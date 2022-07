Hoy os dejamos el análisis del Soporte móvil de UGREEN. Es un soporte de teléfono móvil de, esa plegable multiángulo de Aluminio. Compatible con iPhone 13/12,Galaxy S21,Xiaomi Redmi Note 10/9 Pro y muchos más smartphones. Probamos el soporte para móviles de Ugreen: aluminio y diseño industrial a precio atractivo.

El diseño asegura que el atril móvil de mesa sostenga firmemente el teléfono móvil. Evita caídas, puedes ajustarlo para tener un buen ángulo de visión y las almohadillas de goma protegen el smartphone de arañazos y deslizamientos. Un accesorio ideal para descansar su teléfono móvil, ya sea en la oficina, salón o cocina. También muy útiles si quieres ver un vídeo de Youtube sin sujetar el móvil.

UGREEN ha cuidado su diseño con un cuerpo duro y bonito de aluminio. Es un diseño inteligente que reserva un orificio para cable de cargador y el cable de los auriculares. Puede cargar su teléfono o usarlo para escuchar música mientras lo coloca en el soporte del escritorio.

El soporte móvil mesa es de tamaño pequeño y plegable, el tamaño plegado es de solo 12cm * 10cm * 76cm. Cuando está plegado, no ocupa espacio. Ideal para llevar en viaje.

Este soporte de Ugreen cumple todas estas funciones, añadiendo diseño, robustez y precio al mix de ingredientes. Destacan especialmente sus bisagras, que ofrecen una resistencia a girar mayor de la que uno se espera. Sin embargo, es la necesaria para mantener la posición y evitar que con el tiempo se dé de sí.

El soporte móvil mesa de aluminio levanta su smartphone hasta una altura de 76 mm. Se ajusta para tener una visión directa de los ojos que hace que sea fácil ver la pantalla del teléfono, sin necesidad de doblar el cuello. Para que no solo pueda liberar sus manos, sino también proteger sus vértebras cervicales.

Todo el cuerpo está hecho de aleación de aluminio de alta calidad. Una estructura compacta, más resistente al desgaste. Las almohadillas de silicona antideslizantes en el interior protegen el teléfono de arañazos y aumentan la estabilidad durante el uso.

A la venta en Amazon por 19,99 euros

Este soporte de móvil para mesa funciona bien con la mayoría de smartphones, E-readers, tablets de 4,7-7,9 pulgadas.

