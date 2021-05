Los secretos del sonido puro optimizado de HUAWEI FreeBuds 4i

Huawei Consumer Business Group (CBG) presentó el pasado marzo HUAWEI FreeBuds 4i, los nuevos auriculares TWS en el mercado español, que vienen con las características más identificativas de la serie HUAWEI FreeBuds, un sonido puro optimizado con cancelación activa de ruido de calidad. Huawei FreeBuds 4i está diseñado para encontrar un momento de tranquilidad, superar lo molesto que puede ser llegar a ser el ruido y lograr una experiencia de audio más envolvente al instante.

La cancelación activa de ruido (ANC) usa tecnología innovadora para detectar el ruido ambiente y generar una onda sonora inversa para reducirlo. El algoritmo de cancelación de ruido se centra en escenarios ruidosos del día a día del usuario como pueden ser un centro comercial concurrido, el transporte público o el bullicio de una oficina, pero al mismo tiempo, es capaz de identificar la voz humana para optimizar el ANC, proporcionando al usuario una experiencia sonora más cómoda y eficiente.

El controlador dinámico de gran tamaño y el diseño de la cavidad posterior acústica independiente te permiten sentir la potencia de la música

La calidad del sonido es una de las consideraciones clave para los amantes de los auriculares TWS. HUAWEI FreeBuds 4i son el último producto de audio de Huawei y están llenos de sorpresas. HUAWEI FreeBuds 4i viene con drivers dinámicos de 10 mm. En términos generales, el área de la unidad de bobina móvil puede entenderse visualmente como una cabeza de tambor. En las mismas condiciones, cuanto más grande sea la cabeza del tambor, más fuerte será el sonido. El driver dinámico de 10 mm aporta una mayor amplitud y un campo sonoro más amplio, lo que se traduce en sonidos graves más contundentes. Sin cambiar la distorsión de la voz humana, puede separar eficazmente la voz humana del sonido del instrumento para transmitir mejor la transformación emocional expresada por la propia canción y hacer que la sensación auditiva sea más envolvente.

En el interior del auricular adopta un diseño de cavidad trasera acústica independiente que ayuda a mitigar cualquier impacto en el rendimiento acústico de los componentes de apilamiento, garantizando la consistencia de los efectos de sonido y proporcionando una experiencia de uso cómoda.

En general, los requisitos de diseño del diafragma son que sea ligero y duradero. Este tipo de diafragma puede convertir completamente la energía cinética del conductor en salida de audio, mejorando la sensibilidad del altavoz y permitiendo que el auricular reproduzca más detalles de audio. HUAWEI FreeBuds 4i adopta un diafragma compuesto de polímero «PEEK+PU». El PEEK se caracteriza por su ligereza y alta durabilidad, lo que permite a los auriculares ofrecer un excelente rendimiento sonoro en todas las frecuencias.

Calidad de sonido pura optimizada gracias a una excelente sintonización

Cuando se trata de calidad de sonido, la sintonización es esencial. El rendimiento de los auriculares mostrado en función del género musical, en las frecuencias altas y bajas, no será el mismo. HUAWEI FreeBuds 4i cuentan con una sintonización acústica equilibrada adecuada para las frecuencias bajas, medias y altas para garantizar la precisión de la salida. Además, los auriculares han sido optimizados específicamente para la voz humana, proporcionando una salida más clara suave. Basados en un excelente hardware y en un fino ajuste, HUAWEI FreeBuds 4i proporcionan una calidad de audio cristalina con una increíble relación calidad-precio.

Gracias al gran driver dinámico de 10 mm, los HUAWEI FreeBuds 4i tienen un rendimiento excepcional en la reproducción de géneros musicales como la música clásica, el pop y el rock, ofreciendo una experiencia de inmersión constante. Los ingenieros de Huawei combinaron diferentes instrumentos, ritmos y estilos vocales con efectos de sonido en el laboratorio para su afinación. Se afinaron en entornos ruidosos, así como en escenarios comunes, y los parámetros de respuesta de frecuencia se ajustaron repetidamente para ofrecer una mayor calidad de audio en todos los escenarios.

Calidad de audio bien definida para una experiencia envolvente

Para comprobar la experiencia auditiva de HUAWEI FreeBuds 4i ayuda tomar referencias dentro de ejemplos musicales determinados. Tomando como ejemplo la conocida canción «Shape of My Heart» de la película Leon, HUAWEI FreeBuds 4i reproduce perfectamente el sonido de la guitarra clásica inicial, con una rica resonancia y un claro tono alto. También reproduce la singular voz ronca de Sting sin perder sus características y las notas más altas son nítidas y claras, ofreciendo una experiencia impactante.

HUAWEI FreeBuds 4i también es una buena solución para abordar la música integral. Por ejemplo, al reproducir «Blinding Lights» de The Weekend, que contiene elementos muy ricos como por ejemplo el sintetizador de bajo al principio de la canción, la batería, el gancho de sintetizador o la voz y los coros. HUAWEI FreeBuds 4i ofrece unos graves jugosos y contundentes desde la batería y tienen una fuerte presencia de subgraves. Además, la voz tiene claridad y destaca del fondo sin ser abrumadora. Los graves tienen una gran textura pero no son estridentes y no interrumpen la musicalidad, lo que contribuye a una experiencia auditiva potente.

HUAWEI FreeBuds 4i ofrece un audio refrescante en el que se puede sentir claramente la «sensación de ligereza» del cantante, especialmente en la interpretación vocal puedes sentir claramente los detalles de la voz del cantante, como el sonido de la respiración y puedes experimentar la potencia de su voz. En el clímax de la música, el tono vocal alto es etéreo y limpio y los oyentes se sienten transportados a la naturaleza salvaje, disfrutando de una poderosa experiencia de audio.

Para «That’s What I Like», interpretada por Bruno Mars, la mezcla suena equilibrada ofreciendo una gran extensión de los agudos y una sibilancia muy controlada al mismo tiempo. Mientras tanto, las vibraciones ochenteras de la batería son muy precisas y se perciben emocionantes junto con una localización precisa del escenario sonoro. Los graves son contundentes, evitando el enmascaramiento de las frecuencias medias.

Un rendimiento de calidad de sonido tan excelente es inseparable de la larga exploración de Huawei en el campo de la acústica. Hasta ahora, Huawei ha establecido 6 centros de I+D en China, Alemania, Japón, Rusia o Finlandia, y ha formado un equipo de más de 300 ingenieros profesionales de I+D de audio, garantizando así que Huawei tenga un avance tecnológico continuo en el campo del audio.

En general, HUAWEI FreeBuds 4i ofrece una calidad que supera con creces su precio. Tanto en lo que respecta a la configuración del hardware como a la experiencia real del usuario. Al mismo tiempo, los auriculares HUAWEI FreeBuds 4i heredan las características de la familia HUAWEI FreeBuds, como la cancelación activa del ruido, la potente duración de la batería y la calidad de sonido pura. Junto con el diseño de moda, no es exagerado pensar que son los auriculares perfectos para todo el mundo.