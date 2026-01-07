Novedades de Racer en el CES

Os dejamos las novedades de Razer en el CES 2026.
TU COMPAÑERO DE ESCRITORIO CON IA PROJECT AVA
Te presentamos Project AVA, tu compañero de IA las 24 horas del día, diseñado para estar siempre a tu lado. AVA, que cuenta con IA avanzada, tiene una personalidad dinámica que aprende y evoluciona a partir de tus interacciones. Cobra vida como un holograma 3D animado de 5,5″ y utiliza una visión similar a la humana y detección de audio para una comprensión total del contexto. AVA te simplifica la vida organizando tu agenda, asesorándote en tareas laborales y guiándote hacia la victoria como tu aliado entusiasta en el juego.
INTEGRACIÓN REAL. INMERSIÓN PURA PROJECT MADISON
No te limites a jugar. Sumérgete de lleno en el juego. Entra en un estado de inmersión de espectro completo con Project Madison, una silla gaming inmersiva de nueva generación con tecnología háptica HD Razer Sensa™, THX Spatial Audio y Razer Chroma™ RGB. Siente, escucha y ve cada momento con una silla multisensorial totalmente integrada.
ILUMINACIÓN REACTIVA AL JUEGO
Con tecnología Razer Chroma™ RGB
Ilumina cada partida con 16,8 millones de colores y efectos dinámicos personalizados para cientos de juegos compatibles. Sincroniza la silla gaming con tu configuración de Razer para crear una experiencia visual totalmente inmersiva.
ECOSISTEMA DE AUDIO ESCALABLE
Para disfrutar de un paisaje sonoro inmersivo
Déjate envolver por un sonido que se integra a la perfección con múltiples configuraciones de audio. Úsalo como un potente altavoz principal o combínalo con altavoces frontales para lograr una configuración de sonido envolvente 5.1 o 7.1 para una mayor precisión, profundidad e inmersión de audio.
RESPUESTA HÁPTICA MULTIZONA
Con la tecnología háptica HD Razer Sensa™
Experimenta una respuesta háptica dinámica y realista gracias a seis accionadores de motor integrados que responden en tiempo real a la intensidad y la dirección de la acción del juego, ofreciendo así sensaciones precisas multizona a medida que se desarrolla la partida.
Estación de trabajo para desarrollo de IA Razer Forge
IMPULSANDO EL PRÓXIMO AVANCE EN IA
Basada en más de 20 años de ingeniería de alto rendimiento, la estación de trabajo Razer Forge AI Dev marca nuestra entrada en el panorama de la computación de IA profesional. Está diseñada para gestionar las cargas de trabajo de entrenamiento, inferencia y simulación más exigentes, ofreciendo un rendimiento multi-GPU sin precedentes, una enorme capacidad de memoria e interconexiones de alta velocidad esenciales para el aprendizaje profundo.
Comience a construir el futuro de la IA con un hardware que no se detenga.
Razer AIKit, la nueva plataforma de código abierto de Razer
Razer presenta en CES 2026 Razer AIKit, una solución de cófigo abierto para desarrollo local de LLM para flujos de trabajo más rápidos
Razer AIKit es una plataforma de código abierto que simplifica todo el ciclo de vida del desarrollo de la IA. Configura automáticamente GPU, forma clústeres y optimiza la configuración para la inferencia y el ajuste de LLM local, brindando rendimiento de nivel de nube con menor latencia y control local total.
Diseñado para investigadores y desarrolladores de IA, AIKit permite flujos de trabajo rápidos, seguros y rentables con un único comando de inicio.
Acelera el Desarrollo de la IA sin la nube
- Descubrimiento automático de GPU y formación de clusteres: – Detecta GPUs compatibles y crea clústeres optimizados, lo que permite a los equipos escalar modelos sin orquestación manual.
- Integración perfecta del hardware Razer – Optimizada para portátiles, GPUs externas y estaciones de trabajo compatibles con Razer AI; diseñado para aprovechar el hardware de IA de alto rendimiento de Razer.
- Código Abierto y Compatible – Disponible en GitHub con soporte de ingeniería continuo de Razer y la comunidad de desarrolladores.
Para más información, visite razer.ai/AIKit.
RAZER ISKUR V2 NEWGEN. DISEÑADA PARA MAYOR ERGONOMÍA. FABRICADA PARA MAYOR COMODIDAD.
Mantén una temperatura fresca, siéntate mejor y juega durante más tiempo con la mejor silla gaming* del mercado, ahora mejorada para ofrecer mucho más.
