Anker Innovationes presenta en CES 2026 sus novedades tecnológicas que marcarán tendencia este año

Sus últimas innovaciones en su icónica gama de cargadores con Anker, soluciones para el hogar inteligente con eufy y dispositivos soundcore con sonido premium son protagonistas

El Robot Aspirador eufy Omni S2, galardonado en los CES 2026 Innovation Awards, es el primer robot aspirador del mundo con ambientador integrado

Los soundcore AeroFit 2 Pro, también galardonado, son los primeros auriculares de doble formato del mundo: combinan diseño abierto y cancelación activa de ruido

Anker Innovations, líder mundial en dispositivos tecnológicos, ha presentado sus nuevos dispositivos de Anker, soundcore y eufy en Pepcom Digital Experience dentro del CES 2026 que se celebra en Las Vegas.

Además, Anker Innovations anuncia que varios de sus dispositivos insignia han sido galardonados en los CES 2026 Innovation Awards, entre los premiados se encuentran el Anker Prime Charger (160W, 3 puertos, pantalla inteligente), el Robot Aspirador eufy Omni S2 y los soundcore AeroFit 2 Pro.

soundcore AeroFit 2 Pro, Anker Prime Charger (160W, 3 puertos, pantalla inteligente) y eufy Omni S2

Anker presenta una nueva generación de productos de carga, con reconocimiento inteligente de dispositivos, mayor velocidad y eficiencia, e innovadoras funciones como interfaces visuales inteligentes, carga inalámbrica Qi2 de 25W, AnkerSense™ View y tecnología ActiveShield™ 5.0.

Liderando esta nueva gama está el cargador Anker Nano Charger (45W, pantalla inteligente, plegable 180°), capaz de identificar el modelo de iPhone* en segundos para ofrecer una carga personalizada. Este compacto cargador, un 47% más pequeño que el original de 30W, pero con un 50% más de potencia, incorpora el Modo Cuidado certificado por TÜV, que reduce la temperatura de la batería del teléfono en 5°C respecto a otros cargadores de 45W, protegiendo así la salud de la batería**. Su pantalla inteligente ofrece información en tiempo real sobre la potencia y temperatura de carga.

Anker Prime Wireless Charging Station (3 en 1, MagGo, AirCool, plegable)

Más innovaciones llegan con la estación Anker Prime Wireless Charging Station (3 en 1, MagGo, AirCool, plegable), que ofrece hasta 25W de carga inalámbrica Qi2 para iPhone en un diseño ultra compacto y plegable. Su sistema de refrigeración Airflow garantiza una carga estable y eficiente para varios dispositivos. Para mantener el escritorio ordenado, la Anker Nano Power Strip (10 en 1, 70W, con pinza) ofrece hasta 70W desde cualquier puerto USB-C y protección contra sobretensiones de 1500J.

Además, la nueva Anker Nano Docking Station (13 en 1, triple pantalla, hub extraíble integrado) es la primera base de Anker con un hub extraíble 6 en 1, compatible con triple pantalla hasta 4K, carga upstream de hasta 100W y transferencia de datos a 10 Gbps para máxima productividad.

Próximamente disponibles en España.

El Robot Aspirador eufy Omni S2 incorpora la tecnología de fregado HydroJet™ y una potente succión AeroTurbo™️ de 30kPa. El S2 estrena la IA CleanMind™ de eufy, capaz de identificar tipos de suelo y distribución de habitaciones, ajustando automáticamente el modo de limpieza, la succión, la fuerza de fregado y la altura de las ruedas para una limpieza personalizada. Además, genera una solución de ácido hipocloroso y ozono en el propio depósito, logrando hasta un 99,99% de reducción de gérmenes. Es el primer robot aspirador del mundo con ambientador integrado, con tres fragancias intercambiables para una experiencia de aromaterapia en todo el hogar. El Robot Aspirador Omni S2 estará disponible en febrero por 1.599€.

Robot Aspirador eufy Omni S2

eufy también presenta nuevos dispositivos de seguridad, destacando el eufy Video Doorbell S4, que utiliza la tecnología OmniTrack™ para detectar y seguir personas, ajustando automáticamente el zoom para mantener a mensajeros o visitantes en el encuadre. Este dispositivo ofrece un campo de visión panorámico de 180° en horizontal y vertical, y una cámara de 3K para vigilancia ultra nítida hasta 8 metros. Estará disponible próximamente por 279€.

Además, eufy presenta la eufy Solar Wall Light Cam S4, con visión nocturna en color 4K y lente F1.6 para imágenes ultra nítidas incluso con poca luz. La cámara integrada se ajusta verticalmente hasta 45° para eliminar puntos ciegos. Incluye un panel solar extraíble de 2W y batería de 10.000 mAh para instalación flexible y energía continua. Ofrece varios modos de iluminación: diario, seguridad y festivo. Próximamente disponible en España por 199.99€.

soundcore lanza los AeroFit 2 Pro, los primeros auriculares de doble formato del mundo que permiten escuchar con su diseño abierto y cancelación activa de ruido. Ideales para uso prolongado en situaciones donde es importante mantener atención en el entorno, ofreciendo a su vez cancelación activa de ruido en ambientes ruidosos. Próximamente disponible en España.

soundcore AeroFit 2 Pro

soundcore Work Grabadora de Voz con IA, una grabadora inteligente y compacta que permite grabar, transcribir y resumir conversaciones al instante en más de 100 idiomas distintos, así como traducirlas. Ideal para profesionales y estudiantes, destaca por su diseño tipo clip, hasta 32 horas de grabación, transcripción automática con un 97% de precisión y plantillas personalizables para resúmenes. Ofrece máxima seguridad con cifrado AES-256 y almacenamiento en la nube. Ya disponible en Amazon.es por 159€ en blanco y negro.

soundcore Work IA

También se presentan los soundcore Sleep A30 Special, con un sistema triple de reducción de ruido que combina cancelación activa, aislamiento pasivo y tecnología adaptativa para enmascarar ronquidos, reduciendo las interrupciones del sueño en varias frecuencias. En colaboración con Calm, los auriculares permiten acceder a contenido exclusivo de Historias para Dormir desde la app de soundcore para dormir más fácil y mejor. Disponibles en marzo por 249€, con nuevos colores y mayor autonomía.

soundcore introduce el altavoz soundcore Boom Go 3i, un altavoz portátil del tamaño de la palma de la mano, con sonido de 15W, hasta 22 horas de autonomía, protección IP68 para uso exterior y sistema de correa de doble modo. Su lanzamiento está previsto para los próximos meses, con un precio de 69€.

Además, soundcore presenta el proyector portátil soundcore Nebula P1i, con diseño abatible, altavoces ajustables, resolución 1080p y soporte oficial para Netflix y Google TV. Próximamente disponible en España.

Por último, tras su lanzamiento en Kickstarter, soundcore presentará el soundcore Nebula X1 Pro, una estación de cine móvil todo en uno con proyector triple láser 4K de 3.500 lúmenes ANSI, sistema de sonido inalámbrico 7.1.4 certificado por Dolby Atmos, dos micrófonos inalámbricos y configuración automática con adaptación espacial por IA. El X1 Pro estará disponible en febrero en España, por 4.999€.

soundcore Nebula X1 Pro

Habrá un pack que incluye una pantalla hinchable de 200 pulgadas y un inflador inalámbrico que la monta en tan solo cinco minutos. A diferencia de otras pantallas hinchables, no requiere un flujo de aire constante, por lo que es silenciosa durante la visualización. Próximamente disponible en España.