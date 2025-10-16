Hoy las consolas ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X ya están disponibles en 45 países, incluido España, y pronto llegarán a más mercados. Desarrollados en colaboración con ASUS, estos dispositivos portátiles combinan la libertad de Windows con la experiencia Xbox para que puedas jugar a tu manera, estés donde estés.
Para consultar la disponibilidad global de la ROG Xbox Ally y la ROG Xbox Ally X, visita Xbox
Asimismo, para que puedas sacarle el máximo partido a tus dispositivos portátiles, hemos reunido algunos recursos que harán que la experiencia con las ROG Xbox Ally sea fluida, divertida y personalizada según tus preferencias:
- Para que estés preparado desde el primer día, hemos creado una guía de primeros pasos con consejos y buenas prácticas. Esta guía te ayudará a personalizar tu experiencia de juego para que puedas empezar a jugar de inmediato.
- Incluye cómo iniciar una conversación con Gaming Copilot en los dispositivos ROG Xbox Ally, donde podrás obtener recomendaciones, trucos y consejos con solo pulsar un botón.
- Para tu primera sesión de juego, hemos seleccionado varios títulos ideales para probar en la Xbox Ally gracias a nuestro programa de compatibilidad para dispositivos portátiles, entre los que están Gears of War: Reloaded, South of Midnight, Clair Obscur: Expedition 33 y Hollow Knight: Silksong. Consulta la lista completa de juegos que te esperan al encender tu dispositivo aquí.
- Además, ya está disponible una nueva gama de accesorios diseñados para Xbox ROG Xbox Ally (se venden por separado). Tanto si buscas almacenamiento de alta velocidad para llevar más juegos contigo como una funda premium para viajar, tendrás más opciones para personalizar tu experiencia portátil.
En nombre del equipo de Xbox, gracias por acompañarnos en esta nueva era del juego portátil. Para más información sobre la ROG Xbox Ally y la ROG Xbox Ally X, permanece atento a Xbox Wire. Os dejamos su traducción
Consolas portátiles ROG Xbox Ally: excelentes juegos para jugar de inmediato
ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X llegarán mañana, 16 de octubre, y si ya juegas con Xbox en tu PC, tienes una consola Xbox, tienes una suscripción a Game Pass o juegas en otras tiendas de PC líderes, es casi seguro que tendrás una biblioteca de juegos esperándote tan pronto como la enciendas.
Con las consolas portátiles Xbox Ally y su biblioteca de juegos, miles de juegos estarán disponibles desde el primer día. Para mayor flexibilidad, puedes jugar de forma nativa, a través de la nube (donde esté disponible) o con Juego Remoto desde tu consola Xbox, dondequiera que estés.
Pero con tanta variedad, ¿por dónde empezar? Te damos algunas sugerencias: hemos elaborado una lista (no exhaustiva) de algunos de nuestros juegos favoritos optimizados para portátiles o mayormente compatibles (más información sobre el Programa de Compatibilidad Portátil aquí ), lo que te garantiza que los juegos funcionarán bien en tu consola portátil. Mejor aún, con la mayoría de los juegos disponibles como títulos de Xbox Play Anywhere, con una sola compra puedes jugar con Xbox de inmediato, incluyendo tu progreso y logros.
Esta lista incluye juegos que puedes jugar ya, pero hay mucho más por venir. En los próximos meses, podrás usar tu Xbox Ally para probar juegos como Call of Duty: Black Ops 7, Final Fantasy VII Remake Intergrade, Ninja Gaiden 4 y muchos más. Si buscas más consejos para sacarle el máximo partido a tu nuevo Xbox Ally, hemos recopilado una lista aquí .
Balatro
Optimizado para dispositivos portátiles, Xbox Play Anywhere, Xbox Game Pass
Comenzando con una baraja estándar de 52 cartas e intentando conseguir las manos de póker más altas posibles, este juego de construcción de mazos roguelike se convierte rápidamente en una adictiva búsqueda de puntos. Cambia el número de tus cartas, añade poderosos modificadores a tu mazo y descubre un repertorio de comodines revolucionarios que alteran radicalmente tu estrategia mientras buscas puntuaciones exponencialmente más altas. Con modo infinito, múltiples niveles de dificultad y desafíos especiales que superar, Balatro es un juego portátil perfecto que te permitirá conseguir partidas donde y cuando puedas.
Doom: La Edad Oscura
Optimizado para dispositivos portátiles, Xbox Game Pass
¡Lanza al Cazador! Ponte las botas ensangrentadas del Cazador de la Perdición en el aclamado Doom: The Dark Ages . Como la superarma de dioses y reyes, los jugadores destrozan enemigos con devastadoras armas de inspiración medieval, vuelan a lomos de un feroz Mecha Dragón y pilotean un mecha Atlan de 30 pisos mientras libran batallas en épicos campos de batalla y reinos nunca antes vistos. Y ahora puedes llevar Doom: The Dark Ages contigo en la consola portátil, así que, ya sea que estés de viaje o durmiendo en el sofá, la leyenda del Cazador te acompañará.
