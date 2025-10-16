Compartir Facebook

Os presentamos los mandos con cable Turtle Beach Rematch Advanced y Turtle Beach Afterglow Ignite que brillan en la oscuridad o se iluminan a tu ritmo de juego

Blue Kitsune, Algodón de Azúcar, Kyoto Bloom y Dark Cosmos lideran los nuevos estilos para el mando con cable de Turtle Beach para Xbox Rematch Advanced de Turtle Beach para Xbox

Los efectos de luz RGB personalizables transforman el mando RGB con cable Afterglow Ignite de Turtle Beach para Xbox de negro a brillante con un diseño inspirado en la máquina del tiempo

El fabricante líder de accesorios para juegos Turtle Beach Corporation (Nasdaq: TBCH) anunció que su gama de nuevos controladores diseñados para Xbox ya está disponible. Diseñadas para Xbox y Windows, las cuatro nuevas combinaciones de colores (Blue Kitsune, Algodón de Azúcar, Kyoto Bloom y Dark Cosmos) para el mando con cable Turtle Beach Rematch Advanced para Xbox cuentan con diseños que brillan en la oscuridad o lenticulares.

Además, el controlador RGB con cable Turtle Beach Afterglow Ignite para Xbox pasa de un aspecto negro mate estándar a un emocionante diseño inspirado en una máquina del tiempo cuando está conectado y encendido, y las zonas y efectos de iluminación RGB personalizables crean una apariencia única que seguramente será la envidia del equipo.

Los cinco nuevos mandos para Xbox con cable ya están disponibles en www.turtlebeach.com y en las tiendas participantes en todo el mundo. Las nuevas combinaciones de colores del mando con cable Turtle Beach Rematch Advanced para Xbox están disponibles a 39,99 € PVPR. El controlador RGB con cable Turtle Beach Afterglow Ignite para Xbox está disponible por 49,99 PVPR.

«Nuestros últimos controladores para Xbox ofrecen un equilibrio perfecto de innovación, precisión y estilo», dijo Cris Keirn, CEO de Turtle Beach Corporation. «Desde el brillo RGB dinámico del Afterglow Ignite hasta los nuevos diseños de nuestros controladores con cable Rematch Advanced, estos productos están diseñados para funcionar y construidos para impresionar».

Mejora tu estilo con cuatro nuevas combinaciones de colores del mando para juegos con cable Rematch Advanced diseñado para Xbox y PC. El diseño de Blue Kitsune presenta imágenes de zorros fluidos en tonos azules suaves, inspirados en el mítico zorro que cambia de forma del folclore japonés. Una característica completamente nueva para los mandos Rematch de Turtle Beach, una vez que los jugadores conectan el controlador a su Xbox Series X|S, Xbox One o PC con Windows, pueden ver cómo la magia cobra vida. El controlador Blue Kitsune se ilumina automáticamente, destacando el diseño con un brillo azul vibrante. El diseño que brilla en la oscuridad de la combinación de colores Algodón de Azúcar mejora cualquier configuración de juego al tiempo que ofrece un rendimiento de primer nivel y brilla en la oscuridad después de la exposición a la luz. Y los diseños lenticulares de las combinaciones de colores Kyoto Bloom y Dark Cosmos cambian a medida que los jugadores se mueven, revelando nuevos y audaces estilos desde diferentes ángulos y añadiendo un acabado sobresaliente a tu configuración.

Más allá de la impresionante apariencia nueva, el mando con cable Turtle Beach Rematch Advanced para Xbox y PC cuenta con verdaderos gatillos de efecto Hall con 2 pasos que garantizan precisión y botones de retroceso de acción rápida que se pueden asignar y que brindan respuestas ultrarrápidas. Mantén el control con empuñaduras texturizadas, palancas de control y gatillos para mejorar la precisión. Los controles de audio del D-pad incorporados y un botón de silencio rápido del micrófono te permiten ajustar la configuración sobre la marcha. Personaliza y mejora aún más tu experiencia de juego con la aplicación gratuita Control Hub.

Ilumina tu juego en Xbox y PC con el mando para juegos RGB con cable Afterglow Ignite diseñado para Xbox. Su elegante placa frontal se mantiene sutil hasta que se enciende, revelando un diseño vibrante inspirado en la máquina del tiempo con siete zonas de iluminación y cuatro efectos dinámicos. Los jugadores pueden ajustar la iluminación RGB directamente en el controlador o explorar personalizaciones más profundas con la aplicación Control Hub. Diseñado para brindar comodidad y precisión, el mando para juegos RGB con cable Afterglow Ignite cuenta con verdaderos gatillos de efecto Hall con una función de 2 paradas, botones traseros dobles asignables y un cable USB-C de 10 pies para un juego ininterrumpido. Un conector para auriculares de 3,5 mm incorporado y controles de audio del D-pad te mantienen inmerso.

Para más información sobre los últimos productos y accesorios de Turtle Beach, visita www.turtlebeach.com