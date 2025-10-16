Ciberdelincuentes manipulan la IA de X para multiplicar las estafas en la red social

ESET advierte sobre “Grokking”, una técnica reciente que explota vulnerabilidades en el chatbot de X para difundir enlaces de phishing y malware a gran escala.

El ataque se basa en manipular las respuestas de la IA con instrucciones ocultas (prompt injection), convirtiéndola en un canal involuntario para propagar fraudes y robo de credenciales.

ESET, compañía líder en ciberseguridad, advierte sobre una nueva modalidad de malvertising impulsada por inteligencia artificial, denominada “AI-aided malvertising” o “Grokking”, que ha logrado manipular un chatbot integrado en la red social X (anteriormente Twitter) para difundir enlaces de phishing y malware a gran escala. El descubrimiento demuestra cómo los ciberdelincuentes están aprovechando los chatbots de IA generativa para amplificar campañas de engaño y robar datos de usuarios.

“La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta para la ingeniería social. Por un lado, los modelos de lenguaje (LLM) pueden aprovecharse para diseñar campañas de phishing masivas y generar audios o vídeos deepfake capaces de engañar incluso al usuario más precavido. Pero, como ha descubierto recientemente X, existe otra amenaza aún más sutil y potencialmente más peligrosa”, señala Josep Albors, director de investigación y concienciación de ESET España. “El caso de Grokking demuestra que incluso las IA más avanzadas pueden ser manipuladas para actuar contra los usuarios”.

Cómo funciona el ataque “Grokking”

En este esquema, los atacantes logran burlar las restricciones publicitarias de X, diseñadas para impedir anuncios maliciosos, mediante la publicación de vídeos con contenido clickbait. En el pequeño campo “from” del post incluyen enlaces fraudulentos que redirigen a páginas de phishing o descargas de malware.

El elemento novedoso llega cuando los ciberdelincuentes piden al propio chatbot de X, conocido como Grok, que identifique el origen del vídeo. El bot analiza la publicación, detecta el enlace incrustado y lo repite de forma automática, convirtiéndose involuntariamente en un difusor de la estafa.

Por qué es una amenaza importante

Esta técnica convierte al chatbot en un actor malicioso indirecto, aprovechando su reputación como fuente confiable de información. Según ESET:

Los mensajes promocionados pueden alcanzar millones de visualizaciones.

Los enlaces también se amplifican en SEO y reputación de dominio, ya que Grok es una fuente considerada por algunos como altamente confiable.

Los usuarios pueden ser dirigidos a formularios de robo de credenciales o descargas de software malicioso.

Se han identificado cientos de cuentas que repetían este patrón antes de ser suspendidas.

El impacto no se limita a X, ya que tiene el potencial de alcanzar cualquier plataforma que integre modelos de lenguaje o asistentes basados en IA.

ESET señala que este incidente es un ejemplo de los llamados ataques por “inyección de instrucciones” o prompt injection, en los que los ciberdelincuentes introducen comandos ocultos en el contenido procesado por sistemas de IA. Estos comandos pueden camuflarse en metadatos, texto invisible o código Unicode, haciendo que el asistente ejecute acciones no deseadas. De hecho, un informe reciente de Gartner revela que un 32% de las organizaciones ya ha sufrido algún intento de prompt injection durante el último año.

Consejos de ESET para protegerse

Ante esta nueva amenaza, ESET recomienda extremar la precaución al interactuar con herramientas de IA generativa y seguir buenas prácticas de ciberseguridad: