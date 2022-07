Mario + Rabbids Sparks of Hope se lanzará exclusivamente en Nintendo Switch el 20 de octubre de 2022

MARIO + RABBIDS® SPARKS OF HOPE DISPONIBLE EL 20 DE OCTUBRE DE 2022

Bowser forma equipo con Mario y sus amigos los Rabbids para salvar la galaxia.

Durante el Nintendo Direct Mini: Partner Showcase de hoy, Ubisoft ha anunciado que Mario + Rabbids Sparks of Hope se lanzará exclusivamente en Nintendo Switch el 20 de octubre de 2022, y que ya se puede reservar. Bowser se unirá a los conocidos Rabbid Peach, Luigi, Rabbid Mario y Princess Peach formando un variopinto equipo que impedirá a Cursa, una malvada entidad cósmica, sumir a la galaxia en el caos. No te pierdas el evento “Mario + Rabbids Sparks of Hope Showcase”en youtube.com/ubisoft para conocer nuevos detalles del juego.

El innovador sistema de combate de Mario + Rabbids Sparks of Hope, con una mezcla de táctica por turnos y acción en tiempo real, permitirá a los jugadores abalanzarse sobre sus enemigos, saltar en equipo usando a los aliados, esconderse tras diferentes posiciones de cobertura o aprovechar sus habilidades especiales para sacar todo el partido a cada turno de juego. Gracias a un estilo de juego totalmente innovador, Mario + Rabbids Sparks of Hope será una aventura táctica igual de divertida tanto para nuevos jugadores como para expertos en el género.

Cursa y sus secuaces, decididos a consumir toda la energía de la galaxia, están cazando a las Sparks, unas misteriosas criaturas formadas por la fusión de Destellos y Rabbids, y destruirán a todos los que se interpongan en su camino. Los jugadores deberán localizar y salvar a las Sparks para que se unan a la aventura, abriendo así nuevas posibilidades tácticas que ayudarán a los Héroes a disfrutar de una mayor ventaja en las batallas. Además de subir de nivel y de personalizar a sus héroes, los jugadores tendrán la oportunidad de emparejarlos con las Sparks, ¡desbloqueando de este modo habilidades adicionales! Todas ellas cuentan con poderes y personalidades únicos, desde escudos de energía a potentes ataques elementales.

Al embarcarse en un épico viaje por toda la galaxia, los jugadores explorarán una gran variedad de planetas, conocerán a sus curiosos habitantes y completarán misiones inigualables que los liberarán de la maligna influencia de Cursa. Los Héroes encontrarán por el camino enemigos familiares del universo de Nintendo, excepcionales amigos Rabbid y jefes de nivel realmente sorprendentes.

Para saber más de Mario + Rabbids Sparks of Hope, visita: www.mario-rabbids.com