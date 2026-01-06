Compartir Facebook

Speediance presenta la evolución de su ecosistema de fitness inteligente en CES 2026

Speediance participa en CES 2026 con dos novedades destacadas: Gym Nano, un sistema compacto de entrenamiento de fuerza con cables motorizados, y Speediance Strap, un prototipo wearable diseñado para explorar cómo el uso inteligente de datos puede contribuir a una toma de decisiones más informada en materia de salud y entrenamiento.

Las Vegas, 6 de enero de 2026. Speediance, referente en innovación de fitness inteligente, regresa a CES 2026 por segundo año consecutivo para presentar una visión ampliada del entrenamiento y el bienestar inteligentes, impulsada por hardware conectado, modalidades de entrenamiento versátiles y conocimientos basados en inteligencia artificial. La presencia de la compañía en el evento refuerza su evolución estratégica: pasar de dispositivos de fitness independientes a un enfoque integral y conectado, orientado a la optimización de la salud a largo plazo.

Prototipos que anticipan el futuro del fitness

En el marco de CES 2026, Speediance presenta dos nuevos productos que se integran en su ecosistema actual:

Gym Nano : un sistema compacto de entrenamiento de fuerza con cables motorizados, diseñado para ofrecer un alto rendimiento en entornos flexibles y móviles.

: un sistema compacto de entrenamiento de fuerza con cables motorizados, diseñado para ofrecer un alto rendimiento en entornos flexibles y móviles. Speediance Strap: un innovador prototipo wearable que explora cómo la recopilación continua de datos fisiológicos y de comportamiento puede generar recomendaciones personalizadas de salud y entrenamiento a lo largo del día.

Estos prototipos complementan los actuales productos estrella de Speediance, entre los que destacan Gym Monster 2, el gimnasio inteligente todo en uno para el hogar, y VeloNix, la bicicleta indoor conectada. En conjunto, reflejan el compromiso de la marca por ampliar sus capacidades a través de diferentes plataformas de hardware y nuevos modelos de interacción con el usuario.

Más posibilidades de entrenamiento e integración de inteligencia artificial

Speediance continúa ampliando su propuesta de entrenamiento mediante innovaciones de software y accesorios estratégicos. Gym Monster 2 incorpora ahora entrenamiento de Pilates a través del Speediance Pilates Set, lo que permite añadir sesiones funcionales, de bajo impacto y centradas en la movilidad en un formato que complementa las opciones ya existentes de fuerza y cardio.

Un elemento clave de esta expansión es Wellness+, la plataforma de salud basada en inteligencia artificial de Speediance, que actúa como núcleo del ecosistema de fitness conectado. Al convertir datos complejos en información clara y accionable, Wellness+ ayuda a los usuarios a tomar decisiones informadas sobre su entrenamiento, la recuperación y los hábitos diarios de bienestar, fomentando la constancia y un progreso sostenible.

Una visión integrada del fitness conectado

«CES es la plataforma ideal para mostrar cómo todos estos elementos interconectados funcionan como un sistema unificado», afirma Liu Tao, fundador y CEO de Speediance. «En lugar de desarrollar productos de forma aislada, estamos construyendo un ecosistema integral de entrenamiento y salud que se adapta a la vida real de las personas y facilita una toma de decisiones más inteligente a lo largo del tiempo».

La presencia de Speediance en CES 2026 pone de manifiesto su enfoque global de la tecnología aplicada al fitness, donde la innovación en hardware, la diversidad de metodologías de entrenamiento y la inteligencia artificial se combinan para ofrecer experiencias de bienestar cada vez más personalizadas y eficaces.

De cara al futuro, la compañía continuará perfeccionando la integración de estos elementos a partir del feedback de los usuarios, con el objetivo de transformar el fitness en casa más allá de los dispositivos individuales y avanzar hacia experiencias más cohesionadas, sostenibles e inteligentes.