Hoy Turtle Beach anuncia el controlador de guitarra inalámbrico RIFFMASTER Guitar para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 por 149,99 euros.
El fabricante líder de accesorios para juegos, Turtle Beach Corporation (Nasdaq: TBCH), anunció hoy que acaba de lanzar su más vendido y mejor calificado Controlador de guitarra inalámbrico RIFFMASTER como un controlador con licencia oficial para los jugadores que desean tocar en Fortnite Festival en las consolas Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. El controlador de guitarra inalámbrico RIFFMASTER para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 está disponible en www.turtlebeach.com y tiendas participantes en todo el mundo por 149,99 € PVPR, y es uno de los únicos controladores de guitarra contemporáneos diseñados para los jugadores de acción rítmica de hoy en día. El RIFFMASTER es compatible con las piezas de las canciones Fortnite Festival Pro Lead y Pro Bass.
«Nuestro éxito de ventas RIFFMASTER reúne juegos y música de una manera potente, y estamos ansiosos porque los jugadores de Nintendo Switch y Switch 2 disfruten del Fortnite Festival en este nuevo formato inmersivo», dijo Cris Keirn, CEO de Turtle Beach Corporation.
El controlador de guitarra inalámbrico RIFFMASTER para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 permite a los usuarios jugar con ambas manos, ya que su diseño se adapta tanto a maestros zurdos como diestros. El RIFFMASTER se conecta de forma inalámbrica hasta aproximadamente 9 metros utilizando su conexión inalámbrica de baja latencia, y la batería recargable ofrece más de 35 horas de interferencia por carga. El controlador de guitarra inalámbrico RIFFMASTER también cuenta con un diseño plegable para facilitar su transporte a la casa de un amigo o para su almacenamiento cuando no está en uso. También hay una correa para el hombro para mayor comodidad.