Remake HD-2D de Dragon Quest III
Optimizado para dispositivos portátiles, Xbox Play Anywhere
La versión HD-2D de Square Enix del famoso Dragon Quest III no solo luce y se siente genial en 2025, sino que también es un juego perfecto para los fans de los RPG en movimiento. El sistema por turnos de Dragon Quest III significa que no tendrás que entrar en pánico durante la batalla si hay interrupciones en el autobús o si necesitas apartar la vista de la pantalla mientras juegas en el sofá. Además, los espectaculares altavoces de Xbox Ally se complementan a la perfección con una cautivadora banda sonora orquestal. Una vez que hayas derrotado al villano Archfiend Baramos y salvado el mundo, no te pierdas el próximo remake HD-2D de Dragon Quest I y II, disponible el 30 de octubre, para disfrutar de más contenido HD-2D para portátiles.
Forza Horizon 5
Mayormente compatible, Xbox Play Anywhere, Xbox Game Pass
Forza Horizon 5 es otra opción perfecta para las consolas portátiles Xbox Ally, ofreciendo acción de conducción trepidante a través de paisajes impecables. Recorre dunas bañadas por el sol, derrapa por costas deslumbrantes y recorre exuberantes selvas al volante de algunos de los mejores coches del mundo. Diseñado para ofrecer una experiencia de conducción fluida y realista, y la fantasía perfecta de un viaje por carretera, Forza Horizon 5 es una magnífica aventura tanto para los amantes de los coches como para los conductores ocasionales, ofreciendo una emocionante escapada, dondequiera que estés en el mundo real.
Gears of War: Reloaded
Optimizado para dispositivos portátiles, Xbox Play Anywhere, Xbox Game Pass
Esta remasterización ya es una nueva forma de revisitar un clásico, pero ¿qué tal una nueva forma de hacerlo ? Con tantos recuerdos ya ligados a este juego, es una auténtica maravilla hacerlo en una consola portátil. El frenético combate de Gears of War se siente como en casa al instante en el formato más pequeño, con la suficiente brevedad y claridad como para que esa sensación de «solo una comida más» sea una auténtica emoción mientras estás fuera de casa.
El legado de Hogwarts
Mayormente compatible, Xbox Play Anywhere, Xbox Game Pass
Los juegos de mundo abierto se prestan de maravilla para jugar en consolas portátiles: si tienes total libertad, la elección de cómo pasar el tiempo también depende de ti. Hogwarts Legacy , dividido no solo en misiones, sino también en ciclos de día y noche, e incluso lecciones escolares, está perfectamente preparado para aprovechar al máximo esos momentos de juego rápido en una Xbox Ally. Tómate un descanso para explorar el mundo abierto en un hipogrifo, disfruta de un paseo por el Bosque Prohibido o pásate por la Sala de los Menesteres para recargar tus pociones: Hogwarts Legacy y Xbox Ally son la combinación perfecta.
Hollow Knight: Canción de seda
Optimizado para dispositivos portátiles, Xbox Play Anywhere, Xbox Game Pass
Explora y ábrete paso a través del misterioso reino de los insectos de Pharloom como el letal cazador Hornet en Hollow Knight: Silksong . Esta esperadísima secuela del metroidvania que revitalizó el género, Hollow Knight , es aún más grande que su predecesor y rebosa de la misma atmósfera y encanto. Amplía y domina el conjunto de movimientos acrobáticos de Hornet mientras descubres los secretos de Pharloom y te enfrentas a sus feroces enemigos y a los complejos desafíos de plataformas. El género tiene una larga historia con las consolas portátiles, y Silksong no es la excepción: siempre hay un pequeño rincón del mapa por descubrir o una arena complicada por superar cada vez que juegas.
Indiana Jones y el gran círculo
Optimizado para dispositivos portátiles, Xbox Play Anywhere, Xbox Game Pass
Puede que una aventura trotamundos no sea lo primero que se te ocurra como juego portátil perfecto, pero la magistral versión de MachineGames de la franquicia de Indiana Jones está repleta de puzles ocultos, misiones secundarias y secuencias de pura exploración. Es un uso perfecto de Play Anywhere: completa pequeños objetivos mientras estás fuera, disfruta de las recompensas y luego cambia a la pantalla grande de casa para afrontar la siguiente parte de la historia principal.
Minecraft
Optimizado para dispositivos portátiles, Xbox Game Pass
Minecraft se ha consolidado como uno de los sandboxes más completos de la historia, y su variedad de actualizaciones regulares, combinadas con la libertad total para construir todo lo que se te ocurra, te ofrecen una experiencia innovadora y creativa en todo momento. Ya sea que te lances en solitario o construyas con amigos en línea, los únicos límites en Minecraft son tu imaginación y, quizás, el acceso sin restricciones al televisor del salón. ¡Pero en una consola portátil, ni siquiera tienes que preocuparte por eso!
