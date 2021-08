PlayStation 5 supera las 10 millones de unidades vendidas

Sony Interactive Entertainment anuncia que su consola de última generación, PlayStation®5 (PS5™) ha vendido más de 10 millones de unidades en todo el mundo desde su lanzamiento el pasado 12 de noviembre de 2020. PS5™ es la consola de la compañía que más rápido se ha vendido en su historia y continúa superando el ritmo de ventas de su predecesora, PlayStation®4 (PS4™).

Además, SIE también ha logrado diferentes hitos de ventas en los siguientes títulos:

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, de Insomniac Games, ha vendido más de 6.5 millones de copias * desde su lanzamiento el 12 de noviembre de 2020.

MLB® The Show™ 21, de San Diego Studio, es el título que más rápido se ha vendido en la historia de la franquicia con más de 2 millones de copias* vendidas en todas las plataformas. El videojuego ha alcanzado más de 4 millones de jugadores desde su lanzamiento el 16 abril de 2021.

Returnal, del estudio Housemarque, una nueva IP que se ha sido aclamada por la crítica, ha vendido más de 560.000 copias* desde su lanzamiento el 30 de abril de 2021.

Ratchet & Clank: Rift Apart, de Insomniac Games, ha vendido más de 1,1 millones de copias* desde su lanzamiento el 11 de junio de 2021.



De cara al futuro, la línea de juegos exclusivos de PlayStation Studios incluye un nuevo God of War de Santa Monica Studios, Gran Turismo ™ 7 de Polyphony Digital y Horizon Forbidden West de Guerrilla Games. Algunos de los juegos más esperados de los socios de SIE incluyen Battlefield 2042 de Electronic Arts, DEATHLOOP de Bethesda, Far Cry®6 de Ubisoft y Kena: Bridge of Spirits de Ember Lab.

Veronica Rogers, vicepresidente senior, ventas globales y operaciones comerciales ha dicho: «Estamos encantados de anunciar que, al 18 de julio de 2021, hemos vendido más de 10 millones de consolas PlayStation 5 en todo el mundo . Esto convierte a PS5 en la consola de venta más rápida en la historia de Sony Interactive Entertainment (SIE) y no podríamos estar más entusiasmados con la increíble respuesta de nuestros fanáticos.

Veronica Rogers, vicepresidente senior, ventas globales y operaciones comerciales ha dicho: «Estamos encantados de anunciar que, al 18 de julio de 2021, hemos vendido más de 10 millones de consolas PlayStation 5 en todo el mundo. Esto convierte a PS5 en la consola de venta más rápida en la historia de Sony Interactive Entertainment (SIE) y no podríamos estar más entusiasmados con la increíble respuesta de nuestros fanáticos.

Al superar los desafíos de suministro y una pandemia global, estamos orgullosos de haber brindado una experiencia de juego transformadora que está cautivando a los jugadores de todo el mundo. Todos en SIE pusieron todo su empeño en hacer que la experiencia de PlayStation sea mejor que nunca. Me gustaría mencionar a un par de equipos que hicieron contribuciones especialmente importantes. Nuestro equipo de desarrollo de productos entregó innovaciones asombrosas que incluyen SSD ultrarrápido, audio 3D inmersivo y el controlador DualSense dinámico con retroalimentación háptica y disparadores adaptativos. Su talento, perseverancia y creatividad sentaron las bases de todo el ecosistema de PS5.

Además, nuestro equipo de ingeniería y operaciones de hardware fue vital para proporcionar los recursos para construir las unidades físicas de PS5 y se asoció con nuestros equipos de operaciones comerciales globales para entregar PlayStation 5 desde su punto de origen a los mercados y clientes de todo el mundo. Ambos equipos, y sus incansables esfuerzos, fueron absolutamente críticos en la entrega de 10 millones de unidades durante este año histórico.

Estamos increíblemente agradecidos con nuestros fanáticos por la excelente recepción de PS5 y nuestra creciente cartera de entretenimiento para juegos. Sin su apoyo y confianza, este éxito inicial no habría sido posible. Estamos haciendo un progreso constante con el suministro global disponible y estamos ansiosos por el día en que todos los que quieran una PS5 puedan obtenerla fácilmente. Nuestro compromiso de apoyar a toda la comunidad de PlayStation, en todas las plataformas y servicios, nunca ha sido más fuerte. Por lo tanto, dondequiera que los jugadores se encuentren en su viaje con nosotros, estamos comprometidos a asegurarnos de que PlayStation sea el mejor lugar para jugar. ¡Gracias!»

