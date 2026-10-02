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SAN DIEGO COMIC-CON MÁLAGA 2026 SE ESTRENA CON UNA JORNADA PLAGADA DE HOMENAJES

Kevin Smith, Mira Sorvino, Los Serrano, John Romita Jr, Jorge Jiménez… Son algunos de los nombres que han protagonizado multitudinarios encuentros, junto a un público más participativo que nunca

Miles de fans han comenzado a llenar FYCMA desde primera hora para disfrutar de cuatro días dedicados al cómic, el cine, las series, la animación, los videojuegos y la cultura pop

El director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, ha entregado por sorpresa la icónica biznaga a la actriz Mira Sorvino, como reconocimiento local a su carrera

San Diego Comic-Con Málaga ha dado este jueves el pistoletazo de salida a su segunda edición en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) con una primera jornada marcada por los grandes nombres del cómic y la ficción, el encuentro de las estrellas con sus seguidores y una intensa actividad en los diferentes espacios de la convención. Eres un friki te recomendamos asistir a la feria.

Desde la madrugada, cientos de fans se han concentrado ante las puertas del recinto para ser los primeros en acceder a esta segunda edición, marcada por nuevos espacios y cientos de talentos. Muchos de ellos lo han hecho caracterizados como personajes de Star Wars, Zelda, Marvel y otros grandes iconos de la cultura pop, convirtiendo de nuevo al público en uno de los grandes protagonistas de San Diego Comic-Con Málaga.

Paneles, firmas, encuentros, demostraciones en directo, talleres y experiencias participativas se han sucedido durante una jornada para el recuerdo que, a la hora de emisión de esta nota, era testigo de un momento especial con la entrega de la biznaga del Festival de Málaga a la oscarizada actriz Mira Sorvino. La actriz ha repasado su trayectoria en una distendida charla y al finalizar ha tenido un breve encuentro con el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, que le ha hecho entrega de la Biznaga de Oro, explicándole el símbolo de esta flor tan malagueña.

LOS GRANDES DEL CÓMIC REIVINDICAN LA VIGENCIA DE LOS SUPERHÉROES

El cómic ha vuelto a ocupar un lugar central desde el inicio de la convención. John Romita Jr., uno de los artistas responsables de los carteles oficiales de esta edición, ha comenzado la jornada firmando para sus seguidores en Artists’ Alley, el espacio que este año reúne a más de 90 artistas.

Poco después, Hall M ha reunido a Jorge Jiménez, John Romita Jr., Pepe Larraz y Dan Mora en “Matinée: Siempre Superhéroes”, el primer panel de la edición. Cuatro referentes del dibujo que han compartido su visión sobre unos personajes que han atravesado generaciones y han reflexionado sobre el proceso creativo, la relación entre guionista y dibujante y la capacidad del cómic conectando con nuevos públicos.

Romita Jr. ha recordado ante los asistentes uno de los mejores consejos que recibió de su padre: “No te tomes las críticas como algo personal, úsalas como inspiración. Siempre va a haber alguien mejor que tú, más listo o más guapo. No te enfades ni llores por eso, úsalo en tu beneficio”.

También Pepe Larraz ha reivindicado la conexión con quien está al otro lado de la página: “Hacer cómics puede ser muy solitario, pero buscar la emoción en el lector es lo más importante para mí”.

Por su parte, Jorge Jiménez ha hablado de la influencia del manga en su trabajo, incluso cuando dibuja superhéroes americanos. “Está en mi trazo, aunque sea de forma inconsciente. Siempre lo he admirado y lo llevo en mi ADN”, ha explicado. Ante varios estudiantes de Bellas Artes de la Universidad de Málaga interesados en entrar en la industria, el dibujante ha lanzado además un consejo: “Paciencia, disfruta de lo que haces y alguien lo verá”.

La programación dedicada al noveno arte ha continuado con encuentros como “Viaje a la oscuridad: una inmersión en el cómic de terror”, con Álvaro Martínez Bueno, Chris Condon, Phillip Kennedy Johnson y Michael Walsh, y “Sláine: Marginado. Rey. Leyenda”, con Pat Mills y Glenn Fabry.

KARL URBAN Y AYA CASH DESATAN EL ENTUSIASMO DE LOS FANS

Uno de los momentos más esperados de esta primera jornada ha llegado con Karl Urban y Aya Cash, protagonistas de The Boys, que han congregado a un numeroso público en Hall M durante “Golden Hour: Karl Urban & Aya Cash”.