Tren monstruo 2
Mayormente compatible, Xbox Play Anywhere, Xbox Game Pass
Como los mejores juegos de cartas, Monster Train 2 parte de un concepto simple —un juego de batalla al estilo de «Magic: The Gathering» ambientado en tres salas verticales— y utiliza mecánicas muy diferentes para convertirlo en un juego de una complejidad deslumbrante. Con una enorme variedad de cartas de héroe (cada una con su mazo distintivo) y un sistema de progresión siempre gratificante, ha absorbido, poco a poco, días de nuestro tiempo de juego desde su lanzamiento este año. Sus partidas relativamente cortas y sus constantes opciones de probar nuevas opciones lo convierten en un juego portátil ideal.
Ori y la voluntad de los fuegos fatuos
Optimizado para dispositivos portátiles, Xbox Play Anywhere, Xbox Game Pass
De Moon Studios, los aclamados desarrolladores de Ori and the Blind Forest , llega una encantadora secuela que nos reúne con el pequeño espíritu Ori, ahora acompañado por el búho Ku. El aclamado Ori and the Will of the Wisps fue nominado a múltiples premios al Juego del Año en su lanzamiento gracias a su impecable juego de plataformas, su hermosa banda sonora orquestada y su encantador diseño artístico que dio vida a su exótico mundo. Sigue cautivando a los jugadores después de tantos años.
Persona 4 Golden
Optimizado para dispositivos portátiles, Xbox Play Anywhere, Xbox Game Pass
No es de extrañar que este llamativo JRPG de Atlus tenga tan buen rendimiento en Xbox One, ya que fue diseñado originalmente para juegos portátiles. Persona 4 Golden ofrece todo lo que ha convertido a la serie en un éxito mundial: un sistema de combate trepidante pero estratégico, y una banda sonora que tararearás… posiblemente el resto de tu vida. No es solo estilo y nada de sustancia; Persona 4 Golden ofrece una historia cautivadora que podría acompañarte en un viaje alrededor del mundo, y de regreso.
El príncipe rebelde de Persia
Mayormente compatible con Xbox Game Pass
En The Rogue Prince of Persia , la agilidad es tu mayor virtud. En esta nueva y desafiante entrega de la aclamada serie, que regresa a sus raíces de plataformas, volverás a ponerte en la piel del Príncipe (y sus múltiples habilidades acrobáticas) para luchar contra el malvado jefe Nogai y su ejército de soldados atormentados. Con elementos roguelite que te permiten retroceder el destino, tendrás que dominar un combate fluido y acrobático, así como el parkour, mientras exploras el reino de Clesiphon para enmendar tus errores o morir en el intento.
Al sur de la medianoche
Optimizado para dispositivos portátiles, Xbox Play Anywhere, Xbox Game Pass
Explora la magia y los mitos del Sur Profundo en South of Midnight , una aventura de folclore gótico con un toque fantástico. Como Hazel, usarás un antiguo poder conocido como el tejido para luchar contra los Haints, sanar espíritus y enfrentarte al pasado oculto de tu familia. Con sus fascinantes entornos, combate accesible y niveles complejos, esta divertida aventura de acción es la historia perfecta para disfrutar durante una tarde tranquila o un largo viaje.
Patinador profesional 3 + 4 de Tony Hawk
Mayormente compatible, Xbox Play Anywhere, Xbox Game Pass
Las clásicas partidas de dos minutos del Modo Carrera de los juegos de Tony Hawk lo hacen perfecto para tu aliado de Xbox en movimiento: lo suficientemente largas como para que acumules puntos, superes los desafíos de SKATE y superes tu última puntuación, pero lo suficientemente cortas como para que nunca te pierdas tu siguiente parada. Y para sesiones más largas, es la oportunidad perfecta para usar el Patinaje Libre y explorar, buscando nuevas maneras de subir la apuesta la próxima vez que te enfrentes al cronómetro.
Supervivientes vampiros
Optimizado para dispositivos portátiles, Xbox Play Anywhere, Xbox Game Pass
No muchos juegos pueden decir que contribuyeron significativamente a un nuevo género, pero este «shooter de balas infernal inversa» tiene un mérito considerable. Vampire Survivors construye un juego completo usando solo el joystick izquierdo, enfrentando a tu pequeño Superviviente contra miles de enemigos en cada partida. Recoge mejoras y armamento a medida que avanzas, mientras tu personaje dispara una potencia de fuego cada vez más apocalíptica en partidas cortas y llenas de acción. Es el tipo de juego que puedes jugar en un viaje en autobús o sentarte en casa y jugar durante horas.
Para obtener una lista de juegos optimizados para portátiles, consulte aquí .