente protege la pantalla frente al uso intensivo del día a día y las condiciones más exigentes del entrenamiento al aire libre, combinando durabilidad con una visualización clara de las métricas de carrera. Asimismo, el reloj está disponible en tres colores inspirados en el mundo del running: Dawn Orange, Dusk Blue y Midnight Black, combinando estética deportiva con funcionalidad.

Tecnología al servicio del espíritu runner

Con el lanzamiento de HUAWEI WATCH GT Runner 2 y bajo el lema “Now is Your Run”, la compañía busca acercar la tecnología del running profesional a corredores de todos los niveles.

Tanto si se trata de preparar una carrera oficial como de asumir el reto personal de completar los 21 kilómetros, el objetivo es el mismo: hacer que cada kilómetro cuente y ayudar a los corredores a disfrutar más del camino hacia su próxima meta.

Únete al challenge en la app HUAWEI Health

Para hacer la preparación aún más motivadora, HUAWEI lanza un challenge exclusivo en su app HUAWEI Health: los corredores podrán registrar sus kilómetros, seguir su progreso en tiempo real y compararse con otros participantes mientras entrenan para su próxima media maratón. Además, quienes completen el challenge recibirán un cupón de 60€ de descuento para su HUAWEI WATCH GT Runner 2. Es la oportunidad perfecta para poner a prueba tu constancia, desbloquear logros y sentir el impulso de una comunidad que comparte la misma pasión por correr. ¡Regístrate y convierte cada entrenamiento en un paso más hacia tu mejor marca personal!

Disponibilidad y precios

HUAWEI WATCH GT Runner 2 llega con un precio de 399€ e incluye un cupón de 30€ usando el código AES30RUNNER2 junto a una correa GT de 22 mm de regalo. Está disponible en los colores Dawn Orange, Dusk Blue y Midnight Black. La promoción se completa con 3 meses de HUAWEI Health+, MultiPass y 1 mes de Watch Face VIP.

Además, está disponible en los siguientes packs:

Pack Deportivo (419€): HUAWEI WATCH GT Runner 2 + HUAWEI FreeArc (+ 50 €) + cupón de 30 € de descuento utilizando el código AES30RUNNER2 + correa GT de 22 mm de regalo. Pack valorado en 587€

HUAWEI WATCH GT Runner 2 + HUAWEI FreeArc (+ 50 €) + cupón de 30 € de descuento utilizando el código + correa GT de 22 mm de regalo. Pack valorado en 587€ Pack Lifestyle (518€): HUAWEI WATCH GT Runner 2 + HUAWEI FreeClip 2 (+ 149 €) + cupón de 30 € de descuento utilizando el código AES30RUNNER2 + correa GT de 22 mm de regalo. Pack valorado en 667€

HUAWEI WATCH GT Runner 2 está disponible desde el 26 de febrero en HUAWEI Store.

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