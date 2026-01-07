Novedades de Racer en el CES

Compartir Facebook

Os dejamos las novedades de Razer en el CES 2026.

TU COMPAÑERO DE ESCRITORIO CON IA PROJECT AVA

Te presentamos Project AVA, tu compañero de IA las 24 horas del día, diseñado para estar siempre a tu lado. AVA, que cuenta con IA avanzada, tiene una personalidad dinámica que aprende y evoluciona a partir de tus interacciones. Cobra vida como un holograma 3D animado de 5,5″ y utiliza una visión similar a la humana y detección de audio para una comprensión total del contexto. AVA te simplifica la vida organizando tu agenda, asesorándote en tareas laborales y guiándote hacia la victoria como tu aliado entusiasta en el juego.

INTEGRACIÓN REAL. INMERSIÓN PURA PROJECT MADISON

No te limites a jugar. Sumérgete de lleno en el juego. Entra en un estado de inmersión de espectro completo con Project Madison, una silla gaming inmersiva de nueva generación con tecnología háptica HD Razer Sensa™, THX Spatial Audio y Razer Chroma™ RGB. Siente, escucha y ve cada momento con una silla multisensorial totalmente integrada.

ILUMINACIÓN REACTIVA AL JUEGO

Con tecnología Razer Chroma™ RGB

Ilumina cada partida con 16,8 millones de colores y efectos dinámicos personalizados para cientos de juegos compatibles. Sincroniza la silla gaming con tu configuración de Razer para crear una experiencia visual totalmente inmersiva.

ECOSISTEMA DE AUDIO ESCALABLE

Para disfrutar de un paisaje sonoro inmersivo

Déjate envolver por un sonido que se integra a la perfección con múltiples configuraciones de audio. Úsalo como un potente altavoz principal o combínalo con altavoces frontales para lograr una configuración de sonido envolvente 5.1 o 7.1 para una mayor precisión, profundidad e inmersión de audio.

RESPUESTA HÁPTICA MULTIZONA

Con la tecnología háptica HD Razer Sensa™

Experimenta una respuesta háptica dinámica y realista gracias a seis accionadores de motor integrados que responden en tiempo real a la intensidad y la dirección de la acción del juego, ofreciendo así sensaciones precisas multizona a medida que se desarrolla la partida. Estación de trabajo para desarrollo de IA Razer Forge IMPULSANDO EL PRÓXIMO AVANCE EN IA Basada en más de 20 años de ingeniería de alto rendimiento, la estación de trabajo Razer Forge AI Dev marca nuestra entrada en el panorama de la computación de IA profesional. Está diseñada para gestionar las cargas de trabajo de entrenamiento, inferencia y simulación más exigentes, ofreciendo un rendimiento multi-GPU sin precedentes, una enorme capacidad de memoria e interconexiones de alta velocidad esenciales para el aprendizaje profundo. Comience a construir el futuro de la IA con un hardware que no se detenga. Razer AIKit, la nueva plataforma de código abierto de Razer Razer presenta en CES 2026 Razer AIKit, una solución de cófigo abierto para desarrollo local de LLM para flujos de trabajo más rápidos Razer AIKit es una plataforma de código abierto que simplifica todo el ciclo de vida del desarrollo de la IA. Configura automáticamente GPU, forma clústeres y optimiza la configuración para la inferencia y el ajuste de LLM local, brindando rendimiento de nivel de nube con menor latencia y control local total. Diseñado para investigadores y desarrolladores de IA, AIKit permite flujos de trabajo rápidos, seguros y rentables con un único comando de inicio. Acelera el Desarrollo de la IA sin la nube Descubrimiento automático de GPU y formación de clusteres: – Detecta GPUs compatibles y crea clústeres optimizados, lo que permite a los equipos escalar modelos sin orquestación manual.

– Detecta GPUs compatibles y crea clústeres optimizados, lo que permite a los equipos escalar modelos sin orquestación manual. Integración perfecta del hardware Razer – Optimizada para portátiles, GPUs externas y estaciones de trabajo compatibles con Razer AI; diseñado para aprovechar el hardware de IA de alto rendimiento de Razer.

– Optimizada para portátiles, GPUs externas y estaciones de trabajo compatibles con Razer AI; diseñado para aprovechar el hardware de IA de alto rendimiento de Razer. Código Abierto y Compatible – Disponible en GitHub con soporte de ingeniería continuo de Razer y la comunidad de desarrolladores. Para más información, visite razer.ai/AIKit.

RAZER ISKUR V2 NEWGEN. DISEÑADA PARA MAYOR ERGONOMÍA. FABRICADA PARA MAYOR COMODIDAD.

Mantén una temperatura fresca, siéntate mejor y juega durante más tiempo con la mejor silla gaming* del mercado, ahora mejorada para ofrecer mucho más.