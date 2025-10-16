Compartir Facebook

Hoy las consolas ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X ya están disponibles en 45 países, incluido España, y pronto llegarán a más mercados. Desarrollados en colaboración con ASUS, estos dispositivos portátiles combinan la libertad de Windows con la experiencia Xbox para que puedas jugar a tu manera, estés donde estés.

Puedes comprarla en Amazon y tenerla mañana en tu casa ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X

Para consultar la disponibilidad global de la ROG Xbox Ally y la ROG Xbox Ally X, visita Xbox

Asimismo, para que puedas sacarle el máximo partido a tus dispositivos portátiles, hemos reunido algunos recursos que harán que la experiencia con las ROG Xbox Ally sea fluida, divertida y personalizada según tus preferencias:

Para que estés preparado desde el primer día, hemos creado una guía de primeros pasos con consejos y buenas prácticas. Esta guía te ayudará a personalizar tu experiencia de juego para que puedas empezar a jugar de inmediato.

Incluye cómo iniciar una conversación con Gaming Copilot en los dispositivos ROG Xbox Ally, donde podrás obtener recomendaciones, trucos y consejos con solo pulsar un botón.

Para tu primera sesión de juego, hemos seleccionado varios títulos ideales para probar en la Xbox Ally gracias a nuestro programa de compatibilidad para dispositivos portátiles, entre los que están Gears of War: Reloaded, South of Midnight, Clair Obscur: Expedition 33 y Hollow Knight: Silksong. Consulta la lista completa de juegos que te esperan al encender tu dispositivo aquí.

Además, ya está disponible una nueva gama de accesorios diseñados para Xbox ROG Xbox Ally (se venden por separado). Tanto si buscas almacenamiento de alta velocidad para llevar más juegos contigo como una funda premium para viajar, tendrás más opciones para personalizar tu experiencia portátil.

En nombre del equipo de Xbox, gracias por acompañarnos en esta nueva era del juego portátil. Para más información sobre la ROG Xbox Ally y la ROG Xbox Ally X, permanece atento a Xbox Wire. Os dejamos su traducción

Consolas portátiles ROG Xbox Ally: excelentes juegos para jugar de inmediato