Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Los lanzamientos que ACER ha presentado hoy en CES 2026:

1. Acer presenta los procesadores AMD Ryzen AI serie 400 en la cartera de PCs Copilot+

Acer ha presentado hoy nuevos portátiles con los últimos procesadores AMD Ryzen™ AI 400 Series, incluyendo el delgado y ligero Acer Swift Go 16 AI, Acer Aspire 14 AI y Acer Aspire 16 AI de primer nivel, y Acer Nitro V 16 AI para juegos, todos ellos con experiencias Copilot+ para PC en Windows 11.

Construidos sobre la avanzada arquitectura «Zen 5», los nuevos procesadores AMD Ryzen™ AI 400 Series mejoran la productividad y las capacidades creativas en todos los ámbitos.

Acer Swift Go 16 AI

El potente y versátil Acer Swift Go 16 AI (SFG16-A71/T) cuenta con procesadores AMD Ryzen™ AI 9 465 y gráficos AMD Radeon™ 880M, hasta pantallas OLED WUXGA+ y funciones mejoradas por IA para la productividad diaria. Con un elegante chasis de aluminio grabado por láser y diseños delgados que abren a 180 grados completos, Acer Swift Go 16 AI cuenta con hasta 32 GB de memoria LPDDR5x y hasta 1 TB de almacenamiento SSD PCIe Gen 4. Sus cámaras IR de 5 M con Alta Tecnología de Rango Dinámico y Detección de Presencia Humana mejoran las videollamadas y la privacidad, mientras que los altavoces duales DTS®:X Ultra con tecnología antivibración y los touchpads Acer Multi-control completan sus funciones centradas en el usuario.

La conectividad inalámbrica Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4 se complementa con una variedad de puertos de E/S, incluyendo dos puertos USB Tipo-C, dos puertos USB Tipo-A, un lector de tarjetas MicroSD y HDMI 2.1. Acer Aspire 14 AI y Acer Aspire 16 AI Acer Aspire 14 AI (A14-A71M/T) y Acer Aspire 16 AI (A16-A71M/T) están equipados con procesadores AMD Ryzen AI 9 465, optimizados con una batería de varios días para un uso prolongado y minimizando las interrupciones de carga. Cuentan con pantallas WUXGA con relaciones de aspecto 16:10 y tasas de refresco de hasta 120 Hz, disponibles tanto en configuraciones táctiles como no táctiles, incluyendo opciones de panel OLED.

Soportan hasta 32 GB de memoria, hasta 1 TB de almacenamiento SSD PCIe Gen 4 y un conjunto completo de puertos, incluyendo USB Type-C, USB Type-A, HDMI 2.1, lector de tarjetas MicroSD y un jack de audio, junto con Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3 o superior. Diseñada pensando en el estilo, la comodidad y la flexibilidad, la nueva serie Acer Aspire AI impresiona con grandes paneles táctiles para una navegación sin esfuerzo, y con bisagras planas de 180 grados. Equilibrando portabilidad y durabilidad, la serie es ideal para estudiantes móviles y jóvenes profesionales.

Acer Nitro V 16 AI

Acer Nitro V 16 AI (ANV16-A71) incorpora hasta el procesador AMD Ryzen AI 9 465, hasta GPUs NVIDIA GeForce RTX 5070 para portátiles yuna pantalla WUXGA (1920 x 1200) con tasa de refresco de 180 Hz. El sistema dispone de hasta 32 GB de RAM DDR5 y 2 TB de almacenamiento SSD. Impulsadas por NVIDIA Blackwell, las GPUs GeForce RTX 50 Series Laptop ofrecen capacidades revolucionarias para jugadores y creadores.