Entre bromas, recuerdos y numerosas preguntas de los asistentes, ambos han reflexionado sobre villanos y antihéroes y sobre algunos de los personajes que han marcado sus carreras. Urban ha agradecido especialmente la acogida recibida en Málaga y la posibilidad de encontrarse con sus seguidores: “Es algo que llevaba esperando mucho tiempo”. Aya Cash se ha animado incluso a realizar sobre el escenario una particular demostración de sus poderes.

El público no ha dejado pasar su oportunidad de lanzar preguntas. Entre otras, qué superpoder elegirían para la vida real. Cash se ha decantado por la capacidad de cambiar la mente de las personas, mientras que Urban ha elegido la teletransportación para poder pasar más tiempo junto a su familia.

Otro de los encuentros destacados ha estado protagonizado por Kevin Smith, Jason Lee y Jason Mewes, que han compartido historias, recuerdos y anécdotas detrás del View Askewniverse, el universo que durante más de tres décadas ha conectado películas, personajes, cómics y cultura pop a través de títulos como Clerks, Mallrats, Chasing Amy, Dogma o Jay and Silent Bob.

LOS SERRANO VUELVEN A REUNIRSE

La ficción española ha tenido también un papel protagonista en el arranque de San Diego Comic-Con Málaga 2026 con uno de los encuentros con mayor componente nostálgico de la jornada.

Antonio Resines, Fran Perea, Natalia Sánchez, Antonio Molero, Víctor Elías y Jorge Jurado han vuelto a reunirse en “Los Serrano: El Reencuentro”, devolviendo al escenario a buena parte de la familia que protagonizó una de las series más populares de la televisión española.

Juntos han leído el inicio del guión del primer capítulo, estrenado hace veinte años y narrado por el pequeño Curro (Jorge Jurado) ante un público muy cómplice de una serie que, como apuntaba Víctor Elías, “pese a no ser la más educativa del mundo, cada episodio tenía su moraleja”. El humor era su sello dentro y fuera de la pantalla: han confesado que llegaron a rodar escenas por separado porque no podían aguantar la risa.

Y la ficción española ha contado también con Juan Gómez-Jurado, Koldo Serra y Adriana Torrebejano en “Reina Roja: Loba Negra. De la página a la pantalla: making of de la T2”, donde han desvelado anécdotas del rodaje de la segunda temporada, grabada precisamente en Málaga y Fuengirola.

DEL ANIME A GUNDAM: LOS FANS PASAN A LA ACCIÓN

Más allá de los grandes paneles, San Diego Comic-Con Málaga ha desplegado desde su primera jornada una amplia programación pensada para un público con ganas de moverse, de crear y jugar.

Uno de los espacios con actividad continua durante los cuatro días de la convención es The Gundam Base, donde cada hora, desde las 11:00 hasta las 20:00 horas, los asistentes pueden participar en el Taller Gundam y construir su propio RX-78-2.

La creación artística en directo se ha extendido por diferentes puntos del recinto. Rubén Belloso ha comenzado a pintar ante el público una obra inspirada en El Señor de los Anillos en Exhibitor Hall Garden, mientras que el ilustrador Salva Espín ha iniciado la pieza que completará el banco cómic creado por BBVA en Exhibitor Hall Town, y Clayface, el stand de Warner, ha comenzado a cubrirse de barro.

Creators District ha acogido también una demostración de automaquillaje FX de Begoña “BB”, inspirada en Teen Wolf, así como el encuentro “Arte y Cosplay: El camino del artista”, protagonizado por Mingjue Helen Chen y los cosplayers Gehe y Ayu.

Además, los seguidores del anime han tenido una de sus citas en Studio M con Miyako Jingū y Mitsumasa Kimura, dos profesionales de la animación japonesa vinculados a títulos como Sailor Moon, Captain Tsubasa, Naruto y Dragon Ball Z. Kimura ha trabajado en directo y ha realizado algunos de sus dibujos ante decenas de jóvenes aficionados a la animación.

Las experiencias de Nintendo, las propuestas de K-Zone vinculadas a la cultura y la música coreanas y las numerosas actividades repartidas por el recinto han completado una primera jornada en la que los fans han podido pasar de espectadores a protagonistas.

San Diego Comic-Con Málaga 2026 continuará hasta el domingo en FYCMA con tres jornadas más dedicadas al cómic, el cine, las series, la animación, los videojuegos y las diferentes expresiones de la cultura pop, donde no faltarán las sorpresas.