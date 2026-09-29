Este otoño, equípate para todo: hasta un 57% de descuento en Anker durante los Prime Day de Amazon 



Juan Cascón Baños Destacada, Hardware


Este otoño, equípate para todo: hasta un 57% de descuento en Anker durante los Prime Day de Amazon

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Desde hoy hasta el 7 de octubre, disfruta de descuentos en todas las categorías de producto de Anker en Amazon 
La vuelta al cole y al trabajo se convierte en una oportunidad para renovar el ecosistema digital del hogar con descuentos históricos de hasta el 57% en Amazon hasta el próximo 7 de octubre.
Con la llegada del otoño, la vuelta a la rutina recupera su ritmo: madrugones, jornadas de trabajo o estudio fuera de casa, trayectos en transporte público y días cada vez más cortos. En este contexto, mantener los dispositivos cargados, disfrutar de un buen sonido y tener el hogar bajo control se convierte en un apoyo esencial para el día a día.
Mantener los dispositivos móviles con el 100% de batería, aislarse del ruido exterior para concentrarse en un informe complejo o vigilar que todo marche bien en el hogar mientras estamos fuera son tres de los grandes retos cotidianos a los que nos enfrentamos. Consciente de este cambio de paradigma estacional, Anker Innovations ha desplegado una ofensiva comercial de gran calado en Amazon. Desde hoy y hasta el próximo 7 de octubre, la compañía tecnológica ha lanzado una campaña de descuentos masivos que abarca prácticamente todo su catálogo de productos. Una oportunidad excepcional para equiparse con soluciones de gama alta orientadas a la carga rápida, el audio inmersivo y el hogar inteligente, rediseñando por completo nuestra experiencia diaria tanto dentro como fuera de casa.
Anker Innovations acompaña esta vuelta a la rutina con una selección de descuentos en Amazon en sus soluciones de carga, audio y hogar inteligente. Desde mantener la batería a punto en la oficina, en clase o durante los desplazamientos, hasta concentrarse o desconectar con el sonido y la cancelación de ruido de Anker soundcore, o supervisar lo que ocurre en casa con las cámaras y soluciones inteligentes de Anker eufy. Tecnología diseñada para que cada jornada sea más cómoda, dentro y fuera de casa. Este otoño, aprovecha los descuentos de Anker y equípate para afrontar cada día con energía, buen sonido y la tranquilidad de tener tu hogar bajo control. Ofertas disponibles hasta el 7 de octubre en Amazon.
Para quienes siempre necesitan carga

Dentro de la selección de ofertas disponibles en Amazon hasta el 7 de octubre, el Anker Nano Charger 45W se posiciona como uno de los dispositivos estrella para los profesionales en constante movimiento. Gracias a la aplicación de componentes basados en GaN, este cargador logra reducir sus dimensiones físicas en un 47% y su peso en un 36% en comparación con los adaptadores de corriente convencionales de 30W, ofreciendo simultáneamente una potencia superior.

Un aspecto diferencial que los usuarios valorarán especialmente durante las recargas nocturnas es su innovador modo Care, certificado por la prestigiosa TÜV. Esta función es capaz de reducir la temperatura de carga hasta en -12°C mediante una sencilla doble pulsación en su interfaz, protegiendo la salud química de las celdas de la batería a largo plazo. A esto se suma una práctica pantalla inteligente giratoria, que permite monitorizar en tiempo real el estado exacto del suministro eléctrico, eliminando cualquier tipo de conjetura. Para maximizar su rendimiento, los expertos recomiendan acompañarlo del cable ultrapotente Anker Prime Cable USB C a USB C 240 W., fabricado con nailon reciclado para garantizar una durabilidad extrema frente a tirones y dobleces continuos.

Autonomía magnética y versatilid

Con el Anker Nano Charger 45W, carga rápido entre un café y una quedada, en el hotel antes de salir o mientras haces la maleta para tu próxima escapada. Es un 47% más pequeño y un 36% más ligero que el cargador original de 30W, pero ofrece más potencia gracias a su tecnología GaN. Su modo Care, certificado por TÜV, reduce la temperatura de carga hasta -12°C con solo una doble pulsación, ideal para cargar de noche y cuidar la batería a largo plazo. Además, su pantalla inteligente giratoria te muestra en todo momento el estado de carga.
Complétalo con tu cable ultrapotente Anker Prime Cable USB C a USB C 240 W.
Si buscas energía sin cables, el Anker MagGo Power Bank MagSafe 2 Pro recarga tu iPhone hasta 45W, con refrigeración activa, pantalla inteligente y soporte integrado, para que tu batería aguante todo el día estés donde estés.
Para desconectar con el mejor sonido 
Los Anker soundcore Space 2 ofrecen cancelación activa de ruido, audio LDAC de alta resolución, hasta 50 horas de uso, conexión dual, llamadas nítidas y modo siesta, tu compañero ideal para viajes largos o jornadas de concentración.
Si prefieres algo más compacto y resistente, los Anker soundcore P31i incorporan traductor integrado, sonido LDAC, hasta 50 horas de autonomía, carga rápida y resistencia IP55, perfectos para llevarlos a todas partes, llueva o haga sol.
Para los que buscan la tranquilidad de los suyos 
El Anker eufy S1 Pro (sacaleches con calefacción) usa la tecnología HeatFlow, que evita obstrucciones y aumenta la producción hasta un 30%*, con estuche de carga inalámbrica que ofrece hasta 5 días de autonomía para sacar leche estés donde estés. *Basado en comentarios de más de 300 usuarias.