Equipada con un enorme nivel de potencia de IA, la Serie RTX 50 ofrece nuevas experiencias y una fidelidad gráfica de siguiente nivel. Multiplica el rendimiento con NVIDIA DLSS 4 y genera imágenes a una velocidad sin precedentes. Estos equipos ofrecen audios inmersivos para jugadores y creadores, con audio DTS:X Ultra e incluyen cámaras web IR FHD con obturador de cámara en diseños aerodinámicos. Para mejorar aún más la experiencia, el conjunto de funciones impulsadas por IA de Acer aporta funcionalidad inteligente en el dispositivo. Acer Intelligent Space actúa como un centro de IA personalizado para ayudar a los usuarios a gestionar tareas y acceder fácilmente a herramientas.

Precio y disponibilidad

Acer Swift Go 16 AI (SFG16-A71T) estará disponible Españaa partir demarzo. Acer Aspire 16 AI (A16-I71M) estará disponible en Españaa partir de marzo. Acer Aspire 14 AI (A14-I71M) estará disponible en Españaa partir de marzo. Acer Nitro V 16 AI (ANV16-A71) estará disponible en Españaa partir del segundo trimestre.

2. Acer presenta Veriton RA100 AI Mini Workstation, un sobremesa con Windows 11 Copilot+ impulsado por procesadores AMD Ryzen AI Max+ 395 para un rendimiento avanzado en IA

Rendimiento avanzado en IA

Acer también anuncia las series de sobremesa Veriton 2000 Large Tower y Veriton All-In-One, impulsadas por procesadores Intel Core Ultra, ofreciendo a las empresas más opciones para un rendimiento seguro y impulsado por IA

Puntos destacados

Acer Veriton RA100 AI Mini Workstation, diseñada para prosumidores, creadores y jugadores, está impulsada por procesadores AMD Ryzen™ AI Max+ 395 y diseñada para cargas de trabajo de IA.

Los ordenadores de sobremesa All-In-One Acer Veriton Vero 4000 y 6000, construidos con materiales reciclados, cuentan con procesadores Intel® Core™ Ultra, combinando rendimiento en IA y mayor seguridad para los equipos empresariales modernos.

Acer Veriton 2000 Large Tower, diseñada para productores de contenido, permite un rendimiento empresarial y productividad más rápidos asistidos por IA.

Acer Veriton 2000 All-In-One de sobremesa, impulsado por procesadores Intel Core Ultra con gráficos Intel, está diseñado para pequeñas y medianas empresas (PYMES), equipos de campo y operaciones de oficina que dependen de una computación rápida, eficiente y unificada.

Acer ha presentado una nueva gama completa de ordenadores de sobremesa Veriton para empresas, incluyendo All-In-One (AIO), una gran torre y una mini estación de trabajo con IA, diseñada para potenciar la productividad y la creatividad ante el aumento de las demandas empresariales. Mini estación de trabajo AI Acer Veriton RA100 para Prosumidores, Creadores y Gamers Acer Veriton RA100 AI Mini Workstation (VRA100) es un PC Copilot+ impulsado por procesadores AMD Ryzen™ AI Max+ 395, que ofrece a prosumidores, creadores y jugadores un rendimiento avanzado en IA y experiencias únicas en Windows 11. Con gráficos AMD Radeon™ 8060S, 50 NPU TOPS y 60 TFLOPS, Acer Veriton RA100 ofrece hasta 120 billones de parámetros para cargas de trabajo exigentes como ejecutar modelos locales de IA, IA generativa, diseño 3D y creación de contenido. La capacidad de almacenamiento ultrarrápida y alta, la memoria de cuatro canales de hasta 128 GB LPDDR5X y el almacenamiento SSD M.2 2280 de hasta 4 TB proporcionan una multitarea fluida y un rendimiento fiable en aplicaciones exigentes.

