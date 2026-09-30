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The Witcher 3: Wild Hunt ya está disponible en Battle.net

¡La caza comienza en Battle.net! En colaboración con CD PROJEKT RED, The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered ya está disponible en Battle.net, llevando las legendarias aventuras de Geralt a la plataforma con un renovado apartado visual, sistema de combate revisado y mucho más.

Los cazadores de monstruos novatos y los brujos veteranos podrán disfrutar de:

Un mundo más detallado : texturas e iluminación mejoradas, ray tracing y Patch Tracing en PC y un Modo Foto ampliado.

: texturas e iluminación mejoradas, ray tracing y Patch Tracing en PC y un Modo Foto ampliado. Sistema de combate y de progresión revisados : animaciones más suaves, nuevos golpes de gracia, enemigos más reactivos y un actualizado árbol de habilidades que permite una mayor flexibilidad.

: animaciones más suaves, nuevos golpes de gracia, enemigos más reactivos y un actualizado árbol de habilidades que permite una mayor flexibilidad. Aventuras más cómodas : mejora el sistema de seguimiento de misiones, una interfaz renovada y un saqueo más accesible.

: mejora el sistema de seguimiento de misiones, una interfaz renovada y un saqueo más accesible. Más formas de personalizar la aventura: personalización de aspecto de armas y armaduras, soporte de mods entre plataformas y nuevas funciones de accesibilidad.

Además, más aventuras vienen de camino. Songs of the Past, la tercera expansion del juego, también llegará a Battle.net en 2027 y ya está disponible en la lista de deseos.

Para más detalles, se puede consultar el blog oficial de Blizzard.

¡Prepara tus espadas! The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered ya está disponible en Battle.net. Este emblemático RPG de mundo abierto luce y se siente mejor que nunca gracias a las numerosas mejoras visuales, técnicas y de jugabilidad introducidas en la versión remasterizada . Así que, antes de partir a rescatar a Ciri de la Cacería Salvaje —ya sea tu primera vez en el Continente o un regreso largamente esperado— echemos un vistazo a algunas de las mejoras más importantes que puedes esperar.

Mejoras visuales y de rendimiento

Desde las islas azotadas por el viento de Skellige hasta las bulliciosas calles de Novigrad, el Continente nunca se ha visto mejor. Las texturas mejoradas del entorno, los PNJ y los monstruos aportan mayor detalle al mundo, mientras que las importantes mejoras en la vegetación, la iluminación, el renderizado y el trazado de rayos otorgan a los lugares conocidos una nueva profundidad y atmósfera.

Los signos de brujo de Geralt han recibido una mejora visual propia. Aard, Igni, Yrden, Quen y Axii se han renovado con nuevos y sorprendentes efectos visuales. Y en PC, el trazado de rayos se combina con las demás mejoras visuales de la versión remasterizada para ofrecer la versión más impresionante visualmente de The Witcher 3 hasta la fecha.

Y si quieres conservar esos recuerdos para siempre, ahora puedes hacerlo mucho más fácilmente gracias al modo Foto ampliado. Incluye opciones de pose, controles de cámara, marcos, filtros, modelos y mucho más.

Combate y movimiento actualizados

Las animaciones mejoradas no solo realzan los gráficos de The Witcher 3 , sino que también aportan mayor dinamismo al movimiento y la exploración. Saltar obstáculos, escalar e interactuar con el entorno ahora se sienten más fluidos y realistas que nunca, al igual que el combate. Con animaciones renovadas, nuevos y brutales remates y una cámara adaptativa, la acción se siente más dinámica y cinética, permitiéndote sentir cada golpe, señal y esquiva como nunca antes.

Hablando de combate, muchos de tus oponentes también han experimentado una mejora gracias a las optimizaciones en su comportamiento. Los encuentros que antes eran rutinarios con enemigos como lobos y ahogados ahora resultan mucho más inmersivos y dinámicos.

Revisión del sistema de habilidades

Con un comportamiento enemigo mejorado, es lógico que Geralt también reciba una mejora. El árbol de habilidades actualizado en Remastered introduce habilidades reequilibradas para el Lobo Blanco, modernizando la progresión del personaje y brindando mayor flexibilidad para desarrollar tu configuración. Gracias a estos cambios, cada punto de habilidad que inviertas tendrá un mayor impacto en tu estilo de juego y en las habilidades de Geralt.

Mejoras en la interfaz y la calidad de vida

The Witcher 3 es un extenso juego de mundo abierto impulsado por una narrativa profunda y ramificada, docenas de misiones secundarias fascinantes y un elenco de personajes inolvidables a los que querrás acompañar en todo tipo de aventuras. La versión remasterizada facilita enormemente la exploración del mundo y sus múltiples historias gracias a un sistema de seguimiento de misiones mejorado, que te permite ver todas las misiones disponibles en el mapa a la vez y combinar la progresión con la exploración de forma mucho más natural que antes.

Esta mejora forma parte de una renovación más amplia de la interfaz de usuario, que actualiza el menú principal para que las funciones sean más accesibles. Las notificaciones también se han actualizado para que la información sea clara y concisa, lo que te ayudará a mantenerte concentrado y a seguir mejor tu progreso. Y si eres de los que no pueden pasar de largo una caja o un barril sin recoger su contenido, tenemos buenas noticias: el saqueo también se ha simplificado, permitiéndote recoger objetos cercanos en lotes.

Personalización y accesibilidad

La versión remasterizada también te ofrece más formas de personalizar la experiencia. Con la incorporación de la transfiguración, puedes reforjar el aspecto de tus armas y armaduras, alterando su apariencia sin cambiar sus propiedades, ¡así que nunca tendrás que sacrificar el estilo por las estadísticas!

Y la personalización no se limita a Geralt. La compatibilidad con mods multiplataforma abre la puerta a una gran cantidad de contenido personalizado, mientras que las nuevas funciones de accesibilidad ofrecen mayor flexibilidad en la forma de jugar. En conjunto, estas novedades te brindan aún más libertad para disfrutar de The Witcher 3 a tu manera.

Gracias a estas impresionantes mejoras en los gráficos, el movimiento, la interfaz y mucho más, nunca ha habido un mejor momento para disfrutar de la legendaria historia de Geralt, ¡sobre todo con más contenido en camino! Songs of the Past , la tercera expansión completa de The Witcher 3 , llegará en 2027, y ya puedes añadirla a tu lista de deseos.

The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered ya está disponible a través de Battle.net ,