Vigilancia avanzada sin costes ocultos

La cámara de seguridad Anker eufy Security eufyCam C35se ha ganado el favor de los consumidores gracias a su enorme versatilidad. Apta tanto para interiores como para exteriores gracias a su certificación de resistencia IP67, cuenta con un sistema de montaje magnético que simplifica al máximo su instalación sin necesidad de taladrar paredes ni contratar a técnicos especializados. Ofrece visión nocturna a color de alta definición y un sistema de almacenamiento local seguro que evita la obligación de pagar tarifas en la nube mes tras mes.

En la misma línea, modelos avanzados como la Anker eufy Security SoloCam S340, la Anker eufy Security eufyCam C37 o la potente Anker eufy Security SoloCam S4 permiten crear un perímetro de seguridad robusto alrededor de la vivienda, detectando la presencia humana mediante inteligencia artificial y reduciendo drásticamente las falsas alarmas provocadas por mascotas o ramas de árboles movidas por el viento

La cámara de vigilancia WiFi Anker eufy Security eufyCam C35 es apta para uso tanto en interiores como en exteriores de la marca eufy, perteneciente a la línea de seguridad de Anker. Cuenta con montaje magnético para una instalación sencilla, visión nocturna a color, almacenamiento local y certificación IP67 de resistencia al agua y polvo, sin costos de suscripción mensual.
Aprovecha esta selección de Anker para equiparte esta temporada, hasta el 7 de octubre en Amazon. 
Dispositivo
Precio Original
Precio Oferta
%
€99.99
€74.99
25%
€109.99
€87.99
20%
€49.99
€39.99
20%
€39.99
€27.99
30%
€69.99
€41.99
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€89.99
€62.99
30%
€129.99
€99.99
23%
€29.99
€21.65
28%
€139.99
€99.99
29%
€129.99
€99
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€129.99
€79.99
38%
€199.99
€129.99
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€ 2,999.99
€1,999.99
33%
€69.99
€29.99
57%
€179.99
€139.99
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€249.99
€169.99
32%
€39.99
€24.29
39%
€199.99
€119.99
40%
€99.99
€59.99
40%
€499.99
€299.99
40%
€349.99
€279.99
20%
€299.99
€209.99
30%
€1,499.00
€1,199.00
20%
€199.99
€109.99
45%

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Hasta cuándo están disponibles los descuentos de Anker en Amazon?

Todas las rebajas y ofertas especiales presentadas por Anker Innovations en su tienda oficial de Amazon permanecerán activas hasta el próximo 7 de octubre. Se recomienda realizar las compras con antelación, ya que determinados productos con alta demanda podrían agotar su stock disponible antes de la fecha límite.

¿Es necesario pagar alguna cuota mensual para utilizar las cámaras eufy Security?

No. Una de las principales ventajas competitivas de las cámaras de videovigilancia y timones inteligentes de la línea eufy (como la eufyCam C35 o la SoloCam S340) es que apuestan firmemente por el almacenamiento local seguro. Esto significa que no se requiere ninguna suscripción mensual ni pago recurrente en la nube para visualizar, grabar o almacenar los eventos de seguridad del hogar.

¿Qué ventajas aporta la tecnología GaN en los cargadores Anker?

El nitruro de galio (GaN) es un material semiconductor avanzado que sustituye al silicio tradicional en la fabricación de componentes eléctricos. Su principal beneficio radica en que permite a los cargadores operar a mayor velocidad y con una eficiencia energética muy superior, disipando mejor el calor y logrando un formato físico drásticamente más pequeño y ligero sin comprometer la potencia de salida.

¿Cómo funciona el modo Care en el cargador Anker Nano Charger 45W?

El modo Care es un sistema inteligente certificado por la TÜV diseñado específicamente para proteger la vida útil de las baterías de los dispositivos conectados. Al activarse mediante una doble pulsación en el cargador, es capaz de reducir la temperatura operativa de la carga hasta en -12°C, minimizando el estrés térmico durante las largas sesiones de recarga nocturna y previniendo el desgaste prematuro de los acumuladores de energía.

¿Qué dispositivos son compatibles con la tecnología de carga MagGo y Qi2?

La tecnología MagGo y el estándar inalámbrico Qi2 están optimizados principalmente para su uso con smartphones compatibles con MagSafe, destacando de forma nativa en las últimas generaciones de teléfonos iPhone. No obstante, gracias a fundas magnéticas compatibles o adaptadores específicos, también pueden utilizarse de manera muy eficiente con una amplia variedad de dispositivos Android que incorporen soporte de carga inalámbrica Qi.

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