Acer Veriton RA100 puede manejar fácilmente tareas que requieren procesamiento de alta frecuencia, lo que lo hace ideal para diseñadores e ingenieros de producto, desarrolladores de IA, animadores y otros creadores que trabajan con grandes modelos 3D y renderizados complejos en tiempo real. Diseñada para la creatividad en IA, Acer Veriton RA100 AI Mini Workstation acelera el diseño 3D, facilitando el trabajo para profesionales que desarrollan y despliegan LLMs locales, aplicaciones de IA generativa o para creadores que editan y renderizan activos de alta resolución. El rendimiento optimizado para IA del dispositivo permite diseño, programación y juegos ligeros. La función de rendimiento adaptativo de la estación de trabajo permite a los profesionales ajustar la potencia eligiendo entre Modo Silencioso para tareas generales de oficina, Modo Equilibrado para juegos ligeros o multitarea, Modo Rendimiento para computación con IA o juegos en AAA. Los modos adaptativos también permiten a los usuarios la gestión de los niveles de refrigeración y ruido según las necesidades del flujo de trabajo. Para garantizar una conectividad estable, Acer Veriton RA100 viene con un puerto Ethernet RJ45, Wi-Fi 7, y Bluetooth® 5.4, mientras que una ranura Kensington para cerraduras ayuda a proteger el dispositivo en entornos compartidos. Acer Veriton Vero 4000 y 6000 series de sobremesa todo en uno para lugares de trabajo modernos

Acer Veriton Vero 4000 (VVZ4734G/VVZ4734GT) y 6000(VVZ6734G/VVZ6734GT) de sobremesa todo en uno (AIO) combinan un fuerte rendimiento en IA con una seguridad robusta y una gestión eficiente en un diseño elegante y ecológico para los entornos de trabajo modernos. Los usuarios pueden lograr más con este par de sobremesas AIO construidos sobre procesadores Intel Core Ultra 9 Series 2 con hasta 64 GB de memoria DDR5 y hasta 2 TB de almacenamiento SSD PCIe Gen 4 para multitarea y respuesta fluidas. Acer Veriton Vero 4000 AIO cuenta con gráficos Intel, y el modelo Acer Veriton Vero 6000 además incorpora Intel vPro para mayor seguridad, capacidades de gestión remota para los departamentos de TI y mayor estabilidad y rendimiento para usuarios empresariales. Ambos Acer Veriton Vero AIO cuentan con una pantalla táctil Full HD (1920×1080) de 23,8 pulgadas y 144 Hz, con brillo de 250 nits. El soporte ergo y el soporte VESA para espacios de trabajo flexibles ofrecen una experiencia fluida y responsiva. Para una conectividad continua, ofrece Wi-Fi 7, Bluetooth® 5.4 y un conector RJ45 para entornos cableados. Los equipos pueden trabajar juntos sin esfuerzo con una webcam infrarroja de 5,0 MP con obturador de privacidad, altavoces estéreo integrados y el software Acer PurifiedVoice para un audio nítido durante las reuniones y la colaboración híbrida en equipo. Estos robustos dispositivos empresariales están probados según los estándares MIL-STD 810H y cuentan con registro EPEAT Gold, TCO y certificación Energy Star 9.0 para una operación todo en uno fiable, eficiente energéticamente y duradera. Para dispositivos empresariales, cuenta con el Módulo de Plataforma Confiable (TPM) 2.0 y un bloqueo Kensington. Construidos pensando en el planeta, Acer Veriton Vero 4000 y 6000 AIO se fabrican con materiales reciclados post-consumo y se envían en envases 100% reciclables, reflejando el compromiso de Acer con la sostenibilidad y el diseño circular.

Acer Veriton 2000, grantorre para la creación de contenido potente y la productividad diaria Impulsado por procesadores Intel Core Ultra 9 Series 2 y GPUs NVIDIA® GeForce RTXTM 5080, Acer Veriton 2000 Large Tower(VK2730G) es un PC de sobremesa de alto rendimiento, diseñado para agilizar la creación de contenido asistida por IA y la productividad diaria para PYMES.

