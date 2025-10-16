Razer Kiyo V2: imagen 4K ahora con IA

Compartir Facebook

La webcam de Razer de última generación para creadores combina imágenes 4K ultranítidas con software de IA adaptativo, lo que agiliza la creación de contenido para streamers, creadores y profesionales.

Razer™, la marca líder en estilo de vida para gamers, anunció en el día de hoy el lanzamiento de sus nuevas webcams, las Razer Kiyo V2 y Razer Kiyo V2 X, la próxima evolución en su línea de webcams dedicadas a creadores y profesionales.

Diseñada para ofrecer una calidad de imagen y video profesional, la Razer Kiyo V2 permite a creadores, streamers y profesionales lucir lo mejor posible sin esfuerzo. Combina una impresionante claridad 4K a 30 FPS con optimizaciones inteligentes de IA y herramientas listas para realizar streamings que simplifican la configuración. Equipado con un sensor Sony STARVIS™ desarrollado por Sony, el Kiyo V2 ofrece imágenes premium con la comodidad de una webcam, mejorada por un software adaptativo que permite a los creadores centrarse en lo más importante: su contenido.

Ya sea transmitiendo, grabando o participando en una videollamada, la cámara captura una precisión de color realista y tonos de piel naturales, incluso en entornos con poca luz. Gracias a la compatibilidad con la codificación de video sin pérdida en los formatos MJPEG, YUY2 y NV12, los creadores pueden preservar cada píxel para la edición de posproducción y mantener la máxima fidelidad visual.

Para dar vida a la experiencia Kiyo V2, Razer se asoció con Reincubate para integrarla con Camo Studio, su galardonada app de video. Esta colaboración ofrece las funciones de Camo impulsadas por IA, como el encuadre automático inteligente, la segmentación del fondo y la corrección de iluminación adaptativa, a través de una interfaz intuitiva y fluida.

“Con la Kiyo V2, queríamos ofrecer a los creadores lo mejor de ambos mundos”, afirmó Addie Tan, directora global de la División de Estilo de Vida de Razer. “La Kiyo Pro original estableció un nuevo estándar en calidad de imagen de webcam, pero sabíamos que los creadores necesitaban algo más que imágenes nítidas. Por eso, creamos la Kiyo V2 con una claridad 4K real e incorporamos optimizaciones de IA inteligentes, para que la transmisión sea más sencilla, inteligente y totalmente compatible”. “Estamos encantados de colaborar con Razer para dotar a los creadores de herramientas más inteligentes”, afirmó Aidan Fitzpatrick, director ejecutivo de Reincubate. “Camo Studio ha ayudado a millones de usuarios a mejorar sus vídeos y, combinado con el hardware de vanguardia de Razer, facilitamos más que nunca que los creadores se centren en lo que más importa: su contenido y sus comunidades”.

Personalización de software potente e intuitiva

Diseñada para adaptarse al flujo de trabajo de cada creador, la Razer Kiyo V2 ofrece una potente personalización a través de Razer Synapse, mejorado con la integración de Camo™, lo que permite que los controles avanzados sean accesibles para todos. En su núcleo, se encuentran las optimizaciones de IA que garantizan que cada toma se vea impecable y profesional sin esfuerzo adicional. Con la Mejora de Imagen con un Clic, la cámara web ajusta automáticamente la exposición, el balance de blancos y la reducción de ruido, ofreciendo imágenes impecables incluso en entornos con poca luz.

Por otro lado, el Encuadre Automático impulsado por IA utiliza funciones inteligentes de panorámica, inclinación y zoom para mantener a los creadores perfectamente visibles, ya sea que se muevan con naturalidad durante una transmisión o cambien de configuración.

Además de la automatización, la Kiyo V2 proporciona herramientas listas para transmitir que convierten a Synapse en el centro de control integral del creador. Los principiantes pueden confiar en los modos automáticos para una optimización instantánea, mientras que los usuarios avanzados tienen acceso a controles precisos de ISO, velocidad de obturación y balance de blancos para ajustar su imagen exactamente como la imaginan.

Para una mayor flexibilidad creativa, los efectos con IA, como el foco, el desenfoque y el reemplazo de fondo, permiten a los creadores transformar al instante su espacio visual. Los controles, las superposiciones y las marcas de agua integrados refuerzan aún más la imagen de marca personal, garantizando que cada transmisión no solo tenga un aspecto profesional, sino que también sea única.

Características principales:

Video 4K 30FPS nítido: Captura imágenes nítidas y profesionales en 4K a 30 frames por segundo, gracias a su sensor de imagen STARVIS™, desarrollado por Sony, para una claridad y unos detalles excepcionales.

Encuadre automático por AI: Mantén el enfoque y la nitidez con el movimiento, la inclusión y el zoom inteligente con Camo Studio. El seguimiento facial natural se adapta a la perfección al movimiento y los cambios en la configuración.

Mejora la imagen con un solo click: Ajusta automáticamente la exposición, el balance de blancos y la reducción de ruido para un rendimiento superior en condiciones de luz escasa, lo que ayuda a los creadores a lograr una imagen impecable sin necesidad de ajustes manuales.

Personalización de software potente e intuitiva: Da forma a la identidad visual y transforma tus escenas al momento con un desenfoque cinematográfico, enfoque de foco y reemplazo dinámico de fondo impecable.

Alto rango dinámico (HDR): Ofrece tonos más ricos, contrastes más profundos e imágenes realistas para una precisión de color excepcional, ideal para contenido intenso y vibrante.

Lente ultra de gran angular: Acerca o aleja la imagen sin distorsión, ideal para tomas de primeros planos o vistas de configuración completa.

Presentamos la Razer Kiyo V2 X: Configuración sencilla. Calidad seria.

Junto con la Kiyo V2 se lanza la Razer Kiyo V2 X, una cámara web de 1440P a 60 FPS diseñada para que tus streamings sean sencillos, accesibles y de alta calidad. Ofrece videos fluidos y nítidos con enfoque automático rápido, lente gran angular y micrófono integrado, lo que brinda a los creadores todo lo necesario para una imagen y un sonido excelentes desde el primer momento.

Con fácil personalización por software y un obturador de privacidad integrado para mayor tranquilidad, la Kiyo V2 X incluye todo lo esencial en un elegante diseño plug-and-play, lo que la convierte en la opción ideal para creadores que buscan mejorar su contenido sin complejidad.

Para obtener más información sobre la Razer Kiyo V2 y la Razer Kiyo V2 X, visite la web https://rzr.to/kiyo-line .

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

Razer Kiyo V2

169.99€ PVP Recomendado

Disponible ya en Razer.com, tiendas RazerStores y tiendas seleccionadas en todo el mundo como Amazon.

Razer Kiyo V2 X

109.99€ PVP Recomendado

Disponible ya en Razer.com, tiendas RazerStores y tiendas seleccionadas en todo el mundo como Amazon.