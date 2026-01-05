En el CES 2026: Timekettle presenta su hardware de traducción con IA en Las Vegas

Del 6 al 9 de enero de 2026, la CES volverá a abrir sus puertas en Las Vegas para presentar las últimas tecnologías y tendencias. Timekettle volverá a estar presente este año y estará encantado de darle la bienvenida personalmente.

En el stand 9163, North Hall, LVCC, la empresa presentará sus soluciones actuales y sus nuevos productos, que están marcando de forma duradera el mercado internacional del hardware de traducción basado en IA. Los visitantes podrán obtener información exclusiva sobre la última generación de tecnologías de traducción inteligente y experimentar las innovaciones directamente in situ.

La CES ofrece la oportunidad ideal para conversar con el equipo de Timekettle, obtener información de fondo e intercambiar opiniones sobre la orientación estratégica de la empresa.

https://www.timekettle.co/

La traducción inteligente da un salto de calidad: el Selector de Motores SOTA

A la hora de traducir de un idioma a otro, no se pueden seguir las mismas reglas, porque cada combinación funciona como un sistema completamente distinto. No es lo mismo pasar del inglés al coreano que del alemán al inglés, y traducir del español al chino requiere procesos de segmentación, predicción e inferencia muy diferentes a los necesarios para traducir del japonés al francés.

El Selector de Motores de Traducción SOTA de Timekettle resuelve este reto de raíz al:

Detectar en tiempo real el par de idiomas y el contexto de la conversación

Elegir el motor de IA más adecuado para ese par concreto

Optimizar la precisión, la fluidez y la naturalidad en cada intercambio

En la práctica, es como contar con un especialista nativo para cada conversación. Esto es posible gracias al avanzado Large Language Model de Timekettle y a la evolución continua de su plataforma Babel OS, que incorpora nuevas capas de machine learning entrenadas con millones de muestras lingüísticas.

El resultado: traducciones que ya no parecen salidas de una máquina «intentando» interpretar y más a un sistema que realmente comprende la intención, el tono y la estructura de lo que se está diciendo. Para los usuarios de Timekettle, esto se traduce en una comunicación multilingüe más precisa y natural, capaz de adaptarse a cualquier combinación de idiomas y situación.

Una experiencia sin miedos, incomodidades o vacilaciones; que permite expresarse con confianza y comunicarse con total naturalidad.

Captura de voz de nueva generación: conducción ósea y algoritmo híbrido para una precisión superior

Partiendo de su tecnología exclusiva de bone-voiceprint, capaz de registrar las vibraciones de la voz a través de la conducción ósea, la versión mejorada del algoritmo para 2026 logra extraer una señal vocal mucho más limpia y estable. Esto no solo mejora la pureza del sonido, sino que también permite aislar el ruido de forma más eficaz incluso en entornos caóticos y distinguir con mayor precisión a cada interlocutor en conversaciones con varias voces.

El resultado es una entrada acústica notablemente más nítida —la base de cualquier traducción de alta precisión— que garantiza que el sistema capture el sentido exacto de lo que se dice con una fidelidad excepcional.

Y como la traducción con IA solo puede ser tan buena como el audio que recibe, esta mejora se nota en todos los escenarios: desde reuniones de trabajo hasta viajes, aulas y eventos multilingües, donde el rendimiento se eleva de forma contundente.

Despliegue en todo el ecosistema Timekettle

A partir de 2026, el Selector de Motores de Traducción SOTA, el algoritmo híbrido mejorado y las nuevas capacidades de Babel OS llegarán progresivamente a toda la gama de productos Timekettle, incluyendo:

W4 Interpreter Earbuds: ahora, los auriculares de interpretación más precisos que Timekettle ha desarrollado para el consumidor final.

W4 Pro: optimizados para reuniones profesionales y uso empresarial.

T1 AI Translator: el traductor offline más rápido del mundo integra ahora Edge AI con el Selector SOTA para llevar la precisión aún más allá de su ya destacado rendimiento sin conexión y su respuesta ultrarrápida de 0,2 segundos.

T1 Mini, WT2 Edge, M3 Earbuds y X1 Interpreter Hub: todos ellos reciben mejoras en predicción contextual, segmentación del discurso e interpretación de lenguas tonales, elevando su rendimiento global.

Funciones compartidas en todo el ecosistema Timekettle

Con una línea de auriculares y traductores portátiles que no deja de crecer, Timekettle apuesta por una experiencia unificada que permite comunicarse en tiempo real de manera fluida y natural.

Todos los dispositivos permiten traducción instantánea en 43 idiomas y 96 acentos, cubriendo más del 95% de las regiones del mundo, lo que garantiza conversaciones fluidas prácticamente en cualquier lugar del planeta. Los usuarios también disfrutan de una autonomía diseñada para acompañarles durante todo el día, incluso en viajes, reuniones de trabajo o largas sesiones de comunicación multilingüe, gracias a baterías de alto rendimiento.

Los modos de conversación de Timekettle funcionan igual en todos los dispositivos y ofrecen distintas formas de comunicarse según la situación.

One-on-One Mode permite que dos personas compartan los auriculares y mantengan un diálogo presencial fluido.

permite que dos personas compartan los auriculares y mantengan un diálogo presencial fluido. Listen & Play Mode registra el audio a través de la app y genera traducciones que pueden consultarse o reproducirse más tarde.

registra el audio a través de la app y genera traducciones que pueden consultarse o reproducirse más tarde. Speak Mode permite hablar directamente al dispositivo y que la traducción se escuche por el altavoz del móvil, una opción ideal para reuniones en grupo, clases, visitas guiadas o presentaciones.

Tanto si se usan auriculares como los W4, como si se opta por dispositivos de mano como el T1, todo el ecosistema Timekettle está diseñado para que la comunicación multilingüe resulte sencilla, intuitiva y capaz de adaptarse a cualquier escenario.

«La precisión es posible cuando hardware y software trabajan como uno solo», afirma Leal Tian, fundador y CEO de Timekettle. «Gracias al nuevo Selector SOTA y al algoritmo de conducción ósea de última generación, hemos llevado esa unión mucho más lejos. El W4 se convierte en nuestro dispositivo de interpretación más preciso… y esta evolución eleva el nivel de todos los productos de nuestra gama».

Disponibilidad

La actualización 2026, que incluye el Selector de Motores de Traducción SOTA y el algoritmo híbrido mejorado, empezará a llegar a los dispositivos compatibles de Timekettle a partir de enero de 2026, y estará disponible en toda la gama a lo largo del primer trimestre.

El portafolio de Timekettle puede adquirirse en sitio web y en Amazon.

Los precios son los siguientes:

W4 Interpreter Earbuds : 349 €

: W4 Pro : 449 €

: T1 AI Translator : 299,99 €

: T1 Mini : 149,99 €

: WT2 Edge : 349,99 €

: M3 Earbuds : 149,99 €

: X1 Interpreter Hub: 699,99 €

Sobre Timekettle

Desde 2016, Timekettle lidera la innovación en comunicación multilingüe impulsada por IA. Sus dispositivos, reconocidos con múltiples premios y utilizados por viajeros, empresas, educadores y equipos internacionales, permiten comunicarse de forma fluida, natural y segura. Entre sus productos destacan los auriculares intérpretes W4 y W4 Pro, la serie WT2 Edge/W3, el X1 Interpreter Hub y los traductores portátiles T1, presentes ya en prácticamente todo el mundo.