Impulsadas por NVIDIA Blackwell, las GPUs GeForce RTX™ 50 Series ofrecen capacidades revolucionarias tanto para jugadores como para creadores. Equipada con un enorme nivel de potencia de IA, la Serie RTX 50 ofrece nuevas experiencias y una fidelidad gráfica de siguiente nivel. Multiplica el rendimiento con NVIDIA DLSS 4, genera imágenes a una velocidad sin precedentes y desata la creatividad con NVIDIA Studio. Con potentes GPUs NVIDIA GeForce RTX 5080 para ofrecer 1.801 AI TOPS para tareas de IA, modelado, creación de contenido, renderizado y edición fluidos. Con memoria escalable y almacenamiento rápido para expandirse a medida que crecen las cargas de trabajo, ofrece hasta 64 GB de memoria DDR5 de doble canal y hasta 2 TB de almacenamiento SSD M.2 2280 PCIe Gen 4 para archivos multimedia grandes y tiempos de carga de proyectos más rápidos. Con gestión de dispositivos inteligentes, Acer Veriton 2000 Large Tower puede gestionarse con poco o ningún soporte informático gracias a Acer Sense, una única aplicación intuitiva que gestiona, monitoriza, y mantiene los sistemas sin esfuerzo y agiliza actualizaciones, diagnósticos y seguimiento del rendimiento. Para una conectividad rápida y fiable, la gran torre es compatible con Wi-Fi 7, Bluetooth® 5.4, y cuenta con un conector RJ45 para redes estables y de alta velocidad entre dispositivos y plataformas. Certificada por eficiencia, Acer Veriton 2000 Large Tower está diseñada de forma responsable con cumplimiento Energy Star y registro EPEAT Bronze para una operación empresarial eficiente energéticamente y sostenible.

Acer Veriton 2000 Todo en Uno para pequeñas y medianas empresas Diseñado para PYMES, equipos de campo y operaciones de oficina que dependen de una computación rápida, eficiente y unificada, Acer Veriton 2000 All-In-One(VZ2515G) está impulsado por procesadores Intel Core Ultra 7 Series 2 con gráficos Intel, hasta 64GB de memoria DDR5 y 1 TB de almacenamiento SSD para un acceso rápido a archivos y datos, para ofrecer un rendimiento eficiente y reactivo para las demandas diarias del negocio.Acer Veriton 2000 All-In-One cuenta con una pantalla Full HD de 23,8 pulgadas (1920×1080) con brillo de 250 nits para mayor nitidez, y una relación de aspecto 16:9 compatible con montura VESA para una instalación flexible en oficinas o quioscos. El panel es ajustable en inclinación para una posición flexible durante reuniones y presentaciones. Este escritorio AIO preparado para empresas está diseñado para el mundo del trabajo híbrido, con Windows 11 Pro protegiéndose frente a potenciales amenazas emergentes de ciberseguridad. Los datos sensibles están protegidos con el Módulo de Plataforma Confiable (TPM) 2.0 y una ranura Kensington, proporcionando protección a nivel de hardware y seguridad física en entornos compartidos o públicos. La conectividad y la colaboración son fluidas con Wi-Fi 6 y Bluetooth® 5.2, soportados por el conector RJ45 para conexiones cableadas estables y de alta velocidad.

Precio y disponibilidad

La miniestación de trabajo Acer Veriton RA100 AI (VRA100) estará disponible en España en el primer trimestre de 2026. Acer Veriton Vero 4000 All-In-One (VVZ4734G/VVZ4734GT) estará disponible en España en el primer trimestre de 2026. Acer Veriton Vero 6000 All-In-One (VVZ6734G/VVZ6734GT) estará disponible en España en el primer trimestre de 2026. Acer Veriton 2000 Large Tower (VK2730G) estará disponible en España en el primer trimestre de 2026. Acer Veriton 2000 All-In-One (VZ2515G) estará disponible en España en el primer trimestre de 2026.