Razer amplía su catálogo de mobiliario gaming con la Iskur V2 NewGen, una evolución directa de su gama premium que pone el foco en dos problemas habituales entre jugadores y creadores: la acumulación de calor y la mala postura durante sesiones prolongadas. El planteamiento no es reinventar el formato, sino refinarlo con soluciones más activas y adaptativas.
Ergonomía que se adapta al movimiento
Uno de los pilares de esta nueva versión es el sistema lumbar HyperFlex, un respaldo dinámico y ajustable que acompaña los cambios de postura en tiempo real. A diferencia de los apoyos fijos tradicionales, este sistema permite ajustes multidireccionales para mantener el soporte lumbar incluso cuando el usuario se desplaza o cambia de posición durante la partida o el trabajo.
La idea es reducir la fatiga postural sin obligar a mantener una posición rígida, algo especialmente relevante en sesiones largas frente al PC.
Materiales pensados para controlar el calor
Razer introduce aquí su Gen-2 EPU Leather con tecnología CoolTouch, un recubrimiento diseñado para disipar mejor el calor y ofrecer una sensación más fresca al contacto. Según la marca, este material busca equilibrar transpiración, resistencia al desgaste y tacto premium, uno de los puntos críticos en sillas gaming de gama alta.
El asiento recurre a espuma cold-cured de doble densidad, orientada tanto al reparto de presión como a la gestión térmica, combinando zonas más firmes con otras más cómodas para evitar puntos de fatiga.
Una propuesta continuista, pero más pulida
En conjunto, la Iskur V2 NewGen no rompe con el diseño que ha hecho reconocible a la serie, pero sí refina aspectos clave relacionados con comodidad real y uso prolongado. Razer parece buscar aquí una silla más versátil, válida tanto para juego competitivo como para creación de contenido o trabajo diario.
El modelo estará disponible en varios acabados de color, mientras que parte de estas mejoras en materiales también llegan a la Iskur V2 X NewGen, una variante más accesible dentro de la gama.
Para quién tiene sentido
La Iskur V2 NewGen apunta claramente a usuarios que pasan muchas horas sentados y priorizan ergonomía activa y control térmico por encima de elementos puramente estéticos. No es una silla para todos los bolsillos, pero sí una evolución lógica para quienes ya miraban la Iskur como referencia dentro del mobiliario gaming premium.
Razer Wolverine V3 Bluetooth: el mando de “sofá gamer” con ambición competitiva
El segundo anuncio apunta a una tendencia clarísima: cada vez se juega más en el salón, ya sea con consola, PC conectado a la tele o cloud gaming. Para ese escenario, Razer y LG presentan el Wolverine V3 Bluetooth, el primer mando certificado dentro del programa “Designed for LG Gaming Portal”.
Razer y LG venden el mando como el “más rápido” en inalámbrico gracias a Bluetooth de latencia ultrabaja, con una cifra de respuesta por debajo de 3 ms. Pero tanto la prensa como la propia documentación del producto dejan claro el matiz: ese rendimiento depende de dispositivos compatibles y, en la práctica, está ligado a televisores LG compatibles (webOS) dentro del ecosistema del Gaming Portal.
En otras palabras: funcionará como mando Bluetooth “normal” en otros equipos y la ventaja de latencia será el gancho del tándem con LG.
El mando tiene una cruceta de 8 direcciones con controles de TV integrados, para moverte por menús sin coger el mando a distancia, Sticks TMR anti-drift (Tunnel MagnetoResistance), dos botones traseros tipo “mouse click” para personalización rápida sin complicarte en el sofá y un micrófono integrado.
Project Madison: inmersión sensorial total (pero todavía “Project”)
El tercer anuncio es el más ambicioso en “experiencia”, aunque también el más incierto en lanzamiento: Project Madison es una silla gaming inmersiva de nueva generación que integra en un solo producto Razer Sensa HD Haptics, THX Spatial Audio y Razer Chroma RGB. La promesa es clara: sentir, escuchar y ver la acción “a otro nivel” en una silla verdaderamente multisensorial.
El prototipo presentado en CES Las Vegas presenta tiras RGB dobles en la parte superior, altavoces THX que pueden actuar como canales traseros en configuraciones 5.1/7.1, y seis actuadores hápticos en los cojines para generar vibración direccional mediante Sensa.
Pero el anuncio llega con el asterisco típico de estos conceptos: sin precio ni fecha, y con dudas razonables sobre si acabará llegando al mercado.