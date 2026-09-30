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True Damage, el grupo virtual de Riot Games, regresa para el himno del Mundial de League of Legends 2026 El tema «KNOW MY NAME», sale este 8 de octubre. En esta ocasión, los intérpretes son SOYEON of i-dle, Coco Jones, Vic Mensa y Sofía Reyes Actuarán en directo en la ceremonia de apertura del Mundial 2026, presentada por Mastercard en Nueva York el 14 de noviembre en el Barclays Center Faker y su increíble camino hacia el histórico tricampeonato mundial serán los protagonistas del videoclip de este año Riot Games ha anunciado el regreso del colectivo virtual de hip-hop de League of Legends, True Damage, que interpretará el himno del Campeonato Mundial de League of Legends 2026: Know My Name (Riot Games/Virgin Music Group). Esta canción es el 13.er himno de un Mundial y estará disponible en las principales plataformas de streaming a partir del viernes, 9 de octubre, a las 03:00 (hora peninsular), junto con el estreno del videoclip oficial en el canal de YouTube de League of Legends. Ya se puede reservar la canción aquí.

True Damage es un colectivo de hip-hop que desafía los límites y que forma parte del creciente plantel de artistas virtuales innovadores bajo la PI de League of Legends. El colectivo reúne a cinco de los campeones más populares del juego como artistas, y cada uno aporta su propio sonido, estilo e influencia global: Akali (rapera), Ekko (rapero), Qiyana (vocalista, rapera), Senna (vocalista) y Yasuo (DJ, productor).

Know My Name es el primer lanzamiento de True Damage desde su sencillo de 2019, GIANTS, con el que debutaron y que ha acumulado más de 230 millones de retransmisiones entre todas las plataformas. Desde entonces, sus diversos miembros han seguido sus propios caminos creativos y han desarrollado sus identidades e influencias individuales al margen del colectivo. Ahora se reúnen para celebrar la ambición, la individualidad y el espíritu competitivo que caracterizan al Mundial y el viaje necesario para llegar a su escenario principal.

Tras años batiendo récords colaborando en el himno con artistas internacionales como New Jeans, Linkin Park y la superestrella china G.E.M., esta es la primera vez que uno de los artistas virtuales de Riot se encargará del himno. Cada integrante aporta su propia experiencia e influencia al colectivo, lo que da lugar a un sonido de inspiración global que es, a la vez, original de True Damage. Con una mezcla de pura determinación, cultura global y un sonido hip-hop evolucionado, Know My Name canaliza la energía de la competición y el impulso implacable por llegar a lo más alto. True Damage no vuelve por la fama, sino por el impacto, con un himno del Mundial que celebra los diversos caminos que toman los jugadores para darse a conocer. Los protagonistas del vídeo de este año serán Faker y su increíble camino hasta el histórico tricampeonato mundial de T1. El vídeo repasa los triunfos y los retos que han marcado su trayectoria y celebra la resiliencia que ha definido la carrera de Faker: su capacidad para levantarse tras las derrotas, evolucionar ante la adversidad y seguir alcanzando nuevas cotas en el escenario más grande del mundo.

Un elenco estelar de artistas internacionales da vida a True Damage en su regreso de 2026: SOYEON de (G)I-DLE vuelve como Akali, Coco Jones como Senna, Vic Mensa como Ekko y Sofía Reyes como Qiyana.

Maria Egan, directora global de Riot Games, afirma: «El himno del Mundial es el momento musical que los jugadores de LoL más esperan cada año y, como el Mundial se celebra en Nueva York este año, nos pareció que True Damage era el grupo perfecto para encargarse del himno. Al igual que nuestra ciudad anfitriona, True Damage siempre ha unido distintas voces, estilos y culturas para crear algo único y más grande que la suma de sus partes. Ese espíritu encaja especialmente bien con el Mundial, donde los mejores equipos y jugadores de todo el mundo se reúnen para dejar su huella. Para los jugadores y fans de los esports más entregados, los campeones de LoL de nuestras bandas virtuales son las superestrellas que más ganas tienen de ver sobre el escenario del Mundial».

SOYEON, que regresa como la voz de Akali, comenta: «Es un gran honor volver a formar parte de True Damage, sobre todo para el himno del Mundial de este año. Me muero por ver las reacciones de los fans de LoL cuando escuchen la canción. Tengo muchas ganas de crear una ceremonia de apertura increíble con toda la comunidad de LoL y sus fans».

Coco Jones comparte: «Estoy muy emocionada por adentrarme en el universo de League of Legends con True Damage junto a Vic Mensa, Sofía Reyes y SOYEON. Me encanta encontrar nuevas formas de conectar con la gente a través de la música, y esta colaboración no se parece a nada que haya hecho antes, así que es algo muy importante. Riot ha creado un mundo increíble en el que la música y la narrativa cobran vida, y ha sido muy divertido poder aportar mi propio estilo y energía».

Vic Mensa añade: «League of Legends es una franquicia colosal que está produciendo algunos de los eventos más grandes del mundo, así que me emociona unirme al universo. Lo pasé genial adentrándome en el mundo de Ekko, profundizando en su historia y buscando formas de plasmar parte de eso en mi parte. Tengo muchas ganas de que los fans escuchen el tema y vean lo que hemos creado».

«Creo que esta es una oportunidad increíble para crecer, conectar con gente nueva y disfrutar de otras culturas. Ha sido una experiencia única, y escuchar tantos idiomas diferentes unidos en una misma canción es precioso», dice Sofía Reyes. «Además, sacó a relucir una faceta más intensa de mí que no se suele escuchar en mi música, ¡así que espero que la disfrutéis! Es un verdadero honor formar parte de algo tan grande».

SOYEON : Rapera y productora principal del grupo multinacional de cinco miembros (G)I-DLE. Además de consolidar a (G)I-DLE con EP y sencillos que han dominado las listas de éxitos, SOYEON también ha emprendido proyectos en solitario desde 2021 y ha desempeñado un papel destacado en K/DA y True Damage, los grupos virtuales de Riot.

Coco Jones : Cantautora y actriz polifacética ganadora de un GRAMMY que ha cautivado al mundo con su arte atemporal, su voz sensual y sus emotivas canciones hasta convertirse en una de las estrellas emergentes del R&B.

Vic Mensa : Músico nominado a los GRAMMY, actor, empresario y filántropo de Chicago cuyo trabajo abarca la música, el cine, los negocios, el arte y el activismo.

Sofía Reyes : Cantautora y actriz mexicana que se ha consolidado como una de las voces más importantes del pop latino contemporáneo, reconocida por su sonido distintivo, su versatilidad artística y su enfoque global de la música.

El Campeonato Mundial de League of Legends, también llamando «Mundial», es la cumbre de las competiciones de esports, donde los mejores equipos de diversas regiones compiten por hacerse con el título de campeón del mundo. Se celebra al final de la temporada regular en una región anfitriona que cambia cada año, y en este torneo de un mes de duración participan los equipos clasificados de las ligas profesionales del mundo entero. Se trata de uno de los eventos deportivos y de la industria de los videojuegos más grandes y populares del mundo.

Este año, el Mundial se celebrará en Estados Unidos y la fase de apertura comenzará el 15 de octubre en Los Ángeles. True Damage actuará en la ceremonia de apertura del Mundial 2026, presentada por Mastercard, que tendrá lugar el 14 de noviembre en el Barclays Center de Nueva York.